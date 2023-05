Frauen-WM 2023: Deutschland gibt vorläufigen Kader bekannt

Am 20. Juli beginnt die Frauen-WM 2023. Deutschlands vorläufiger Kader steht seit Mittwochmittag bereits fest.

WAS IST PASSIERT? Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat am Mittwoch Deutschlands vorläufigen 28er-Kader für die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland bekanntgegeben.

DAS IST DER VORLÄUFIGE DEUTSCHE KADER FÜR DIE FRAUEN-WM:

Merle Frohms Tor Ann-Katrin Berger Tor Stina Johannes Tor Ena Mahmutovic Tor Kathrin Hendrich Abwehr Sophia Kleinherne Abwehr Sara Doorsoun Abwehr Marina Hegering Abwehr Carolin Simon Abwehr Sarai Linder Abwehr Felicitas Rauch Abwehr Sjoeke Nüsken Abwehr Sara Däbritz Mittelfeld Chantal Hagel Mittelfeld Paulina Krumbiegel Mittelfeld Lina Magull Mittelfeld Lena Lattwein Mittelfeld Lena Oberdorf Mittelfeld Melanie Leupolz Mittelfeld Sydney Lohmann Mittelfeld Alexandra Popp Angriff Jule Brand Angriff Tabea Waßmuth Angriff Nicole Anyomi Angriff Lea Schüller Angriff Laura Freigang Angriff Klara Bühl Angriff Svenja Huth Angriff

WAS IST DER HINTERGRUND?

Mit Giulia Gwinn und Linda Dallmann fehlen zwei große Namen im WM-Kader. Beide Spielerinnen werden nach langen Verletzungspausen nicht rechtzeitig fit genug für das Turnier.

Wann über das endgültige Aufgebot mit 23 Spielerinnen entschieden wird, steht noch nicht fest. Die WM beginnt am 20. Juli, Deutschlands erstes Gruppenspiel steigt am 24. Juli gegen Marokko. Die weiteren Gegner der DFB-Auswahl in der Vorrunde sind Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August).

Das Finale der WM wird am 20. August in Sydney stattfinden.