DFB-Team: Das sagte Robin Gosens seiner Freundin nach dem ersten Training mit den Spielern vom FC Bayern

Die Siegermentalität der Spieler des FC Bayern München hat nachhaltigen Eindruck bei DFB-Neuling Robin Gosens hinterlassen.

Robin Gosens hat in einem Interview mit Sport1 gestanden, von der Mentalität der Spieler des in der Nationalmannschaft beeindruckt gewesen zu sein. Außerdem hofft er, dass das DFB-Team Fans wieder so von sich begeistern kann, dass ein Länderspiel "ein nationales Event" sei.

"Es ist schon surreal und beeindruckend zu sehen, wie gut die Jungs kicken können", erklärte Gosens, der es sich anders als bei im Training mit der Nationalmannschaft nicht leisten könne, "nur ein Prozent" runterzuschalten: "Dann bin ich sofort viel schlechter als alle anderen."

Besonders hervor hob er in puncto Einstellung beim DFB-Team die Spieler des FC Bayern München. "Nach meiner zweiten Trainingseinheit mit ihnen habe ich abends sofort meine Freundin angerufen und ihr gesagt: 'Weißt du, was ich so krass finde? Wenn diese Jungs auf dem Platz sind, merkt man ihre absolute Gewinnermentalität'", sagte der Außenverteidiger, der erst Anfang September mit 26 Jahren sein DFB-Debüt gegeben hatte.

Mehr Teams

Gosens über Bayern-Spieler: "Wenn sie nicht gewinnen, zerreißen sie sich"

Für ihn sei es "sofort greifbar" gewesen, dass die Bayern-Spieler "alles gewinnen wollen": "Egal, ob es ein Positionsspiel ist oder ein Fünf-gegen-Fünf: Wenn sie nicht gewinnen oder das Tor treffen, zerreißen sie sich."

Einen guten Draht zu dem für gewöhnlich gesetzten Bayern-Quintett um Kapitän Manuel Neuer hat Gosens nach eigenen Angaben zu Niklas Süle, mit dem er sich immer besser verstanden habe. Auch mit Joshua Kimmich und Serge Gnabry "hatte ich einen schnellen Klick". Erstgenanntem schickte er gleichzeitig noch gute Genesungswünsche.



Quelle: imago images / Schüler

Gosens: Kimmich? "Klasse Typ und überragender Fußballer

Kimmich hatte sich im Top-Spiel gegen (3:2) einen Meniskuseinriss zugezogen und wird für den Rest des Jahres ausfallen. "Er ist ein klasse Typ und überragender Fußballer", sagte Gosens, der außerdem darauf hofft, dass sich das Verhältnis zwischen der Nationalmannschaft und den deutschen Fußball-Fans künftig verbessert.

"Wir müssen wieder dahin kommen, dass ein Spiel von uns ein nationales Event ist. Es darf nicht sein, dass die Menschen denken: 'Puh, schon wieder Nationalmannschaft? Ich will lieber schauen.' Klar bekommen wir Spieler die Stimmung in der Öffentlichkeit mit und das schwindende Interesse", erklärte der Serie-A-Profi: "Wir müssen mit Siegen und gutem Fußball für einen Umschwung sorgen."

Gosens, der nun zum dritten Mal von Joachim Löw in den Kader der Nationalmannschaft berufen wurde, rechnete sich außerdem gute Chancen auf eine Nominierung für die im kommenden Sommer anstehende EM aus: "Ich bin jetzt so dicht dran und will es schaffen. Das geht vor allem über eine gute Saison im Verein."

Aktuell steht Gosens bei Atalanta in der bei einem Tor und zwei Vorlagen in fünf Spielen. Zuletzt stand er jedoch zweimal nicht im Kader Bergamos. Das soll seinem bislang guten Lauf beim DFB jedoch keinen Abbruch tun. Diesen hatte besonders der Bundestrainer zu verantworten.

"Mir als Neuling hat er es sehr einfach gemacht, mich zu integrieren", sagte Gosens: "Er hat mir immer mitgegeben, dass ich meine Berechtigung habe, dabei zu sein. Er hat mir damit von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Er vermittelt uns viel Positivität."