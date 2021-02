Gladbach, News und Gerüchte: Denis Zakaria vor Abschied, Pokalduell gegen BVB im Free-TV - alles zu Borussia Mönchengladbach heute

Ein Abschied von Denis Zakaria wird wohl konkreter und das Pokalduell gegen den BVB kommt im Free-TV. Alle News zu Borussia Mönchengladbach heute.

Rose: Gladbacher Fanprojekt kritisiert BVB

Das Gladbacher Fanprojekt hat sich nach der Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln erneut an Trainer Marco Rose gewandt und die Kritik an ihm erklärt.

"Marco, sehr gerne möchten wir Dir am Ende Deiner Zeit bei uns ein Denkmal bauen. Wir wissen es absolut zu schätzen, dass es überhaupt gelungen ist, gemeinsam eine Wegstrecke der Vereinsgeschichte mit Dir zusammen zu gehen", sagte der Vorsitzende des Fanprojekts Thomas Ludwig.

Nach der 1:2-Niederlage gegen den Effzeh hatte das Fanprojekt Roses Rotation kritisiert und dem Coach vorgeworfen, "Borussia Mönchengladbach nicht verstanden" zu haben.

Außerdem wurde Borussia Dortmund - nach Ansicht der Fans der künftige Rose-Klub - kritisiert. Der Gladbach-Trainer sei nicht "der Reizpunkt", sondern der BVB, und zwar "weil Dortmund, das eigentlich schon längst aus der Niebaum-Ära insolvent sein müsste, immer noch mit Geld um sich werfen kann und, wenn es denn so käme, zum wiederholten Male (Herrlich, Reus; Anm. d. Red) ein zartes Pflänzchen des Erfolges bei unserer Borussia wieder rausreißt."

Gladbach, News: Denis Zakaria offenbar vor Abschied

Gladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria steht offenbar vor einem Wechsel im kommenden Sommer. Wie die Sport Bild berichtet, habe der 24-Jährige eine im vergangenen Jahr von Sportdirektor Max Eberl angebotene Ausstiegsklausel abgelehnt. Diese sollte dem Schweizer eine Ausdehnung seines 2022 auslaufenden Vertrages schmackhaft machen.

Der Rechtsfuß soll bei mehreren europäischen Top-Klubs auf dem Zettel stehen. Zuletzt wurden der FC Arsenal und der FC Bayern München als mögliche Abnehmer für Zakaria gehandelt.

Borussia Mönchengladbachs Talentetrainer Eugen Polanski: "Nach Niederlagen habe ich zwei, drei Tage nicht mit meiner Frau geredet"

Gladbachs Talentetrainer Eugen Polanski spricht im exklusiven Interview über einen wichtigen Ratschlag von Christian Ziege, Marco Rose und eine irre Szene mit Ex-Real-Star Pepe.

Gladbach, News: DFB-Pokalduell gegen Borussia Dortmund im Free-TV

Die Viertelfinalpaarung im DFB-Pokal zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt das Top-Spiel am Dienstag, den 2. März ab 20.45 Uhr.

Neben der Übertragung im Free-TV gibt die Begegnung auch bei Sky zu sehen.

Borussia M'Gladbach: Die nächsten Spiele

Datum Gegner Wettbewerb Sonntag, 14.02.2021, 18 Uhr VfL Wolfsburg (A) Bundesliga, 21. Spieltag Samstag, 20.02.2021, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 (H) Bundesliga, 22. Spieltag Mittwoch, 24.02.2021, 21 Uhr Manchester City (H) Champions League, Achtelfinale