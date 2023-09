"Er liebt uns weiterhin!" Emiliano Martinez stolz auf Aktion von Lionel Messi

Lionel Messi setzte das zweite Spiel in der Länderspielphase für Argentinien aus. Dennoch blieb er beim Team, wofür er viel Lob kassierte.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi wurde beim Spiel von Argentinien gegen Bolivien in La Paz nicht eingesetzt, nachdem er beim Sieg gegen Ecuador am Donnerstag spät ausgewechselt worden war. Doch anstatt zur Erholung nach Miami zu fliegen, entschied sich Messi dafür, bei seinen Teamkollegen zu bleiben, die im zweiten Spiel der WM-Qualifikation die strapaziöse Reise auf 3.600 Meter über dem Meeresspiegel antraten - was seinen Torwart beeindruckte.

WAS WURDE GESAGT? Martinez erklärte nachdem komfortablen 3:0-Sieg: "Der Hunger ist da. Es ist derselbe Kapitän, der nach Hause hätte gehen können, aber er hat uns begleitet. Das macht uns stolz, dass er weiterhin so fühlt, uns liebt und uns in diesem Sinne begleitet. Ich bin stolz darauf, hinter diesen Jungs zu stehen."

Der Torwart von Aston Villa, der normalerweise von den gegnerischen Fans angefeindet wird, freute sich über den herzlichen Empfang der bolivianischen Fans. "Normalerweise mögen sie mich außerhalb Argentiniens nicht besonders", schmunzelte Martinez. "Aber heute haben mich die Bolivianer überrascht, indem sie meinen Namen skandierten, und ich habe großen Respekt vor diesem Land."

WIE GEHT ES WEITER? Im Lager der argentinischen Nationalmannschaft herrscht nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar im Dezember noch immer große Freude. Die argentinischen Spieler kehren nun zu ihren jeweiligen Vereinen zurück, werden aber im Oktober zu den Qualifikationsspielen gegen Paraguay und Peru wieder zusammenkommen.