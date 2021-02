Gladbach, News und Gerüchte: Kohfeldt mit kurzem Statement zu Gladbach-Interesse, Fohlen erwägen Heimspiel in Dänemark

Werder-Trainer Kohfeldt gibt sich bei der Pressekonferenz diplomatisch und liefert ein kurzes Statement zur Gladbach-Frage. Alle News und Gerüchte.

Die neuesten News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach am Samstag lest Ihr hier im Überblick. Die Nachrichten zu Kohfeldt, dem Champions-League-Spiel gegen City und den anstehenden Transfers und Kaderplanungen im Sommer in einem Artikel.

Alles Wichtige vom Freitag von Gladbach zeigt Euch Goal hier:

Werder-Trainer Kohfeldt mit kurzem Statement zu Gladbach-Interesse

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt steht angeblich bei Borussia Mönchengladbach auf der Wunschliste, falls Marco Rose die Fohlen verlässt. Am Freitag antwortete Kohfeldt während einer Pressekonferenz auf die Frage nach dem Gladbach-Engagement: "Ich bin Trainer von Werder Bremen. Es ist alles gesagt, was ich dazu sagen möchte. Alles andere muss man nicht kommentieren und werde ich auch nicht kommentieren."

Max Eberl, Manager bei den Fohlen, hat den Bremer angeblich schon länger im Visier. Doch der 38-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2023 bei Werder Bremen. Kohfeldt ist seit 2017 Chef der Mannschaft an der Weser und hat den Verein letzte Saison vor dem Abstieg bewahrt. Aktuell belegt Kohfeldt mit seinem Team Platz 11 in der Tabelle.

Die Borussia beschäftigt sich angeblich mit potenziellen Nachfolgern für Trainer Marco Rose, der von Borussia Dortmund umworben wird. Der Verbleib des 44-Jährigen ist noch immer unsicher. In seinem Vertrag soll Rose eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro haben.



Quelle: Getty Images

Champions League: Gladbach erwägt Heimspiel in Dänemark

Borussia Mönchengladbach wird sein Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City am 24. Februar möglicherweise in Dänemark austragen. "Stand jetzt können wir nicht im Borussia-Park spielen, sondern müssen uns einen Ausweichort suchen. Wir haben beim FC Midtjylland, aber auch bei anderen Klubs angefragt", sagte Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag.

Die Borussia reagiert damit auf das in Deutschland geltende Einreiseverbot aus Großbritannien. Dies ist derzeit bis zum 17. Februar beschlossen, könnte aber noch verlängert werden. "Wir suchen einen Ausweichort. Jetzt müssen wir schauen, wo der geeignetste Ort ist und was das finanziell bedeutet. Wir sind ja verantwortlich dafür, dass das Spiel stattfindet", sagte Eberl.

Auch ein Tausch des Heimrechts mit City sei für die beiden Achtelfinal-Begegnungen denkbar, so Eberl. Das Rückspiel ist derzeit für den 16. März in Manchester geplant. Allerdings würde City sich damit einen Nachteil verschaffen.

Am Donnerstag war bereits bekannt geworden, dass auch RB Leipzig die für den 16. Februar angesetzten Königsklassen-Partie gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp nicht in Deutschland spielen darf.

Gladbach-Trainer Marco Rose meinte zu einem möglichen Heimspiel im Ausland: "Wir nehmen es, wie es kommt. Da müssen wir uns unterordnen, es gibt klare Regularien. Das übergeordnete Thema ist einfach die Pandemie. Natürlich hätten wir gerne zu Hause gespielt. Aber ohne Fans ist es zwar unser Wohnzimmer, aber es ist nicht das gleiche. Wir nehmen es so, wie es kommt - professionell."

Nach seinem Urlaub warten viele Verträge auf Eberl

Nach einem Monat Urlaub kehrt Gladbach-Manager Max Eberl an seinen Arbeitsplatz zurück. Auf Ihn warten dort Entscheidungen,die drei entscheidende Personen der Borussia betreffen. Außerdem warten noch einige weitere Spieler auf Ihre Vertragsverlängerung.

Mit Trainer Marco Rose, Florian Neuhaus und Marcus Thuram könnten drei wichtige Persönlichkeiten die Gladbacher im Sommer verlassen, jedoch nur für hohe Ablösesummen. Das weiß auch Eberl, der die Lage aber gelassen sieht. "Sind die Summen der Klauseln, die wir alle vor Corona fixiert haben, überhaupt noch leistbar?", zweifelte er im Interview mit Sport1.

Außerdem enden im Sommer einige Verträge von Spielern wie Oscar Wendt, Hannes Wolf oder Leihspieler Valentino Lazaro. 2022 laufen die Verträge von Matthias Ginter, Nico Elvedi und Denis Zakaria aus.

Viele Talente bei den Gladbachern sind zudem begehrt bei anderen Top-Klubs. Mittelfeldspieler Zakaria soll beispielsweise den FC Bayern interessieren, Ginter wurde von einigen Medien mit Inter Mailand in Verbindung gebracht.



Quelle: Getty Images

Der Spielplan von Borussia Mönchengladbach in der kommenden Wochen