Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Borussia Dortmund gastiert am späten Samstagabend bei Hertha BSC. Bei Goal gibt es die Bundesligapartie des BVB heute im ausführlichen LIVE-TICKER.

Am Samstagabend um 20.30 Uhr empfängt den BVB ( ) am 8. Spieltag der . Kann der BVB nach der Länderspielpause mit einem Sieg weitermachen?

Der BVB verlor vor der Länderspielpause gegen den mit 2:3, Hertha dagegen siegte in Augsburg klar und deutlich mit 3:0. Beide Teams brauchen heute die Punkte - wer holt sie sich?

Bruno Labbadia und auch Lucien Favre hoffen deswegen, dass ihre Mannschaften zur ungewöhnlichen Bundesligazeit top-fit sind.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live verfolgen? Wenn Ihr die Bundesliga im LIVE-TICKER nachlesen wollt, dann seid Ihr in diesem Artikel goldrichtig. Auf geht's! Weitere Infos zur Übertragung der Begegnung findet Ihr übrigens hier.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) Anpfiff: 20.30 Uhr Tore - Aufstellung Hertha BSC Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Stark, Plattenhardt - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Cunha Aufstellung BVB Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Can, Dahoud - Reus, Brandt - Haaland Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 8. Spieltages zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Aufstellung

Aufstellung Hertha BSC:

Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Stark, Plattenhardt - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Cunha

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Can, Dahoud - Reus, Brandt - Haaland

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Opta-Fakten zur Bundesliga

Hertha BSC und Borussia Dortmund stehen sich zum 73. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber, bisher behielt der BVB mit 34 Siegen meist die Oberhand (19 Remis), 19-mal waren die Hauptstädter siegreich. 14 dieser Siege feierte die Hertha im heimischen Stadion.

Die Hertha gewann nur eins der vergangen 13 Pflichtspiele gegen den BVB (7N, 5U) – im März 2017 feierten die Berliner einen 2:1 Heimsieg. Im gleichen Zeitraum konnten die Berliner auch nur einmal ihren Kasten sauber halten (0:0 (H) im Februar 2016).

Lucien Favre, der seine Karriere als Bundesliga-Trainer 2007 bei der Hertha startete, holte in 13 Spielen insgesamt neun Siege gegen die Hertha, bei gerade mal einer Niederlage (drei Remis): Im Oktober 2013 verlor er mit Gladbach 0:1 im Olympiastadion.

Vor der Länderspielpause holte die Hertha beim 3:0 gegen Augsburg ihren ersten Bundesliga-Sieg nach fünf Spielen ohne vollen Erfolg (ein Remis, vier Niederlagen).

Hertha wartet in der aktuellen Bundesligasaison noch auf einen Heimsieg. In drei Anläufen haben die Berliner zwei Niederlagen und ein Unentschieden geholt, und weisen eine Torbilanz von 2:6 auf.

In der aktuellen Bundesliga-Saison hat der BVB erst in zwei von sieben Spielen ein Gegentor kassiert. Beide dieser Partien gingen allerdings verloren (0:2 bei Augsburg und 2:3 gegen Bayern).

Von den letzten neun Bundesliga-Auswärtsspielen hat Dortmund nur eins verloren (0:2 bei Augsburg am 26. September 2020), bei einer Torbilanz von 18:4. In den restlichen acht Spielen gewannen die Borussen stets und hielten sechs Weiße Westen.

Borussia Dortmund hat in dieser Bundesliga-Saison bereits fünf Tore in der Schlussviertelstunde geschossen, Ligabestwert mit Bayern München und Hoffenheim. Hertha kommt immerhin auf vier Tore in den letzten 15 Minuten.

Bruno Labbadia und Lucien Favre kennen sich: Nur gegen Dieter Hecking hat der Berliner Trainer mehr BL-Spiele gecoacht als gegen Favre. In zehn Spielen gegen den Schweizer holte Labbadia drei Siege und ein Remis, bei sechs Niederlagen.

BVB-Flügel Jadon Sancho könnte seinen 50. Sieg in der Bundesliga feiern. Für die ersten 49 Siege brauchte der Engländer gerade mal 84 Spiele.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Bundesliga wird heute der 8. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich

HERTHA BSC 73 Spiele (95:129 Tore) BVB (BORUSSIA DORTMUND) 19 Siege 36 18 Remis 18 36 Niederlagen 19

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga

Youssoufa Moukoko wird seit Jahren als Ausnahmetalent gefeiert. Am Wochenende steht er bei Borussia Dortmund vor seinem Bundesligadebüt - einen Tag nach seinem 16. Geburtstag.

Dortmund (SID) An seinem 16. Geburtstag hatte Youssoufa Moukoko reichlich zu tun. Zahllose Instagram-Glückwünsche aus der Familie, von Freunden und Mitspielern hatte das Top-Talent von Borussia Dortmund gesammelt, kommentiert und in seine Story gestellt. Dazu ein Foto, auf dem er lachend auf einen Tisch springt. Und dann durfte er auch noch seinen Koffer packen für Berlin - denn tatsächlich nahm ihn Trainer Lucien Favre mit zum BVB-Trip in der Hauptstadt. Moukoko könnte damit schon am Samstagabend der jüngste Bundesligaspieler der Geschichte sein.

Noch am Mittag hatte Favre aus seinen Plänen mit dem Sturmjuwel ein großes Geheimnis gemacht. Über die Berufung in den Kader vor dem Ligaspiel bei Hertha BSC am Samstag (20.30 Uhr/Sky) werde er erst nach der Einheit am späten Nachmittag entschieden, sagte er und flunkerte bei dieser Aussage wohl ein wenig. Nun darf also gerätselt werden, ob Favre ihn tatsächlich einsetzen wird.

Sportdirektor Michael Zorc lag vorher etwas ganz anderes auf dem Herzen: "Das, was medial um den Jungen abgeht, geht mir ein Stück zu weit. Das gefällt mir nicht. Da ist mir zu viel Druck", sagte er mahnend: "Da sollten alle den Fuß vom Gaspedal nehmen."

Es ist aber auch schwierig, weil diese Geschichte so außergewöhnlich gut ist: An einem Oktobertag 2014 erschien ein Neunjähriger im T-Shirt auf dem Nachwuchs-Trainingsgelände des am Brummerskamp. Hamburg, nein, war dem Jungen, der bislang nur den Rhythmus und Trubel von Kameruns Hauptstadt Jaunde kannte, noch fremd. An den Füßen trug er gewöhnliche Turnschuhe, im Herzen die Lust auf Fußball, in den Beinen eine unglaubliche Gabe für das Toreschießen.

Sechs Jahre später schwärmt selbst Bundestrainer Joachim Löw vom Top-Talent mit dem Tor-Gen. Moukoko, so heißt es, habe eine Weltkarriere vor sich. Beim BVB, dem Klub, zu dem er vor vier Jahren wechselte, hat er auf dem Weg dahin nun den nächsten großen Schritt vor Augen.

Im mit Jungstars wie Jude Bellingham, Jadon Sancho oder Erling Haaland gespickten Kader ist Moukoko der nächste Spieler mit Riesenpotenzial. "Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen", sagte Haaland, selbst einer der begehrtesten Torjäger Europas. Favre bremste: "Wir haben da vorne viele Spieler..."

Der Hype um das Wunderkind Moukoko ist gigantisch. Der junge Mann selbst versucht, ihm mit Lockerheit zu begegnen. "Ich lese, was die Medien schreiben, aber ich mache mir keinen Druck", sagte er im Interview mit dem Vereins-TV.

Die großen Erwartungen hat Moukoko selbst geschürt. Er dominierte mit 90 Toren in 56 Spielen bei den B- und 44 Treffern in 23 Partien bei den A-Junioren die Nachwuchs-Bundesligen. Moukoko ist zudem Kapitän seiner Nachwuchsmannschaft, tritt erstaunlich reif und zielstrebig auf.

Das ist auch den wichtigsten Persönlichkeiten im deutschen Fußball nicht verborgen geblieben. Moukoko, so sagte Bundestrainer Löw, "hat ein Talent, dem man nicht so oft begegnet". Eine baldige Nominierung für die U21-Nationalmannschaft steht im Raum. Auch international ist sein Name längst ein Begriff: Samuel Eto'o, einst Stürmer von Weltrang, sieht in Moukoko sogar den "nächsten großen Spieler nach Messi".

Die Fans folgen Moukoko ebenfalls. 751.000 Abonnenten hat der Teenager bei Instagram - eine Zahl, die selbst manch gestandenen Bundesligaprofi neidisch werden lässt. Der Traum vom Fußball-Ruhm, den er einst beim Kicken auf den Straßen Jaundes hatte, er hat sich erfüllt.

Nach den ersten Bundesligaminuten dürfte das Interesse an Youssoufa Moukoko nicht geringer werden.

Quelle: SID

Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick