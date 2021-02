Gladbach, News und Gerüchte: In Budapest gegen Manchester City, Jantschke übt Kritik - alles zu Borussia Mönchengladbach heute

Borussia Mönchengladbach spielt gegen Manchester City in Budapest, Tony Jantschke übt Kritik an der Leistung im Derby. Alle Gladbach-News heute.

Borussia Mönchengladbach am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu BMG heute.

In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was bei Gladbach in den vergangenen Tagen passiert ist:

Gladbach, News: Jantschke übt Kritik an der Leistung gegen den 1. FC Köln

Tony Jantschke kehrte im Derby gegen den 1. FC Köln in die Startelf von Borussia Mönchengladbach zurück, musste dort aber eine schmerzhafte Niederlage gegen den Lokalrivalen einstecken. Der 30-jährige Verteidiger war zwar noch einer der besseren Spieler auf dem Feld, insgesamt entwickelten die Fohlen aber zu wenig Offensivdrang.

Bild: Getty Images

"Wir hatten die Ballbesitzphasen, die wir wollten, und sind auch zwischen die Linien gekommen. Damit haben wir aber zu wenig angefangen“, sagte Jantschke der Rheinischen Post . Schon in der dritten Spielminute waren die Gladbacher in Rückstand geraten und taten sich danach gegen kampfstarke Kölner schwer.

"Wir hatten zu wenig gute Aktionen im letzten Drittel. Dann kannst du kaum ein Spiel gewinnen. Die Standards waren nicht wirklich gefährlich. Wir haben selbst kaum was zugelassen, aber zwei dumme Tore gekriegt“, sagte Jantschke.

Corona-Reisebeschränkungen: Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City ebenfalls in Budapest

Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird sein Achtelfinal-Heimspiel in der Champions League gegen Manchester City wegen der europäischen Reisebeschränkungen in Budapest austragen. Das teile die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag mit. Anpfiff ist wie bisher geplant am 24. Februar um 21.00 Uhr.

Borussia wird das Champions-League-Heimspiel gegen @ManCity am 24. Februar in der Puskás Aréna in Budapest/Ungarn austragen. #UCL #BMGMCI — Borussia (@borussia) February 8, 2021

Nach der Partie von RB Leipzig gegen Liverpool findet auch das Champions-League-Duell zwischen Gladbach und Manchester City in Budapest statt. Auch RB Leipzig hat bereits sein für den 16. Februar angesetztes Hinspiel gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp in die ungarische Hauptstadt verlegt.

Bis mindestens 17. Februar ist Personen aus Gebieten, die von Corona-Mutationen betroffen sind, die Einreise nach Deutschland untersagt. Unter anderem ist auch Großbritannien von diesen Regelungen betroffen, Ausnahmen für Profisportler gibt es nicht.

Gladbach, News zur Borussia: Legende Rainer Bonhof über Rose-Abschied

Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof hat sich über einen möglichen Abschied von Trainer Marco Rose im Sommer nach Dortmund geäußert. Im Interview mit N-TV sagte Bonhof, die Angelegenheit werde von den Medien "gekocht". Wenn es Neuigkeiten zu dem Thema gebe, würden es zu allererst Sportdirektor Max Eberl und die Vereinsverantwortlichen erfahren.

Bild: Getty Images

Rose und Eberl bekämen die immergleiche Frage, wenn auch mit anderen Worten, gestellt. Vor dem Derby hätte sich Bonhof mehr Fragen zum Spiel gewünscht, "dementsprechend kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen." Zur Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinales gegen den BVB sagte Bonhof: "Es waren andere im Topf, aber wir nehmen das jetzt so an."

Wechsel innerhalb Saudi-Arabiens: Ex-Gladbacher Marko Marin findet neuen Klub

Der ehemalige Nationalspieler Marko Marin (31) hat innerhalb von Saudi-Arabien einen neuen Klub gefunden. Für ihn ist es bereits der elfte Klub in seiner Profikarriere. Der offensive Mittelfeldspieler wurde von Al-Ahli Dschidda an Al-Raed ausgeliehen. Das gab der neue Marin-Arbeitgeber bekannt.

Quelle: Getty Images

Für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestritt er unter Bundestrainer Joachim Löw immerhin 16 Länderspiele und traf dabei einmal. Marin war WM-Teilnehmer 2010 in Südafrika.

Vor Jahresfrist (Januar 2020) war er von Roter Stern Belgrad nach Saudi-Arabien gewechselt.

Borussia M'Gladbach: Die nächsten Spiele

Datum Gegner Wettbewerb Sonntag, 14.02.2021, 18 Uhr VfL Wolfsburg (A) Bundesliga, 21. Spieltag Samstag, 20.02.2021, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 (H) Bundesliga, 22. Spieltag Mittwoch, 24.02.2021, 21 Uhr Manchester City (H) Champions League, Achtelfinale