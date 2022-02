Fußball heute live: RB Salzburg vs. FC Bayern im TV und LIVE-STREAM sehen

Festtage in der Champions League! Im Achtelfinale der Königsklasse empfängt RB Salzburg in der heimischen Red Bull Arena den FC Bayern. Anstoß ist heute wie gewohnt um 21 Uhr.

Für den FC Bayern geht es nach der 2:4-Demütigung am Samstag in Bochum nun gegen starke Salzburger im CL-Achtelfinale. RB konnte in der Liga zuletzt einmal mehr die eigene Stärke unter Beweis stellen und bezwang Rapid Wien vergangenen Freitag mit 2:1.

Fußball heute live: Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den FC Bayern auswärts gegen RB Salzburg im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Fußball heute live: RB Salzburg vs. FC Bayern in der Übersicht

Begegnung RB Salzburg vs. FC Bayern Wettbewerb UEFA Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Ort Red Bull Arena, Salzburg Anstoß Mittwoch, 16. Februar 2022 Uhrzeit 21.00 Uhr

Fußball heute live: Die Übertragung von RB Salzburg vs. FC Bayern im TV und im LIVE-STREAM

Für Fans der Champions League wurde es in den vergangenen Jahren immer unübersichtlicher, was die Übertragung betrifft: Die übertragenden Sender wechselten immer wieder und das eine oder andere Spiel wurde auch live im Free-TV gezeigt. In dieser Saison sieht es zumindest im frei empfangbaren Fernsehen mau aus mit der Königsklasse - lediglich das Finale können wir live und kostenlos verfolgen.

Für diese Spielzeit konnten sich zwei Sender die Rechte an der CL-Übertragung sichern: Amazon und DAZN.

Doch wer zeigt heute die Partie des FC Bayern gegen RB Salzburg?

Fußball heute live: DAZN zeigt RB Salzburg vs. FC Bayern im TV und STREAM

121 von 137 möglichen Spielen der UCL seht Ihr exklusiv bei DAZN und die übrigen 16 Partien bei Amazon - so sind die Rechte zwischen den beiden Sendern für diese Spielzeit verteilt! Die heutige Partie ist eine dieser 121 Spiele und wird daher exklusiv nur bei DAZN zu sehen sein!

Die Einzelübertragung beim Streamingdienst aus Ismaning startet bereits um 20.30 Uhr. Durch die Begegnung führt Euch das folgende Team: Laura Wontorra (Moderation), Jan Platte (Kommentar), Sandro Wagner (Experte), Max Siebald (Reporter vor Ort).

Hier seht Ihr die Übertragung in der Übersicht:

Vorberichte: ab 20.30 Uhr

ab 20.30 Uhr Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderation: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Max Siebald

RB Salzburg vs. FC Bayern: Fußball heute live bei DAZN - So funktioniert das Abo

Wenn Ihr das Achtelfinale der Königsklasse heute nicht verpassen möchtet, empfiehlt es sich, eine Mitgliedschaft beim Internetsender DAZN abzuschließen. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen dem Monatsabo für monatlich 29,99 Euro und dem Jahresabo für einmalig 274,99 Euro oder wahlweise 24,99€ pro Monat.

Empfangen könnt Ihr DAZN auf fast allen internetfähigen Devices. So könnt Ihr die Übertragung heute beispielsweise auf Eurem Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV sehen.

Fußball heute live: Die Highlights von RB Salzburg vs. FC Bayern bei DAZN sehen

Ihr habt das Spiel heute verpasst? Auch kein Problem, die Highlights gibt es bereits kurz nach Abpfiff auf DAZN und auch die vollen 90 Minuten im Re-Live zu sehen ist hier möglich. Auch die besten Szenen der anderen Achtelfinals seht Ihr bei DAZN.

Fußball heute live: RB Salzburg vs. FC Bayern im kostenlosen LIVE-TICKER

Solltet Ihr keine Mitgliedschaft bei DAZN haben, das Spiel heute aber dennoch verfolgen möchten, empfehlen wir Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL. Hierdurch bleibt Ihr definitiv auf dem Laufenden und werdet keine wichtige Szene verpassen!

Zum LIVE-TICKER

