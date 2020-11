Deutschland vs. Tschechien - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellungen: Alles rund um die Übertragung des Länderspiels

Bevor die deutsche Nationalmannschaft zwei wichtige Nations-League-Spiele bestreiten muss, gibt es heute ein Testspiel gegen die Auswahl Tschechiens. Anpfiff in Leipzig ist um 20:45 Uhr.

Am Samstag geht es gegen die , am Dienstag gegen Ex-Weltmeister : Das Programm in der ist nicht ohne für den deutschen Kader. Vorher soll ein Freundschaftskick gegen die Mannschaft von Trainer Joachim Löw auf Wettkampftemperatur bringen.

Dabei ist es für viele Tschechen fast schon ein Heimspiel: Zwischen Leipzig und der Grenze zu Tschechien liegen nicht einmal 100 Kilometer - weitaus weniger als die Distanz, die viele deutsche Nationalspieler bei der Anreise zurücklegen müssen.

Da es aktuell im Stadion aber wegen der Coronapandemie sowieso keine Fans geben darf, kann man aber so oder so nicht von einem Heimvorteil sprechen - trotzdem möchten Joachim Löw und seine Spieler die Partie gerne siegreich gestalten.

Schafft die deutsche Nationalmannschaft eine stabile Ausgangslage für die kommenden Nations-League-Spiele, oder zeigt sie sich so inkonstant wie in den letzten Partien? Goal zeigt in diesem Artikel, wie das Spiel übertragen wird.

Bild: imago images / Schüler

Es ist die Mutter aller Fragen, zumindest wenn es um Fußballfans geht: Läuft das Spiel meiner Mannschaft heute im TV? Es passiert nicht selten, dass man sich einen ganz Tag, vielleicht sogar eine Woche lang auf ein Spiel freut, um dann festzustellen, dass es nicht übertragen wird.

Hier können wir Euch aber beruhigen: Das Spiel zwischen Deutschland und Tschechien wird im TV übertragen! Nicht nur das, es läuft sogar im Free-TV! Der Privatsender RTL überträgt die Begegnung heute Abend, da sich der Sender die Rechte an dem Spiel gesichert hat.

Bereits um 20:15 Uhr geht es mit dem Countdown und Vorberichten bei RTL los. Ansonsten wird die Übertragung folgendermaßen ablaufen:

Bild: Getty Images

Immer mehr Haushalte besitzen keinen Fernseher - schließlich findet die Unterhaltungsbranche sowieso mehr und mehr im Internet statt. Daher bietet RTL, genau wie jeder andere moderne Sender auch, sein Programm auch im LIVE-STREAM an.

Diese LIVE-STREAMS laufen auf der Plattform TVNOW. Hier gibt es zwar auch ausgewählte kostenlose Inhalte, der Fußball gehört aber nicht dazu. Um das Spiel zwischen Deutschland und Tschechien zu verfolgen müsst ihr bei TVNOW-Premium angemeldet sein.

Dies ist zwar kostenpflichtig, allerdings gibt es hier eine besondere Option: Mit dem Testmonat kann man 30 Tage lang auf das Angebot von TVNOW-Premium zugreifen. Das heißt: Keine Werbung und jede Sendung auf Abruf.

🇨🇿 The national team squad for the upcoming friendly match against Germany and two UEFA Nations League matches against Israel & Slovakia has been announced.



David Pavelka is back in the squad same as Tomáš Pekhart (@pegas11). pic.twitter.com/O5H86J1zpY