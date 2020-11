Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft Deutschland vs. Tschechien

Deutschland spielt heute Abend gegen Tschechien. Wir verraten Euch hier, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor drei Länderspielen , ehe das Jahr 2020 für das Team von Bundestrainer Joachim Löw zu Ende ist. Heute Abend geht es um 20.45 Uhr gegen .

Zuletzt waren die Ergebnisse des DFB-Teams eher durchschnittlich: Nach einem 3:3 gegen die Türkei sammelten Toni Kroos, Leon Goretzka und Co. vier Punkte aus den beiden Nations-League-Spielen gegen die und die .

Tschechien dagegen spielt in der eine Liga tiefer und steht in Gruppe B auf Platz zwei hinter . Nun will man die Form testen und sich danach in den folgenden Pflichtspielen von seiner besten Seite zeigen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft gegen Tschechien heute ab 20.45 Uhr in voller Länge live. Hier erfahrt Ihr es. Zudem gibt es noch weitere Informationen in diesem Artikel.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Testspiel in der Übersicht

Duell Deutschland vs. Tschechien Datum 11. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig (Deutschland) Zuschauer -

Fußball heute live im TV sehen: So wird Deutschland vs. Tschechien gezeigt / übertragen

Ihr habt vermutlich erst kurzfristig mitbekommen, dass schon wieder eine Länderspielpause auf dem Programm steht. Das deutsche Team um die Bayern-Stars testet heute gegen die Tschechen, ehe die Nations League am Wochenende wieder auf dem Programm steht.

Oliver #Baumann musste in Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden das Quartier der Nationalmannschaft verlassen und sich in häusliche Quarantäne begeben - als Vorsichtsmaßnahme wegen bekannt gewordener Corona-Fälle bei der @tsghoffenheim . ➡️ https://t.co/JX7vHIDZIc pic.twitter.com/5eVYStlydZ — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 11, 2020

Doch wo werden die vollen 90 Minuten heute live im TV gezeigt? Deutschland vs. Tschechien läuft auf jeden Fall in voller Länge live im Fernsehen - soviel steht fest.

Fußball heute live im TV: Deutschland vs. Tschechien kostenlos im Free-TV bei RTL

Es gibt gute Nachrichten, wenn es heißt, dass Fußball heute live im Fernsehen gezeigt wird. Der Free-TV-Sender RTL zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Deutschland vs. Tschechien heute ab 20.15 Uhr live. Hier folgen ein paar Details zur Übertragung heute.

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Steffen Freund

: Steffen Freund Moderator : Laura Wontorra

Fußball heute live im TV: Zeigt noch ein Sender Deutschland vs. Tschechien live?

Das deutsche Team muss nach einem Monat ohne Länderspiel wieder ran und trifft auf Tschechien. Fußball wird heute live bei RTL gezeigt, das steht fest. Doch sind die anderen Sender auch befugt, live im TV zu übertragen?

Nein, ARD und ZDF haben beispielsweise keine Übertragungsrechte für die vollen 90 Minuten heute live. Die Spiele der deutschen Mannschaft werden ausschließlich bei RTL übertragen. Alternativ könnt Ihr noch live im Internet nach einer Übertragung suchen und Deutschland gegen Tschechien im LIVE-STREAM anschauen.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: So läuft Deutschland vs. Tschechien

Live im Stream laufen dafür die vollen 90 Minuten von Deutschland vs. Tschechien auf jeden Fall. Länderspiele werden in aller Regel im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen - dem Sender für die Spiele der Nationalmannschaften. Doch wie sieht es heute aus - wird Deutschland vs. Tschechien live dort übertragen?

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: Deutschland vs. Tschechien auf DAZN sehen?

DAZN ist ein Streamingsender aus Ismaning der mittlerweile eine Vielzahl an Rechten für die Übertragung von Live-Sport inne hat. Der Kanal zeigt Fußball im LIVE-STREAM und zwar nicht nur die Nations League und Testspiele, sondern auch die Top-Ligen.

, , , die , die oder die - alle Ligen sind live auf DAZN zu sehen. Doch Länderspiele sind nur im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen, wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht beteiligt ist. Denn: Die Duelle des DFB-Teams kommen nur live im Stream von RTL - Details dazu sind im nächsten Absatz zu lesen.

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: Deutschland vs. Tschechien live bei TV Now von RTL

Im Fernsehen hält RTL die Rechte an der Übertragung von Fußball heute live, wenn es um Deutschland vs. Tschechien geht. RTL bietet seinen Inhalt aber auch auf der Internet-Plattform TV Now an. Die Nutzung des Angebots ist in den ersten 30 Tagen kostenlos, im Anschluss werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

TV Now ist monatlich kündbar. RTL bietet seinen Nutzern zudem spezielle Apps im Google-Play-Store oder Apple-Store , über die Ihr die Begegnung streamen könnt. Auch Besitzer von Apple TV oder eines Amazon Fire TV Sticks kommen auf ihre Kosten: Die TV-Now-App kann umsonst heruntergeladen werden.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Tschechien - weitere Infos zum Länderspiel

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So sieht die Übertragung zu Deutschland vs. Tschechien aus

Deutschland vs. Tschechien heute live ... im TV bei ... RTL im LIVE-STREAM bei ... TV Now im LIVE-TICKER bei ... Goal im Re-Live und den Highlights bei ... DAZN

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zur Partie Deutschland vs. Tschechien

Joachim Löw wollte auf die angeblich negative Stimmung von außen nicht näher eingehen. Dafür kritisierte der Bundestrainer vor den letzten Länderspielen des Jahres erneut die Terminhatz mit klaren Worten.

Leipzig (SID) Joachim Löw legte die Stirn in Falten und überlegte angestrengt. Doch die "dunklen Wolken über der Nationalmannschaft", die Oliver Bierhoff in seiner Brandrede angeprangert hatte, sah der Bundestrainer nicht. "Es ist eine unglaubliche Motivation zu spüren, ein unglaublicher Wille und eine große Freude", sagte Löw am Dienstag: "Es macht Spaß - und den Spielern auch. Man spürt eine große Energie."

Löw wollte vor dem letzten Test des gefühlt verlorenen Länderspieljahres am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Tschechien nicht mehr zurückblicken. Ja, auch er spüre, "dass die Stimmung von außen ein bisschen anders" sei, so Löw, manche Beurteilung tue "auch weh". Aber: "Ich weiß, dass es ein schwieriger und steiniger Weg ist, auf dem man Widerstände überwinden muss." Und davon gibt es angesichts der Corona-Pandemie und der Terminhatz reichlich.

"Der Terminkalender ist zu voll. Vieles wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen", kritisierte Löw, der beim ersten Training am Montag gerade einmal mit acht (!) Profis arbeiten konnte: "Wenn wir Trainer jetzt nicht die höchste Vorsicht walten lassen, haben wir nächstes Jahr ein großes Problem." Schwere Verletzungen wie die von Mittelfeld-Ass Joshua Kimmich seien auch eine Folge dessen, "die Spieler werden ständig getrieben", so Löw.

So sieht es auch Kapitän Manuel Neuer, der gegen Tschechien genau wie die anderen Bayern-Stars sowie Toni Kroos, Timo Werner und Matthias Ginter geschont wird: "So eine Saison hat es noch nie gegeben und wird es hoffentlich auch nie wieder geben."

Löw muss die Belastungen steuern, deswegen dürfen sich gegen Tschechien Profis aus der zweiten Reihe wie Torhüter Kevin Trapp und Stürmer Luca Waldschmidt beweisen. Für die abschließenden National-League-Gruppenspiele in Leipzig gegen die Ukraine (14. November) und in Sevilla gegen (17. November/beide 20.45 Uhr, ZDF) greift Löw dann wieder auf sein A-Team zurück. Außerdem hofft er auf die Nachnominierung von Abwehrchef Niklas Süle, der nach einem positiven Corona-Befund inzwischen "mehrmals negativ getestet" worden sein soll.

Süles Mitwirken in den Nations-League-Duellen wäre immens wichtig, denn die zuletzt anfällige Defensive muss gegen die Ukraine und gegen Spanien stabiler stehen. Neben dem Gruppensieg ist auch noch ein erneuter sportlicher Abstieg in der Nationenliga möglich, "wir müssen in Alarmstellung sein", forderte Bierhoff.

Das Spiel gegen Tschechien, das von Coronafällen deutlich stärker betroffen ist als die DFB-Auswahl, soll den nötigen Schwung dafür geben. Löw erwartet "keinen Hauruck-Fußball" vom Weltranglisten-45., dafür aber "ein sehr gepflegtes Umschaltspiel mit technischen guten Spielern". Die Kapitänsrolle dürfte Ilkay Gündogan von Neuer übernehmen, sollte der Profi von von Beginn an auflaufen.

Gündogan (30), den seine Corona-Erkrankung vor einigen Wochen zwischenzeitlich heftig aus der Bahn geworfen hatte, fühlt sich wieder "voll im Rhythmus und voll einsatzfähig" - und bereit für die Binde: "Ich versuche, mit Leistung vorne wegzugehen, und wenn die Spieler einen Rat brauchen oder ich etwas ansprechen muss, dann werde ich das natürlich auch machen."

Philipp Max, Felix Uduokhai und Ridle Baku könnten ihr Debüt im Nationaltrikot geben. Nicht zur Verfügung steht dagegen Robin Gosens, der Einsatz von Benjamin Henrichs ist sehr fraglich.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Mannschaftsaufstellungen

Deutschland - die Aufstellung

Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan, Neuhaus, Max - Brandt, Waldschmidt, Hofmann

Philipp Max und Ridle Baku geben ihr Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Joachim Löw beorderte die beiden Neulinge in die Startformation für das Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig (20.45 Uhr/RTL). Baku und Max werden im Mittelfeld auf den Außenbahnen aufgeboten. Zentral spielen Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Neuhaus.

Das Tor hütet Kevin Trapp. Davor bilden Jonathan Tah, Robin Koch und Antonio Rüdiger eine Dreierkette. Stürmen werden Jonas Hofmann, Luca Waldschmidt und Julian Brandt.

Fakten zur DFB-Aufstellung:

Einzig Antonio Rüdiger stand zuletzt beim 3-3 gegen die Schweiz auch in der Startelf.

Philipp Max und Ridle Baku sind die Debütanten Nummer 111 und 112 in der DFB-Ära Jogi Löw.

Deutschlands Startelf kommt lediglich auf eine Erfahrung von 132 Länderspielen. Gündogan erzielte mehr Tore (8) als die anderen 10 Teamkollegen zusammengerechnet (6).

5 Legionäre stehen in Deutschlands Startelf: Waldschmidt ( ), Max (Eindhoven) und die 3 in spielenden Koch (Leeds), Rüdiger (Chelsea) und Gündogan (ManCity).

Gladbach stellt als einziges Team heute 2 DFB-Starter: Neuhaus und Hofmann.

Unsere Start-11! 🇩🇪🇨🇿



1 Trapp

2 Koch

5 Tah

7 Neuhaus

10 Brandt

11 Waldschmidt

13 Baku

16 Rüdiger

19 Max

20 Hofmann

21 Gündogan (C) #GERCZE #DieMannschaft pic.twitter.com/7SWzNU8cQC — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 11, 2020

Tschechien - die Aufstellung:

Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemelka, Novak - Holes - Cerny, Dockal, Barak, Kopic - Krmencik

Fakten zur tschechischen Aufstellung:

Der Bremer Schlussmann Jiri Pavlenka bestreitet sein erstes Länderspiel seit Oktober 2019 (2-3 gegen Nordirland). Er verlor seine letzten 3 Länderspiele (2-3 gegen Nordirland, 1-3 gegen , 0-5 in England).

Vaclav Cerny feiert sein Debüt für Tschechien. Er spielt aktuell auf Leihbasis für Twente Enschede (von geliehen) und war in 8 Ligaspielen an 8 Toren direkt beteiligt (4 Tore, 4 Assits).