Bericht: Juventus, ManCity, Atletico und weitere Klubs an Hertha-Talent Lazar Samardzic interessiert

Lazar Samardzic gilt als größtes Talent der Berliner Hertha. Deswegen haben nun wohl einige Vereine ihre Fühler nach ihm ausgestreckt.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler Lazar Samardzic von Bundesligist hat angeblich das Interesse von gleich mehreren europäischen Klubs geweckt. Dies berichtet die spanische AS.

Demnach sollen mit Serie-A-Gigant , dem Noch-Meister der Premier League, , und gleich drei europäische Größen ihre Fühler nach dem Talent ausgestreckt haben. Zudem sind wohl auch , Lissabon und der interessiert.

Samardzic spielt regulär für die U19 der Hauptstädter (16 Spiele, 14 Tore, neun Vorlagen) und machte auch schon fünf Spiele für das Regionalligateam. Im Februar 2020 wurde er erstmals für den Profikader der Herthaner nominiert, das Debüt blieb ihm bislang aber noch verwehrt.

Hertha BSC: Ex-Coach Nouri lobte Samardzic

"Er ist ein total spannender Spieler, der sehr viel Fantasie in uns weckt. Ein toller Service-Spieler, der mich mit seiner guten räumlichen Wahrnehmung, seinem peripheren Sehen – also seinen Pässen in gewisse Räume für die Mitspieler – ein Stück an Max Kruse erinnert", sagte Ex-Coach Alexander Nouri Ende März über Samardzic.

Der U19-Nationalspieler wird wohl auch unter Neu-Coach Bruno Labbadia eine Rolle für die Zukunft des Klubs spielen. In Berlin besitzt er einen Vertrag bis 2024.