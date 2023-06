Warum fehlt Almuth Schult bei der WM?

Deutschland tritt in der Gruppe H bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland an - aber Almuth Schult fehlt. Warum?

Almuth Schult war jahrelang eine feste Größe im Tor der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. 66 Länderspiele absolvierte die 32-Jährige, die 2014 zur Weltkeeperin gewählt wurde, bislang für das DFB-Team. Bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland fehlt sie aber in diesem Sommer - so viel ist jetzt schon klar. Sie wird der Truppe der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht helfen können, wenn es in der Gruppe H gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea geht. Aber warum ist das so? GOAL erklärt, warum Almuth Schult die WM 2023 verpassen wird. Das ist DFB-Torhüterin Almuth Schult Geburtsdatum 9. Februar 1991 Geburtsort Dannenberg (Niedersachsen) Vereine Hamburger SV (2007/08), Magdeburger FFC (2008 - 11), SC 07 Bad Neuenahr (2011 - 13), VfL Wolfsburg (2013 - 22), Angel City FC (2022) Länderspiele 66 (seit 2012) Im September 2015 ernannte die damalige Nationaltrainerin Silvia Neid Schult zur Stammkeeperin der DFB-Auswahl. Diesen Status verteidigte sie - bis zur EM 2022 in England, als überraschend Merle Frohms von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Vorzug erhielt. Schult blieb nur die Rolle auf der Bank, sie kam beim Turnier, in dem Deutschland das Finale gegen England erreichte, nicht zum Einsatz. Hat Almuth Schult deshalb die Konsequenzen gezogen und ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet? Nein, hat sie nicht. Ihr Fehlen beim Turnier in Australien und Neuseeland hat einen anderen Grund. Die Keeperin ist auch nicht schwer verletzt, sodass sie auf die WM verzichten muss, sondern das Ganze hat eine viel positivere Ursache: Schult, die 2020 Mutter von Zwillingen wurde, ist erneut schwanger. Der errechnete Geburtstermin liegt dabei im August - und damit in dem Monat, in dem bei der WM der Titel vergeben wird. Lese-Empfehlung "Pep hat geweint": Stopft ein alter Bekannter Bayerns Loch?

Mit Messi! Beckhams krasser Deal mit Inter Miami

CR7 feuerte ihn: Warum will Napoli nun Rudi Garcia?

Soccer Cities 23: Diese Städte sollten Fans besuchen

Die besten MLS-Transfers der Geschichte