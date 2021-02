Gladbach, News und Gerüchte: Ginter will Entwicklung abwarten, Zakaria zurück im Training - alles zu Borussia Mönchengladbach heute

Matthias Ginter will wohl vor einer Vertragsverlängerung die Situation um Trainer Marco Rose abwarten. Alle News zu Borussia Mönchengladbach heute.

Borussia Mönchengladbach am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur Borussia heute.

In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was bei Gladbach in den vergangenen Tagen passiert ist:

Gladbach-News: Ginter spielt bei Vertragsverlängerung auf Zeit

Innenverteidiger Matthias Ginter hat es mit einer Verlängerung seines bis Juni 2022 laufenden Vertrags wohl nicht eilig. Die Sport Bild berichtet, dass es dem Stammspieler zwar in Gladbach gefalle, aber mit baldigen Verhandlungen sei trotzdem nicht zu rechnen. Wahrscheinlich warte der 27-Jährige die Entwicklung bei Trainer Marco Rose ab, der von BVB heftig umworben wird.

Manager Max Eberl verriet kürzlich dem kicker, dass er an einer weiteren Zusammenarbeit mit Ginter interessiert sei. Der Freiburger möchte außerdem von Bundestrainer Jogi Löw noch zur EM 2021 eingeladen werden. Dort könnte er mit guten Leistung auch auf sich aufmerksam machen und möglicherweise das Interesse von europäischen Spitzenklubs wecken.

Quelle: Getty Images

Gladbach, News: Zakaria zurück im Training

Denis Zakaria hatte sich im Spiel gegen den 1. FC Köln am Knie verletzt und musste im Derby in der 48. Minute ausgewechselt werden. Bitter nicht nur die Niederlage gegen den Erzrivalen, sondern auch, dass Mitspieler Florian Neuhaus Zakaria so am Knie traf, dass dieser nicht weitermachen konnte. Am Mittwoch konnte der Schweizer deswegen nur individuell trainieren. "Er hatte Probleme am Schleimbeutel im Knie und dadurch leichte Bewegungseinschränkungen", sagte Marco Rose.

Der Ausfall des Strippenziehers war gegen Köln ein herber Verlust, der sich auf die Spielweise der Fohlen auswirkte. Deswegen wird seine Rückkehr sehnlichst erwartet. Gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend soll Zakaria aber wieder auf dem Platz stehen. "Bei Denis ist es nichts Dramatisches. Er wird aller Voraussicht nach schon in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können", sagte Rose.

Effenberg: Gladbach droht "Gefahr"

Ex-Borusse Stefan Effenberg hat Trainer Marco Rose nach der Derby-Niederlage scharf kritisiert. "Wenn ein Trainer, wie Marco Rose es vor dieser Partie tat, mächtig rotieren lässt, liegt natürlich die Hauptverantwortung dafür bei ihm", schrieb der 52-Jährige in einer Kolumne für den kicker. Gegen den 1. FC Köln hätte nach Effenbergs Meinung die beste Mannschaft spielen sollen.

Damit gefährde Rose auch die Saisonziele der Gladbacher, so der Vize-Europameister von 1992 weiter. Der Champions League-Achtelfinalist liegt derzeit auf dem siebten Tabellenplatz. Und daraus entstehe bereits für Manager Eberl das nächste Problem. "Spieler wie Neuhaus, Zakaria, Thuram oder Pleá werden für andere Klubs interessant; es wird schwierig werden, sie zu halten", so Effenberg.

Quelle: Getty Images

Gladbach, News: DFB-Pokalduell gegen Borussia Dortmund im Free-TV

Die Viertelfinalpaarung im DFB-Pokal zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt das Top-Spiel am Dienstag, den 2. März ab 20.45 Uhr.

Neben der Übertragung im Free-TV gibt die Begegnung auch bei Sky zu sehen.

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach: Die nächsten Spiele

Datum Gegner Wettbewerb Sonntag, 14.02.2021, 18 Uhr VfL Wolfsburg (A) Bundesliga, 21. Spieltag Samstag, 20.02.2021, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 (H) Bundesliga, 22. Spieltag Mittwoch, 24.02.2021, 21 Uhr Manchester City (H) Champions League, Achtelfinale