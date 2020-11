Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Testspiels

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Mittwoch in einem Freundschaftsspiel gegen Tschechien. Wer überträgt live im TV und im LIVE-STREAM?

Langsam aber sicher neigt sich das Länderspieljahr 2020 vor das DFB-Team dem Ende entgegen. Am Mittwochabend (11. November) testet noch einmal in einem Freundschaftsspiel gegen seine Form. Anpfiff in Leipzig ist um 20.45 Uhr.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw kehrt nach einem Monat Pause zurück aufs internationale Parkett. Zuletzt gab es ein 3:3 im Testspiel gegen die Türkei, einen knappen 2:1-Erfolg über die Ukraine und zu guter Letzt ein wildes 3:3 gegen die Schweiz. In der steht man derzeit auf Platz zwei hinter den Spaniern.

Wie sieht es dagegen bei den Tschechen aus? In Liga B, Gruppe 2 hat die Nation bis dato sechs Punkte sammeln können. Zwei Siegen gegen Israel und die stehen auch zwei Niederlagen gegen , dem Tabellenführer der Gruppe, gegenüber. Beide Teams wollen noch einmal austesten wo sie stehen, ehe die entscheidenden Gruppenspiele der UEFA Nations League auf dem Programm stehen. Wie geht es aus?

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien live im TV und LIVE-STREAM? Alle Informationen zur Übertragung des Testspiels am Mittwochabend gibt es hier in diesem Artikel bei Goal.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien live? Alle Infos zur Partie

Duell Deutschland gegen Tschechien Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum 11. November 2020 Anpfiff 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien live im TV? So funktioniert's

Ihr wollt im Fernsehen live mit von der Partie sein, wenn das Testspiel Deutschland vs. Tschechien auf dem Programm steht? Dann seid Ihr in diesem Artikel genau richtig, denn in den kommenden Zeilen verraten wir Euch alles rund um die vollen 90 Minuten live im deutschen Fernsehen.

Vorab die Information, dass die Übertragungsrechte für die Spiele während der Länderspielpause nicht beim Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky liegen. Anstelle dessen überträgt ein deutscher Free-TV-Kanal die vollen 90 Minuten der heutigen Partie des DFB-Teams.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien live im TV: Die Details zur Übertragung

Der private TV-Sender RTL hält in dieser Saison die Rechte an der Übertragung von Spielen der deutschen Nationalmannschaft live im Fernsehen. Immer wenn die Truppe von Joachim Löw also auf den Rasen geht, ist RTL live und in voller Länge mit dabei. Dies gilt für die Spiele der UEFA Nations League als auch die Freundschaftsspiele.

Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung zu Deutschland vs. Tschechien live im TV. Hier findet Ihr ein paar Details rund um die Begegnung live im TV bei RTL.

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Steffen Freund

: Steffen Freund Moderator : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Teaser: Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 11. November im letzten Testspiel des Jahres auf Tschechien. RTL zeigt die Begegnung aus der Arena in Leipzig ab 20:15 Uhr. Moderatorin des Fußballabends ist Laura Wontorra, Kommentatoren der Live-Übertragung (Anstoß: 20:45 Uhr) sind Marco Hagemann und Steffen Freund (Co.). Die Länderspielbilanz beider Teams fällt deutlich zugunsten der DFB-Elf aus: 16 Siege, 3 Unentschieden und 6 Niederlagen.

Ihr wollt also an diesem Abend live nach Leipzig verfrachtet werden und die vollen 90 Minuten Deutschland vs. Tschechien live im Fernsehen sehen? Dann kommt Ihr an RTL nicht vorbei.

Wie aber sieht es im Internet aus, wenn Ihr eine Übertragung der Partie im LIVE-STREAM ins Auge fasst. Es gibt eine - das ist gewiss.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien im LIVE-STREAM? Die Informationen zur Übertragung

Nur ein einziger deutscher Fernsehsender hält die Rechte an der Übertragung von Spielen der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV. Doch wie sieht es im Netz aus - kommen dort die vollen 90 Minuten der Partie Deutschland vs. Tschechien live im Stream? Wir verraten es Euch.

Zeigt / Überträgt DAZN Deutschland vs. Tschechien im LIVE-STREAM?

Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt jede Menge Live-Fußball Woche für Woche im LIVE-STREAM auf seiner Plattform. Darunter fallen dann auch zahlreiche Länderspiele, dabei auch die Duelle in der UEFA Nations League.

Wenn Deutschland am Mittwochabend Tschechien empfängt, dann könnt Ihr aber nicht auf den Streamingsender zurückgreifen. Ganz generell hält DAZN keine Rechte an der Übertragung der deutschen Spiele, somit zeigt der Kanal auch an diesem 11. November Deutschland vs. Tschechien nicht live im LIVE-STREAM.

Stattdessen laufen andere Freundschaftsspiele live und in voller Länge auf der Streamingplattform, auf der auch Spiele der , , der oder auch der gezeigt / übertragen werden. Folgende Kracher zeigt DAZN am Mittwoch im LIVE-STREAM:

DAZN könnt Ihr sogar kostenlos nutzen, wenn Ihr den Sender abonniert und Euch damit Zugang zum 1-Monat-Gratis-Abo verschafft. DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. Danach kostet ein Abo 11,99 Euro (Monat) oder 119,99 Euro (Jahresabo).

Wenn Ihr Deutschland vs. Tschechien zwar live verpasst und aber danach immer noch an den vollen 90 Minuten interessiert seid, dann könnt Ihr ab 0.00 Uhr die ganze Begegnung im Re-Live anschauen. Uwe Morawe kommentiert!

TVNow zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien im LIVE-STREAM?

Kommen wir zurück auf das Duell Deutschland vs. Tschechien im LIVE-STREAM: Da DAZN keine Übertragungsrechte an der Partie aus Leipzig hält, bleibt nur noch ein anderer Sender, der das Spiel in voller Länge streamt.

Der kostenpflichtige Online-Streamingdienst TVNow hält die Übertragungsrechte an der Partie. TVNow ist das Streamingportal des privaten Senders RTL, der zwar im Fernsehen kostenlos zu sehen ist, im Internet jedoch nicht ohne finanziellen Aufwand im LIVE-STREAM überträgt.

TVNow zeigt Euch an diesem Mittwoch genau das selbe Live-Bild, das auch RTL aus Leipzig an seine Zuschauer zeigt / überträgt. Nur der Haken bei TVNow ist der Preis, den Ihr für ein Abo zu bezahlen habt. Mit folgenden Dienstleistungen kann TVNow dienen:

Unbegrenzt Serien & Filme

Originals & Exclusives

Live-TV in HD-Qualität

Jetzt 30 Tage kostenlos testen, danach nur €4,99 pro Monat.

Jederzeit kündbar! Sendungen der RTL-Gruppe.

Über 400 TV-Sendungen. Alle Serien-Highlights.

Hier kommt Ihr direkt zu TVNow und könnt dann schauen, ob Euch die Übertragung zu Deutschland vs. Tschechien im LIVE-STREAM ein Abonnement wert ist.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien? Goal liefert einen LIVE-TICKER zum Testspiel

Ihr seid an diesem Mittwochabend unterwegs, wollt aber dennoch unbedingt wissen, wie sich die deutsche Nationalmannschaft im Test gegen Tschechien schlägt? Dann bietet Euch Goal die ideale Gelegenheit dafür, denn in unserem LIVE-TICKER erfahrt Ihr alles, was sich so ereignet.

Tore, Großchancen, Wechsel und alle anderen wichtigen Szenen der Partie Deutschland vs. Tschechien werden hier beschrieben. Der LIVE-TICKER von Goal aktualisiert nach jeder essenziellen Situation und sorgt dafür, dass Ihr keine Sekunde verpasst.

Der LIVE-TICKER zu Deutschland vs. Tschechien ist kostenlos. Hier findet Ihr direkt dorthin.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien live? Die Übertragung des Testspiels in unserer Übersicht

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Tschechien live ... ... im TV? ... bei RTL. ... im LIVE-STREAM? ... bei TVNow. ... im LIVE-TICKER? ... bei Goal.com.

