Deutschland vs. Tschechien: Die Aufstellung - Alle Infos zum Personal im Testspiel

Nationaltrainer Joachim Löw hat einige interessante Personalentscheidungen getroffen im Hinblick auf die Länderspielwoche. Erste Ergebnisse können wir heute im Testspiel zwischen und sehen (Anstoß 20.45 Uhr in Leipzig).

Löw nominierte vergangene Woche bereits zwei Neulinge in den Kader. Nach verletzungsbedingten Ausfällen kam auch U21-Nationalspieler Ridle Baku zur ersten Berufung im A-Team.

Drei Spiele stehen für das Aufgebot nun an. Dem heutigen Testspiel gegen Tschechien folgen Duelle in der UEFA gegen (Samstag, 20.45 Uhr) und (Dienstag, 20.45 Uhr).

Wer bekommt heute Abend gegen Tschechien das Vertrauen von Jogi Löw? In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Aufstellung der Nationalmannschaft im Testspiel.

Joachim Löw gab vergangenen Freitag seinen Kader für die drei Länderspiele in dieser Woche bekannt. Seitdem hat sich jedoch verletzungsbedingt einiges getan. Goal gibt Euch einen Überblick zum aktuellen Stand.

Erstmals in den Kader berufen wurden die Verteidiger Philipp Max ( ) und Felix Uduokhai ( ). Auch Ridle Baku vom feiert seine Premiere im Kader.

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Kevin Trapp ( ), Bernd Leno ( ), Oliver Baumann (TSG )

Abwehr: Matthias Ginter ( ), Robin Gosens ( ), Benjamin Henrichs ( ), Robin Koch ( ), Philipp Max (PSV Eindhoven), Antonio Rüdiger ( ), Nico Schulz ( ), Niklas Stark ( ), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Ridle Baku (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld/Sturm: Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (beide Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, (alle FC Bayern), Ilkay Gündogan ( ), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos ( ), Luca Waldschmidt ( Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea), Leroy Sane (FC Bayern)

Zudem wurden Leipzigs Marcel Halstenberg, PSGs Thilo Kehrer und Bayerns Joshua Kimmich nominiert, reisten jedoch bereits vor dem ersten Spiel verletzungsbedingt wieder ab oder gar nicht erst an.

Bundestrainer Löw gab auf der Pressekonferenz vor dem Tschechien-Spiel bereits Einblicke in die Aufstellung: "Kevin Trapp wird morgen im Tor stehen. In der Abwehr werden Antonio Rüdiger und Robin Koch starten. Auch Julian Brandt wird beginnen."

Die durch den Europapokal strapazierten Spieler Manuel Neuer, Matthias Ginter, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Toni Kroos, Leroy Sane und Timo Werner werden im ersten Spiel der Woche noch geschont.

Robin Gosens fällt verletzungsbedingt gegen Tschechien ebenfalls noch aus. Hinter Ilkay Gündogan (vergangenen Sonntag im Einsatz) und Benjamin Henrichs (Patellaprobleme) stehen zudem noch Fragezeichen.

Die mögliche Aufstellung des DFB-Teams:

Kevin Trapp - Robin Koch, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah - Benjamin Henrichs, Philipp Max, Florian Neuhaus, Ilkay Gündogan, Julian Brandt, Jonas Hofmann - Luca Waldschmidt

Tschechiens Trainer Jaroslav Silhavy hatte im Vorfeld der Länderspielpause ebenfalls mit Verletzungssorgen und Coronainfizierungen zu kämpfen. Im finalen Kader steht mit Jiri Pavlenka ( ) jedoch ein bekanntes Gesicht aus der .

Tomas Pekhart (92 Spiele für ) wurde aufgrund der strapazierten personellen Lage nach sieben Jahren Abstinenz erstmals wieder in den Kader berufen. Inzwischen steht der 31-Jährige bei Legia Warschau unter Vertrag.

🇨🇿 The national team squad for the upcoming friendly match against Germany and two UEFA Nations League matches against Israel & Slovakia has been announced.



David Pavelka is back in the squad same as Tomáš Pekhart (@pegas11). pic.twitter.com/O5H86J1zpY