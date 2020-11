Youssoufa Moukoko, Gehalt: Wieviel Geld verdient der BVB-Youngster im Jahr?

Mit gerade einmal 16 Jahren könnte Moukoko zum jüngsten Spieler der Bundesliga werden. Goal erklärt, wieviel Gehalt der Youngster beim BVB bekommt.

Youssoufa Moukoko steht vor einem großen Schritt in seiner jungen Karriere: Der Nachwuchsstürmer von könnte in den nächsten Wochen im Profifußball debütieren. Erste Gelegenheit dazu könnte Trainer Lucien Favre ihm beim Spiel des BVB gegen bieten (Samstag, 20:30 Uhr auf DAZN)

Ein oft diskutiertes Thema rund um das Fußballgeschäft sind die Gehälter der Spieler, die teilweise in horrende Höhe schießen. Da lohnt sich auch ein Blick auf den Nachwuchs: Verdienen Youngsters das gleiche wie etablierte Fußballer? Oder muss man ein gewisses Alter erreichen, um den Jackpot zu knacken?

Für viele Fans sind die enormen Gehaltssummen für Fußballspieler ein Rätsel - doch wie sieht es bei Jugendspielern aus? Goal erklärt in diesem Artikel, wie viel Youssoufa Moukoko im Jahr verdient.

Youssoufa Moukoko, Gehalt: So viel soll er bei Borussia Dortmund verdienen

Natürlich verdient ein Spieler nicht nur durch Sponsoringdeals Geld (siehe im folgenden Abschnitt), an erster Stelle steht selbstverständlich das Gehalt des Arbeitgebers, also des BVB. Wie die Bild vor wenige Tage vor seinem 16. Geburtstag berichtete, soll das bei 350.000 Euro pro Jahr liegen, also knapp 30.000 Euro pro Monat - eine stattliche Summe.

Zusätzlich soll die Boulevardzeitung noch herausgefunden haben, dass bei seinem Bundesligadebüt ein Bonus im mittleren sechsstelligen Bereich obendrauf kommt. Geldsorgen sollte das Toptalent in nächster Zeit also nicht haben, auch wenn er eine Menge Spieler gibt, die mehr als er verdienen.

Mehr Teams

Quelle: imago images / GEPA Pictures

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Moukoko weit weg von den Spitzenverdienern: So viel Gehalt verdienen Neymar, Ronaldo und Co.

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes fasst jedes Jahr die höchsten Spielergehälter zusammen, wir haben unten die Top 10 in einer Tabelle zusammengefasst. Ob die Zahlen auf den Cent genau stimmen ist schwierig zu sagen, da viele Vereine und Spieler ungern über Finanzielles reden, aber einen groben Eindruck kann man davon schon gewinnen.

Bestbezahltester Profi soll demnach Lionel Messi mit 126 Millionen US-Dollar pro Jahr sein - dazu gehören Gehalt und Sponsoringeinnahmen. Zum Weltfußballer sind der BVB und Youssoufa Moukoko finanziell also noch ein gutes Stück entfernt. Übrigens: Die gesamte Menge an Geld, die die zehn Spieler der Forbesliste bekommen, liegt bei 596 Millionen US-Dollar - das sind 480 Millionen Euro.

Quelle: imago images / Nordphoto

Zusätzlich zum Gehalt: Youssoufa Moukoko wird durch Mega-Deal mit Nike mit 14 Jahren zum Millionär

Dass die Gehälter im Spitzensport wenig mit den durchschnittlichen Gehältern in der Bevölkerung zu tun haben, ist kein Geheimnis. So verdienen beispielsweise Superstars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Neymar im hohen zweistelligen Millionenbereich, wovon Milliarden Menschen auf der Welt nur träumen können.

Auch Jugendspieler, die eine große Zukunft vor sich liegen haben, können schon früh in ihrer Karriere viel Geld verdienen. So auch Youssoufa Moukoko: Bevor er überhaupt bei den Profis mittrainieren durfte und seinen ersten Profivertrag unterschrieb, hatte er schon einen millionenschweren Sponsoringdeal abgeschlossen.

Bis zu zehn Millionen Euro: BVB-Talent Moukoko schon früh bei Nike unter Vertrag

Der Sportartikelhersteller Nike und Moukoko haben bereits im April 2019, als Moukoko gerade einmal 14 Jahre alt war, einen Vertrag abgeschlossen. Alleine die Unterschrift soll Moukoko eine Million Euro eingebracht haben. Die Bild berichtete zudem, dass sich diese Summe durch Prämien verzehnfachen kann.

Wen dieses Thema interessiert, dem empfehlen wir einen Kommentar vom Kollegen Dennis Melzer: Dieser schrieb bereits letztes Jahr eine Analyse zum Hype rund um Youssoufa Moukoko und wie dieser sich verselbstständigte.

Erling Haaland gibt's auf der PS5 nicht nur in FIFA. Viel Spaß beim DAZN Gucken und Zocken auf euren neuen Konsolen. pic.twitter.com/iOxIpOHUET — DAZN DE (@DAZN_DE) November 19, 2020

Gehälter im Fußball: Das sind die zehn bestbezahltesten Fußballer 2020 laut Forbes - in Millionen US-Dollar - Messi an der Spitze, ein Bundesligaspieler dabei

Spieler Spielergehalt Weitere Einkommen Gesamt 1 Lionel Messi 92 34 126 2 Cristiano Ronaldo 70 47 117 3 Neymar 78 18 96 4 Kylian Mbappe 28 14 42 5 Mohamed Salah 24 13 37 6 Paul Pogba 28 6 34 7 Antoine Griezmann 28 5 33 8 Gareth Bale 23 6 29 9 Robert Lewandowski 24 4 28 10 David de Gea 24 3 27

Lionel Messi has beaten Cristiano Ronaldo to top Forbes' list of the world's highest-paid footballers 🤑 pic.twitter.com/KwsehGql5i — Goal (@goal) September 16, 2020

Youssoufa Moukoko: Spielerdebüt mit 16 Jahren beim BVB?

Seitdem die DFL im April die Regeln für den Einsatz junger Spieler geändert hat, sehnt sich die Fußballwelt diesen Tag herbei: Youssoufa Moukoko betritt die große Bühne des Profisports. Ob es bereits beim Spiel gegen Hertha Berlin so weit ist, liegt an Lucien Favre. Immerhin hat der Schweizer Trainer Moukoko in den Kader berufen.

Dabei hat sich Moukoko einen Einsatz in der redlich verdient: In der letzten Saison überragte er mit 43 Torbeteiligungen in 20 Spielen in der U19-Bundesliga West, in dieser Saison ist die Quote sogar noch besser: 13 Tore hat der Jugendliche nach vier Pflichtspielen erzielt.

BVB: Top-Talent Moukoko erfährt Hype von allen Seiten

Ob Moukoko genauso furios in der Bundesliga starten wird, sei mal dahingestellt, trotzdem bekräftigen nahezu alle Experten, dass der deutsche Jugendnationalspieler eine grandiose Zukunft vor sich hat. Zuletzt bekannte sich Hertha-Trainer Bruno Labbadia dazu, ein großer Fan des Angreifers zu sein.

Moukoko selber geht sehr gelassen mit dem Hype um: "Ich lese, was die Medien schreiben, aber ich mache mir keinen Druck", sagte der 16-Jährige vor wenigen Tagen im vereinseigenen TV. "Ich will der Mannschaft halt helfen, dafür bin ich ja da", so der bodenständige Moukoko.