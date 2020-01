Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone: Wann findet der Kampf statt? Alle Infos zu Uhrzeit, Datum, Termin und Co.

Conor McGregor feiert sein Comeback in der UFC gegen Donald Cerrone. Hier erfahrt Ihr, wann der Mega-Kampf ausgetragen wird.

UFC 246 steht an - und wartet direkt mit einem Mega-Kampf auf: Conor McGregor gegen Donald Cerrone. Es ist das Comeback im Octagon von The Notorious nach der Niederlage gegen Khabib Nurmagomedov im Oktober 2018.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zu den genauen Daten des MMA-Kampfes, also die Antwort auf die Frage, wann und wo McGregor gegen Donald Cerrone kämpfen wird.

Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone: Wann findet der Kampf statt?

Bereits im vergangenen November wurde bekannt: Conor McGregor kehrt nach seiner Niederlage gegen Khabib zurück und wird wieder das Octagon betreten. Der nächste Gegner für The Notorious nach 15 Monaten Abstinenz wird Donald Cerrone, der auf den Kampfnamen "Cowboy" hört, sein.

Where it all started... 🗣



📺 Watch #UFC246 McGregor vs Cerrone on Sat 18 Jan! pic.twitter.com/cMeDbqu0ZA — UFC Europe (@UFCEurope) January 5, 2020

Der Kampf zwischen McGregor und Cerrone findet am 18. Januar 2020 statt. Durch die Zeitverschiebung zwischen den USA und wird er hierzulande am frühen Sonntagmorgen (19. Januar) zu sehen sein. Der Schlagabtausch der beiden erfahrenen Kämpfer ist das Hauptevent von UFC 246.

Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone: Um wieviel Uhr findet der Kampf statt?

UFC 246 endet mit dem Maincard-Fight zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone. Der Kampf der beiden Kämpfer aus der Weltergewichtsklasse wird aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland am frühen Sonntagmorgen um 5.30 Uhr übertragen.

Wer das Duell der beiden also live verfolgen will, muss entweder lange wach bleiben oder früh aufstehen.

Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone: Wo findet der Kampf statt?

Schauplatz des Fights zwischen The Notorious und dem Cowboy ist - wie soll es auch anders sein - die schillernde Wüstenmetropole Las Vegas. Genauer gesagt ist es die dortige T-Mobile Arena.

In die Mega-Halle passen bei einem MMC-Kampf circa 20.000 Zuschauer. Erbaut wurde sie in den Jahren von 2014 bis 2016 als Multifunktionshalle. Das heißt: In der T-Mobile Arena können nicht nur Kämpfe wie der zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone stattfinden, sondern auch Wettbewerbe in anderen Sportarten wie zum Beispiel Basketball, Eishockey ausgetragen werden. Auch für Konzerte ist die Halle geeignet.

Für McGregor ist die Arena kein Neuland. Auch sein Boxkampf gegen Floyd Mayweather Jr. im August 2017 fand hier statt.

Hier kämpfen McGregor und Donaldo Cerrone: Die T-Mobile Arena im Überblick

NAME: T-Mobile Arena

T-Mobile Arena ORT: Las Vegas, Nevada (USA)

Las Vegas, Nevada (USA) ERÖFFNUNG: 6. April 2016

6. April 2016 KAPAZITÄT: 20.000 Plätze (bei einem MMA-Kampf)

20.000 Plätze (bei einem MMA-Kampf) KOSTEN: 375 Mio. US-Dollar

Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone: Wer überträgt den Kampf - ein LIVE-STREAM ist die Lösung

Der Fight zwischen den beiden Athleten wird natürlich auch in Deutschland zu sehen sein. Eine TV-Übertragung im klassischen Sinne wird es dabei allerdings nicht geben. Denn mit DAZN hat sich ein Streamingdienst die Übertragungsrechte von Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone gesichert.

Das bedeutet, dass UFC 246 hierzulande im LIVE-STREAM übertragen wird. Solltet Ihr noch kein Kunde von DAZN sein, wollt den Kampf aber sehen, kommt nun eine fantastische Nachricht - dank des Probemonats von DAZN kann McGregor vs. Cerrone kostenlos angeschaut werden.

DAZN gewährt allen Interessierten, die noch nie beim Streamingdienst reingeschaut haben, 30 Tage lang kostenlos Zugriff auf alle LIVE-STREAMS, die auf dem Portal zu sehen sind. Dabei setzt DAZN auf ein breites Sport-Programm. So sind nicht nur regelmäßig Kämpfe aus der UFC sehen, sondern auch massig anderer Sport wie American Football, Basketball oder Fußball aus aller Welt (darunter auch Spiele aus der deutschen sowie der UEFA ).

Nach Ablauf des Gratismonats kostet der Zugang zu DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat. Entscheidet man sich gleich für eine Dauerkarte für ein Jahr (insgesamt 119,99 Euro) ist man sogar für knapp zehn Euro monatlich mit dabei.

Mehr Informationen zu DAZN bekommt Ihr in verschiedenen Artikeln auf unserer Seite:

Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone: Alle Daten zum Kampf im Überblick

Jetzt habt Ihr alle Informationen zu den Rahmendaten des Kampfes zwischen The Notorius und dem Cowboy bekommen. Hier gibt es nochmal alles zusammengefasst auf einen Blick.

KAMPF Conor McGregor - Donald Cerrone DATUM (deutsche Zeit) Sonntag, 19. Januar 2020 ZEIT (deutsche Zeit) 5.30 Uhr ORT T-Mobile Arena in Las Vegas

Die komplette Fight Card von UFC 246 auf einen Blick:

Hauptkampf:

Conor McGregor – Donald Cerrone (Weltergewicht)

Vorkämpfe: