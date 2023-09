"Ein absoluter Leader" - Lionel Messi ließ für die Albiceleste den Geburtstag seines Sohnes sausen

Lionel Messi lief gegen Bolivien nicht auf. Trotzdem blieb er bei der Albiceleste - und reiste nicht zum Geburtstag seines Sohnes.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi (36) kam beim Sieg der argentinischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Bolivien nicht zum Einsatz. Der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner bekam von Trainer Lionel Scaloni nach anstrengenden letzten Wochen und einer leichten Blessur aus dem Duell mit Ecuador zuvor eine Verschnaufpause.

Trotz seiner Reservistenrolle entschied sich Messi aber, bei der Mannschaft zu bleiben und in La Paz auf er Bank zu sitzen. Er hätte auch in seine Wahlheimat Florida zurückkehren können, wo Sohn Mateo seinen achten Geburtstag feierte.

WAS WURDE GESAGT? Bei Mannschaftskamerad Rodrigo de Paul kam die Entscheidung Messis, nicht zur Geburtstagsfeier in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, gut an. Er sagte gegenüber TyC Sports: "Messi ist ein absoluter Leader und ein Beispiel für Liebe und Fürsorge für die Mannschaft. Er hätte wegfahren und den Geburtstag von Mateo genießen können, aber er ist hierher gekommen."

Torhüter Emiliano Martinez fügte hinzu: "Er hat Hunger. Er hätte nach Hause gehen können, aber er hat uns begleitet, das macht uns stolz."

WIE GEHT ES WEITER? Titelverteidiger Argentinien feierte ohne Messi einen 3:0-Sieg und hat damit einen perfekten Start in die Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft hingelegt. Messi kehrt nun in die USA zurück, wo sein Klub Inter Miami am Samstag in der MLS bei Atlanta United antritt.

