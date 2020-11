Deshalb zeigt Sky heute nicht Hertha BSC - BVB (Borussia Dortmund) LIVE im TV

Der BVB muss heute nach Berlin - aber kann man die Partie im TV verfolgen? Goal erklärt, wieso das Spiel der Bundesliga nicht bei Sky übertragen wird.

trifft heute Abend auf - der Drittplatzierte reist zum Zwölften. Anstoß im Olympiastadion in Berlin ist heute um 20:30 Uhr.

Endlich fängt die wieder an, zwei Wochen musste man aufgrund der umstrittenen Länderspielpause auf Fußball vom Lieblingsverein verzichten. Vor allem für Fans der deutschen Nationalmannschaft gab es schon erfolgreichere Zeiten, die 0:6-Klatsche gegen Spanien wird man wohl nicht so schnell vergessen.

Nun wollen natürlich alle Fans wieder das Spiel ihrer Klubs LIVE verfolgen. Aber wird die Bundesliga heute Abend überhaupt wie üblich von Sky gezeigt? Goal erklärt, wie die Übertragung von BVB - BSC heute stattfindet.

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Die Begegnung der im Überblick

Begegnung : Hertha BSC - BVB ( Borussia Dortmund )

: Hertha BSC - BVB ( Borussia Dortmund ) Anstoß : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Ort: Olympiastadion | Berlin

Olympiastadion | Berlin Zuschauer: Keine

Hertha BSC gegen den BVB (Borussia Dortmund): Aus diesem Grund ist das Bundesliga-Spiel nicht bei Sky zu sehen

Sky und die Bundesliga - das gehört eigentlich fest zusammen. Vor allem Samstags hat man sich als Fußballfan daran gewöhnt, dass die Spiele beim kostenpflichtigen Fernsehsender zu sehen sind.

Das ist heute nicht der Fall: Sky wird das Spiel zwischen Hertha und dem BVB nicht übertragen - nicht LIVE und auch nicht in der Wiederholung. Das liegt ganz einfach daran, dass sich der Sender aus Unterföhring nicht die Rechte an der Begegnung gesichert hat.

Kein Sky? Kein Problem! So seht ihr das Spiel zwischen BVB und Berlin kostenlos

Das heißt nicht, dass Sky gar keine Spiele mehr überträgt: Die sechs anderen Spiele der Bundesliga heute oder die beiden Spiele morgen werden von Sky übertragen. Und für das Spiel zwischen Hertha BSC und dem BVB müsst ihr euch ebenfalls keine Sorgen machen: Das Spiel wird von einem anderen Anbieter übertragen. Das Beste daran: Im Gegensatz zu Sky könnt ihr die Partie sogar kostenlos verfolgen!

Statt Sky zeigt der Streamingdienst DAZN die Begegnung der Bundesliga. Der Name sollte den meisten Fans ein Begriff sein, schließlich nimmt die junge Plattform immer mehr die Rolle des wichtigsten deutschen Sportstreamingangebots ein.

Wie ihr DAZN benutzt und ein (kostenloses) Abonnement abschließt, erklären wir im Laufe dieses Artikels. Außerdem erklären wir, wieso Sky ausgerechnet diese Begegnung nicht überträgt und fassen alle Übertragungsarten zusammen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Darum überträgt Sky ausgerechnet dieses Spiel nicht

Viele Fans, die ein Sky-Abonnement haben, ärgern sich jetzt wahrscheinlich. Wofür bezahlt man ein Sky-Paket, wenn die Spiele meines Lieblingsvereins gar nicht zu sehen sind? Das ist zwar eine berechtigte Frage, allerdings steht die Verteilung der Bundesligapartien schon seit Monaten fest.

Seitdem DAZN sich das erste Mal Rechte an der Bundesliga via Eurosport gesichert hat, gibt es nur noch diese zwei Sender auf dem Bundesligamarkt: Sky und DAZN. Beide Sender haben jeweils Anstoßzeiten, die sie übertragen.

Das heute das Spiel erst um 20:30 Uhr stattfindet, ist zwar ungewohnt, aber kein Novum: Schon am vierten Spieltag dieser Saison kam es dazu. Das liegt daran, dass die Bundesliga nach den Länderspielpausen keine Begegnung am Freitag ansetzt und dieses Spiel um 24 Stunden nach hinten verschiebt. Einen Überblick zu den Sendezeiten findet ihr in der folgenden Tabelle:

Schluss mit der Verwirrung: So wird die Bundesliga diese Saison am Wochenende übertragen

Wochentag und Anstoßzeit Wer überträgt? Wie oft pro Saison? Freitags, 20:30 Uhr DAZN Jeder Spieltag (außer englische Wochen) Samstags, 15:30 Uhr Sky Jeder Spieltag (außer englische Wochen) Samstags, 18:30 Uhr Sky Jeder Spieltag (außer englische Wochen) Samstags, 20:30 Uhr DAZN Zweimal pro Saison (Am 4. und am 8. Spieltag findet hier das Freitagsspiel statt) Sonntags, 13:30 Uhr DAZN Fünfmal pro Saison Sonntags, 15:30 Uhr Sky Jeder Spieltag (außer englische Wochen) Sonntags, 18:00 Uhr Sky Jeder Spieltag (außer englische Wochen) Montags, 20:30 Uhr DAZN Fünfmal pro Saison

Wer bisher aufmerksam mitgelesen hat, der wird verstanden haben, dass Sky weiterhin die Bundesliga überträgt - allerdings nicht das Spiel zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund. Dafür finden am Sonntag wieder zwei Spiele statt, die man mit einem Sky-Abonnement verfolgen kann: gegen den 1. FSV (Sonntag, 15:30 Uhr) und der gegen den 1. FC (Sonntag, 18:00 Uhr).

Die Bundesliga heute nicht bei Sky, sondern exklusiv bei DAZN: So seht ihr Hertha BSC - BVB (Borussia Dortmund) LIVE und kostenlos

Dass das Spiel nicht bei Sky stattfindet ist für den gemeinen Fußballfan kein Nachteil, denn die Übertragung von DAZN hat es in sich. Bei der Konkurrenz ist es üblich, nur einen Kommentator zu den Spielen zu schicken, dass ist hier anders. Gleich drei fachkundige Stimmen werden das Spiel begleiten, mit dabei ist auch der frühere Nationalspieler Sandro Wagner.

Hertha BSC gegen BVB (Borussia Dortmund) bei DAZN: So läuft der LIVE-STREAM der Bundesliga Beginn der Übertragung 20:15 Uhr LIVE-STREAM 20:30 Uhr Moderation Alex Schlüter Kommentator Jan Platte Experte Sandro Wagner Trailer Vorab auf DAZN zu sehen

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Das macht DAZN aus

Schon anhand der Übertragung kann man sehen, dass sich mit DAZN kein Karnevalssender die Rechte gesichert hat, sondern eine professionelle Streamingplattform. Dabei ist die exklusive Bundesligaübertragung nur ein kleiner Teil vom riesigen Angebot, welches DAZN jeden Monat zeigt.

So viel LIVE-Sport zeigt keiner: DAS ist das Angebot von DAZN

Allein beim Fußball wird mehr gezeigt als bei jedem anderen Anbieter in : Sei es Champions League, , , , , englischer Spitzenfußball, ... die Auswahl für alle Fans des runden Leders ist riesig.

Allerdings gehen die Möglichkeiten mit der Plattform noch viel weiter: Auch American Football, Darts, Basketball, Eishockey, Boxen, Motorsport, Leichtathletik, viele weitere Sportarten und das gesamte Programm von Eurosport und Eurosport 2 werden hier übertragen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC kostenlos: So einfach geht's

Wer jetzt glaubt, schöner wird's nicht mehr, der hat sich geirrt: DAZN bietet das alles sogar kostenlos an! Mit dem DAZN Probemonat kann man 30 Tage lang auf das gesamte Angebot zugreifen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen.

Der Probemonat ist unverbindlich, wenn ihr also nach dem Monat nicht mehr wollt könnt ihr vorher ganz einfach aussteigen. Knebelverträge? Fehlanzeige. Wenn ihr weiterhin auf das Angebot von DAZN zugreifen wollt, müsst ihr ein Abonnement abschließen, hier gibt es zwei Möglichkeiten.

Diese beiden Varianten sind klar zu durchschauen und haben keinen Haken. Die einzigen Unterschiede zwischen den beiden sind Preise und Laufzeit, das zu sehende Angebot bleibt bei beiden und dem Probemonat immer gleich. Einen Überblick findet ihr hier.

Jahresabo | Jährlich kündbar | 119,99 Euro pro Jahr | Heruntergerechnet: 10 Euro pro Monat

Monatsabo | Monatlich kündbar | 11,99 Euro pro Monat | Hochgerechnet: 143,88 Euro pro Jahr

Kann ich BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC auch auf dem TV verfolgen?

Da DAZN ein Streaminganbieter ist, bietet die Übertragung viele Vorteile: Nahezu auf jedem Gerät mit Internetanschluss ist das Streamen möglich. Fans mit einem älteren Fernseher müssen daher auf den PC, das Handy oder Tablet wechseln.

Am PC oder Laptop ist die Übertragung äußerst einfach zu bedienen. Dafür muss man nur im Browser die Homepage von DAZN aufsuchen, sich anmelden oder registrieren, und schon wird das Bundesligaspiel gezeigt. An anderen Geräten wir Handys, Tablets, Spielekonsolen (auch die neuen XBox Series und PS5), Google Chromecast oder Apple TV braucht man die DAZN-App.

Hertha Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund) mobil streamen mit der DAZN App

Diese findet ihr in den jeweiligen Downloadstores, wie zum Beispiel dem Play Store oder App Store für Smartphones und Tablets. Die App ist kostenlos, sobald ihr sie heruntergeladen habt könnt ihr euch in der Plattform anmelden und streamen.

Fans, die einen Smart TV haben, dürfen sich besonders freuen: Auch für den Smart TV gibt es die DAZN-App, welche auch hier kostenlos ist. Im Anschluss anmelden oder registrieren, im Idealfall kostenlos dank des Probemonats, und schon wird Hertha - BVB auf dem Fernseher übertragen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Hertha BSC: Die Übertragung der Bundesliga