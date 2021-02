Gladbach: Für Christoph Kramer ist Manchester City die beste Mannschaft Europas

Der FC Bayern gewann jüngst alles, was es zu gewinnen gab. Christoph Kramer sieht aktuell aber Manchester City in Europa vorne.

Nicht der FC Bayern: Für Christoph Kramer ist Borussia Mönchengladbachs Achtelfinalgegner in der Champions League, Manchester City, die derzeit beste Mannschaft Europas.

"Wir spielen mit City gegen die aktuell beste Mannschaft Europas. Sie stehen unfassbar stabil hinten, haben eine gute Restverteidigung und tackern den Gegner hinten richtig fest. Das ist eine unfassbar krasse Hürde", sagte Kramer zu Sport1.

Gladbach trägt sein Heimspiel gegen die Citizens am 24. Februar in der Puskas-Arena in Budapest aus, weil Pep Guardiola und Co. wegen der aktuellen Beschränkungen nicht aus England nach Deutschland einreisen dürfen.

15 Pflichtspiel-Siege in Serie: Manchester City mit Rekord

Der aktuelle Tabellenführer der Premier League hat wettbewerbsübergreifend 15 Spiele in Folge gewonnen - englischer Rekord. Vor allem der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan sowie Eigengewächs Phil Foden brillierten in den vergangenen Wochen.

Gündogan sei laut Kramer "im letzten Drittel unfassbar torgefährlich geworden". Gündogan erzielte in dieser Saison bereits elf Pflichtspieltore in den bisher 25 Spielen.

"Gegen Liverpool hat er zwei Tore aus dem Fünfer heraus erzielt. Seine Rolle hat sich ein bisschen verändert, beim Torabschluss steht er mittlerweile mit vorne drin im Fünfer. Er war schon immer mit einem guten Riecher ausgestattet, nun hat er scheinbar das Torjäger-Gen für sich entdeckt", sagte Gündogans Nationalmannschaftskamerad.