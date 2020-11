Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Nations League übertragen

Die Nations League ist zurück und das DFB-Team ist gefordert. Wer zeigt Deutschland vs. Ukraine live im TV und im LIVE-STREAM?

spielt am Samstag gegen die , wenn die UEFA bereits in ihren 5. Spieltag geht. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Das DFB-Team testete unter der Woche gegen die Form. Joachim Löw verschaffte Philipp Max und Ridle Baku dabei das Debüt im Trikot der Nationalmannschaft. In einem unspektakulären Spiel siegte der DFB dank Luca Waldschmidts Treffer mit 1:0.

Die Ukraine hingegen musste eine Testspielniederlage einstecken. Trotz solider Leistung in verlor man mit 0:2. Das Hinspiel in der Nations League zwischen beiden Teams ging mit 2:1 an Kroos, Goretzka und Co. Wie geht es am Samstag aus?

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live im TV und LIVE-STREAM? Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten live.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live? Die Nations League auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Ukraine Wettbewerb UEFA Nations League, Gruppenphase (Liga A, Gruppe 4) Datum 14. November 2020 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Leipzig, Deutschland

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live im TV?

Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf das Team aus der Ukraine und will den zweiten Sieg der noch jungen Nations-League-Saison einfahren. Die Fans des deutschen Teams dürfen nicht ins Stadion, weswegen live am TV-Bildschirm die einzige Option bleibt.

Doch welcher TV-Sender zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Deutschland vs. Ukraine überhaupt live im TV? Wir klären auf.

ZDF zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live im TV

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden in dieser Saison 2020/21 in voller Länge von ARD, ZDF oder RTL im TV gezeigt / übertragen. Der Privatsender RTL hält die Rechte für die Spiele der Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw auf Testspielebene. In der Nations League sind das Erste und das Zweite am Start. An diesem Samstag zeigt / überträgt das ZDF die vollen 90 Minuten live.

Während der 1:0-Erfolg im Test gegen Tschechien am Mittwoch live im TV bei RTL lief, ist am Samstag das Zweite live in Leipzig vor Ort. Hier folgen ein paar Rahmendaten zu der Übertragung live im Fernsehen.

ZDF zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live im TV: Die Details zur Übertragung

Vorberichte : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Kommentator: Bela Rethy

Bela Rethy Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Teaser: Nach dem Testspiel gegen Tschechien wird es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag, 14. November 2020, in der UEFA Nations League wieder ernst: Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft am fünften Spieltag der Gruppenphase auf die Auswahl der Ukraine. Das ZDF überträgt das Spiel live aus der Arena in Leipzig

Da das ZDF ein Free-TV-Sender ist, kommt das Spiel der Nations League in voller Länge kostenlos. Somit können alle Fans des DFB-Teams kostenfrei dabei sein, wenn Deutschland auf die Ukraine trifft. Nach der Übertragung live kommen auch noch ein paar Zusatzoptionen auf Euch zu.

Denn um 23 Uhr startet das Aktuelle Sportstudio, wo Zusammenfassungen weiterer Begegnungen des Gruppenspieltages gezeigt werden: Dort seht Ihr die besten Szenen des Parallelspiels aus der deutschen Gruppe ( gegen ), von gegen oder gegen .

Gibt es eine Alternative zu der Übertragung live im TV? Im LIVE-STREAM vielleicht? Im nächsten Abschnitt beleuchten wir die Übertragung im Internet.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine im LIVE-STREAM?

Deutschland gegen die Ukraine, es ist ein Heimspiel für die DFB-Elf, das sie unbedingt gewinnen muss. Nur dann hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw noch eine Chance auf den Gruppensieg. Wenn Ihr am Samstag live verfolgen wollt, wie das Spiel so läuft, dann ist ein LIVE-STREAM eine Option.

ZDF zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine im LIVE-STREAM

Da die Übertragungsrechte für die Partie der Nations League beim ZDF liegen, ist der öffentlich-rechtliche Sender auch befugt, die vollen 90 Minuten von Deutschland vs. Ukraine live im Stream auszustrahlen. Das geht ganz einfach über die ZDF-Mediathek, welche einen LIVE-STREAM 24/7 zur Verfügung stellt.

Das ZDF zeigt / überträgt das selbe Bild wie im regulären TV. Um 20.15 Uhr könnt Ihr ebenso die Vorberichte live anschauen wie im Fernsehen, ehe es um 20.45 Uhr so richtig losgeht.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Ukraine im LIVE-STREAM?

Wenn der Wettbewerb der UEFA Nations League genannt wird, dann klingeln beim Ismaninger Streamingsender DAZN automatisch die Alarmglocken. Denn der Kanal hält die meisten Übertragungsrechte für die Spiele der UEFA Nations League.

Das bedeutet, dass die Spiele im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden. Eine Ausnahme gibt es aber für alle, die die Spiele der deutschen Nationalmannschaft anschauen wollen. Denn DAZN zeigt die vollen 90 Minuten des Duells mit der Ukraine nicht im LIVE-STREAM.

Die Aufteilung der Übertragungsrechte besagt nämlich, dass DAZN alle Spiele außer jenen des DFB-Teams zeigen darf. Folgende Top-Begegnungen stehen am Samstag auf dem Programm, welche im LIVE-STREAM auf DAZN kommen:

Schweiz vs. Spanien

Schweden vs. Kroatien

Portugal vs. Frankreich

Wenn Ihr diese Spiele live anschauen wollt, geht das über den Gratismonat von DAZN kostenlos. Der Sender schenkt Euch 30 Tage und ist dann für nur 11,99 Euro pro Monat zu haben. Alternativ gibt es auch ein Jahresabonnement für 119,99 Euro zu erwerben. Was Ihr Euch dabei noch sichert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live? Die Highlights auf DAZN

Wenn Ihr wirklich gar keine Option habt, Live-Bilder aus Leipzig einzuholen und Ihr somit Deutschland vs. Ukraine live im TV und LIVE-STREAM verpasst, dann könnt Ihr bei DAZN eine Notlösung an Land ziehen. Denn der Streamingdienst zeigt / überträgt entweder die Highlights von Deutschland vs. Ukraine oder sogar das Re-Live.

Um 0.00 Uhr - also in der Nacht auf Sonntag - sind die vollen 90 Minuten im Re-Live auf der Plattform zu sehen, ebenso wie die Highlights des Pflichtspiels. All das könnt Ihr aber nur innerhalb des Probemonats oder als Teil einer regulären Mitgliedschaft erwerben.

Wenn Ihr das wollt, sichert Ihr Euch auch zahlreiche weitere Live-Events auf DAZN im LIVE-STREAM - nämlich:

(Freitagsspiele, Montagsspiele und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr live)

Bundesliga-Highlights

(sieben von acht Gruppenspielen pro Tag live)

(alle Spiele live im Einzelspiel und in der Konferenz)

live

live

live

Andere Sportarten live (Tennis, Darts, Handball, NBA, NFL, usw.)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live? Die Übertragung auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine ... Kanal im TV? ZDF im LIVE-STREAM? ZDF-Mediathek im LIVE-TICKER? Goal im RE-LIVE? DAZN

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ukraine live? Das Hinspiel in der Nations League

Im Hinspiel der UEFA Nations League zwischen der deutschen Mannschaft und der Ukraine siegte die DFB-Auswahl mit 2:1 in Kiew. Das Team von Joachim Löw spielte eine solide erste Halbzeit, ging durch Matthias Ginter in Führung (20.) und legte nach der Pause sogar in Person von Leon Goretzka nach (49.).

Dann aber gab man das Spiel etwas aus der Hand, sodass die Hausherren durch Ruslan Malinovskyi (77.) noch verkürzen konnten. Am Ende retteten Goretzka und Co. den Vorsprung über die Zeit. Für den DFB war es der erste Sieg seit der Gründung der UEFA Nations League.

Deutschland vs. Ukraine: Die Aufstellung der beiden Nationen im HInspiel