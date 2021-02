Borussia M'Gladbach, News und Gerüchte: Eberl bestätigt Rose-Klausel und hält Gerüchte um Neuhaus für "Blödsinn"

Max Eberl hat eine Ausstiegsklausel bei Trainer Marco Rose bestätigt und hält die BVB-Gerüchte um Florian Neuhaus für Blödsinn. Alle BMG-News heute.

Gladbach-Nachrichten am Samstag. Alle News, Gerüchte und Transfers rund um Borussia Mönchengladbach an diesem Wochenende. Hier lest Ihr das Wichtigste zu den Fohlen.

Alles zu den News aus der letzten Woche von M'Gladbach gibt es hier:

Eberl bestätigt Roses Klausel: "Ohne die wäre er nicht hier"

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat bestätigt, dass der Vertrag des umworbenen Trainers Marco Rose eine Ausstiegsklausel beinhaltet. "Ich hätte vor eineinhalb Jahren die Alternative gehabt, Marco Rose nicht zu holen. Ohne die Klausel wäre Marco nicht hier", sagte Eberl der Rheinischen Post. Insbesondere Vizemeister Borussia Dortmund soll Interesse haben, den Gladbacher Erfolgstrainer zu verpflichten.

Dass diese Klausel existiere, bedeute jedoch nicht, dass Rose den Klub zwangsläufig verlassen werde. "Wenn jemand weg will, ist das auch im Prinzip egal. Denn ich will niemanden behalten, den ich zwingen muss", sagte Eberl: "Ich rede immer im Konjunktiv, weil es eben keine Entscheidung gibt, auch wenn manch ein Experte sagt, die Verträge lägen schon in den Schubladen. Das ist Blödsinn. Ich hatte gehofft, dass der Verein Borussia Mönchengladbach sich mehr Glaubwürdigkeit erarbeitet hat. Mich stört eher, dass sie uns ein wenig abgesprochen wird."

Eberl betonte, dass man eine Entscheidung kommunizieren werde, sobald sie gefallen sei. So habe man dies auch bei Roses Vorgänger Dieter Hecking gemacht, sagte der 47-Jährige.

Quelle: SID

Gladbach-News: Für Christoph Kramer ist Manchester City die beste Mannschaft Europas

Nicht der FC Bayern: Für Christoph Kramer ist Borussia Mönchengladbachs Achtelfinalgegner in der Champions League, Manchester City, die derzeit beste Mannschaft Europas.

"Wir spielen mit City gegen die aktuell beste Mannschaft Europas. Sie stehen unfassbar stabil hinten, haben eine gute Restverteidigung und tackern den Gegner hinten richtig fest. Das ist eine unfassbar krasse Hürde", sagte Kramer zu Sport1.

Gladbach trägt sein Heimspiel gegen die Citizens am 24. Februar in der Puskas-Arena in Budapest aus, weil Pep Guardiola und Co. wegen der aktuellen Beschränkungen nicht aus England nach Deutschland einreisen dürfen.

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hält Gerüchte um Florian Neuhaus für "Blödsinn"

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat Spekulationen um einen möglichen Abschied von Nationalspieler Florian Neuhaus mit deutlichen Worten zurückgewiesen. "Zu Florian habe ich doch ein engeres Verhältnis als andere Menschen um uns herum. Das ist Blödsinn, ganz einfach", sagte Eberl am Freitag.

Neuhaus (23) war zuletzt vor allem mit Borussia Dortmund, aber auch Bayern München und englischen Klubs in Verbindung gebracht worden. Eberl reagierte genervt darauf, "dass wir uns immer wieder zu irgendwelchen Gerüchten äußern müssen, ohne dass dafür eine Quelle genannt wird. Man hört etwas aus dem Umfeld? Dann sagen Sie mir, wer was gesagt hat, dann kann ich darauf antworten. Dieses allgemeine Blabla kann ich irgendwann nicht mehr hören", sagte Eberl.

"Kaputt kaufen" könne Dortmund die Gladbacher Borussia aber nicht, betonte Eberl: "Das schafft der BVB nicht, und das schafft auch kein anderer Verein." Eberl wies darauf hin, dass auch Gladbach immer wieder bei anderen Klubs einkaufe. "Ich bin weit davon entfernt, auf andere mit dem Finger zu zeigen. [...] Man kann Groll haben, wenn ein Verein den einen Spieler oder vielleicht auch Trainer holt. Aber wir in Gladbach machen es ja auch nicht anders", sagt Eberl.

Quelle: Getty Images

Gladbach News: Kramer zu BVB-Gerüchten um Rose "Das Thema kannst du gar nicht ausblenden"

Christoph Kramer äußert sich deutlich zu den Dortmundgerüchten um seine Weggefährten Marco Rose und Florian Neuhaus.

Die Gerüchte um einen Wechsel von Marco Rose von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund "kannst du gar nicht ausblenden", meint Christoph Kramer. Der Gladbacher betonte im Sport1-Interview aber, dass sich die Situation nicht auf die Leistung der Mannschaft auswirke.

"Das Thema kannst du gar nicht ausblenden. Wir registrieren das schon, es ist aber nicht so, dass wir in der Kabine großartig darüber sprechen. Das Thema ist für die Medien natürlich mega-interessant. Max Eberl war in der Vergangenheit auch schon gefühlt in München", sagte Kramer. Solche Spekulationen würden einfach zum Geschäft dazugehören.

Quelle: Getty Images

Gladbach News: Der Spielplan in den nächsten Wochen