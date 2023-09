Wie schafft es Lionel Messi mit Inter Miami noch in die Playoffs der MLS?

Nach miesem Start in die Saison reiten die Herons aktuell auf einer Erfolgswelle. Aber reicht das auch für eine Playoff-Teilnahme?

Inter Miami hat seit der Ankunft von Lionel Messi in der MLS für Furore gesorgt. Sieben Punkte aus neun Spielen und eine Gesamtbilanz von elf ungeschlagenen Partien seit Messis Transfer lassen die Fans des Klubs aus Florida wieder von der Postseason träumen.

Nach dem 3:1-Auswärtssieg beim amtierenden Meister Los Angeles FC im BMO Stadium ist die Möglichkeit des Erreichens der MLS-Playoffs ein heiß diskutiertes Thema. Doch wie realistisch ist das? GOAL geht der Frage nach, was Inter Miami in den kommenden Spielen leisten muss, um sich einen Platz in den Playoffs der US-Profiliga zu sichern.

Kann sich Inter Miami mit Lionel Messi für die MLS-Playoffs qualifizieren?

In der MLS-Saison 2023 stehen für Tata Martinos Inter Miami noch neun Spiele auf dem Programm. Das Ziel? Einen Platz unter den ersten neun der Conference-Tabelle zu sichern. Ein neues Format sieht vor, dass sowohl die acht- als auch die neuntplatzierte Mannschaft an einer Wildcard-Runde teilnehmen. Die Sieger dieser Runden nehmen dann gemeinsam mit den sieben bestplatzierten Teams an den Playoffs teil.

Im Moment hat Miami noch einen weiten Weg vor sich. Mit 25 Punkten liegt Inter derzeit auf dem 14. und damit vorletzten Platz der Eastern Conference. Gemeinsam mit Montreal musste der Beckham-Klub bisher die meisten Saisonniederlagen einstecken (14).

Inter Miami steht zudem vor der Herausforderung, im September und Oktober eine Länderspielpause überbrücken zu müssen, in der wichtige Spieler wie Lionel Messi, der bei der argentinischen Nationalmannschaft weilt, für zwei oder drei Begegnungen fehlen werden.

Um zu verstehen, was das Team anstreben muss, können die Fans einen Blick auf historische Daten werfen. In den letzten drei Spielzeiten benötigten die Teams durchschnittlich 43,3 Punkte, um den neunten Platz in der Eastern Conference zu erreichen. Dies ist ein nützlicher Anhaltspunkt für Inter Miami. Bei einem aktuellen Stand von 25 Punkten müsste das Team in den verbleibenden neun Spielen im Durchschnitt mehr als zwei Punkte pro Spiel holen, um dieses Ziel zu schaffen.

Datum Spiel 9. September Inter Miami vs Sporting KC 16. September Atlanta United vs. Inter Miami 20. September Inter Miami vs. Toronto 24. September Orlando City vs. Inter Miami 30. September Inter Miami vs. New York City 4. October Chicago Fire vs. Inter Miami 7. October Inter Miami vs. Cincinnati 18. October Inter Miami vs. Charlotte 21. October Charlotte vs. Inter Miami

Ein interessanter Aspekt, der für Miami spricht, ist die Anzahl der absolvierten Spiele. Die meisten Mannschaften, die in der Tabelle vor Miami liegen, haben mindestens zwei Partien mehr absolviert. Dadurch haben Messi und seine Mannschaftskameraden noch Spiele in der Hinterhand, die auf lange Sicht entscheidend sein könnten.

Die Herons haben derzeit zwei Spiele weniger bestritten als das neuntplatzierte D.C. United, das acht Punkte Vorsprung hat. Sollte Inter Miami diese beiden Spiele gewinnen, könnte der Rückstand auf nur zwei Punkte verkürzt werden, so dass der Einzug in die Playoffs in greifbare Nähe rückt.

Zur Einordnung: Die Neuntplatzierten der Eastern Conference hatten in den Spielzeiten 2022 und 2021 in der Endabrechnung 42 bzw. 47 Punkte auf dem Konto.

Klar ist: Trotz des Hypes um Messi und den guten Resultaten der letzten Wochen liegt noch ein weiter Weg vor Miami. Niederlagen kann sich das Team eigentlich nicht mehr erlauben.