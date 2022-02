FC Bayern bei RB Salzburg: Die Aufstellung im Achtelfinale der Champions League

Das Champions-League-Achtelfinale steht an und RB Salzburg empfängt im Hinspiel den FC Bayern. Angepfiffen wird die Partie heute um 21 Uhr in der Red Bull Arena Salzburg.

Vor dieser Begegnung blicken die Fans natürlich auch mit Spannung auf die Aufstellung von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

RB Salzburg gegen den FC Bayern: Die Aufstellung im Achtelfinale der Champions League - in diesem Artikel gibt es die wichtigsten Informationen zu den Personalsituationen bei beiden Mannschaften.

FC Bayern, die Aufstellung bei Salzburg vs. FCB: Das CL-Achtelfinale auf einen Blick

Duell RB Salzburg vs. FC Bayern Datum Mittwoch, 16. Februar 2022 Uhrzeit 21 Uhr Stadion Red Bull Arena, Salzburg

FC Bayern, Aufstellung: Die Personalsituation beim FCB vor dem Spiel in Salzburg

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss weiterhin auf Alphonso Davies, der wegen einer Herzmuskelentzündung auf unbestimmte Zeit außer Gefecht gesetzt ist, verzichten.

Darüber hinaus fehlen Manuel Neuer, der am Knie operiert wurde, Leon Goretzka und Jamal Musiala (Covid-Infektion).

Auf Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr, die lange beim Afrika-Cup im Einsatz waren, kann Nagelsmann am Mittwoch hingegen wieder zurückgreifen.

FC Bayern in Salzburg: Die Aufstellung

Die Aufstellung von RB Salzburg

Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Seiwald, Camara, Capaldo - Aaronson - Adeyemi, Okafor

👊 Unser Team fürs Achtelfinale 👊#SALFCB #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 16, 2022

Die Aufstellung des FC Bayern

Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Coman, Kimmich, Tolisso, Gnabry - Müller, Sane - Lewandowski

FC Bayern in Salzburg: Die mögliche FCB-Aufstellung

So könnte der FCB am Mittwochabend auflaufen:

Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Tolisso, Kimmich - Gnabry, Coman, Müller, Sane - Lewandowski

FC Bayern heute vs. Salzburg: Die FCB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Aufstellung zu VfL Bochum vs. FC Bayern (Sa, 12. Februar 2022):

Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich - Gnabry - Coman - Müller - Sane - Lewandowski

Aufstellung zu FC Bayern vs. RB Leipzig (Sa, 05. Februar 2022):

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Tolisso - Kimmich - Gnabry - Coman - Müller - Sane - Lewandowski

Aufstellung zu Hertha BSC vs. FC Bayern (So, 23. Januar 2022):

Neuer - Kimmich - Pavard - Süle - Hernandez - Tolisso - Gnabry - Müller - Sane - Coman - Lewandowski

RB Salzburg vs. FC Bayern: Die mögliche RB-Aufstellung

So könnte RB Salzburg gegen den FC Bayern auflaufen:

Köhn - Ulmer - Wöber - Solet - Nissen - Bernede - Camara - Capaldo - Aaronson - Adeyemi - Okafor

FC Bayern, Aufstellung heute gegen Salzburg: Der Vorbericht

Voller Hochachtung spricht Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn von einer "hochtalentierten Mannschaft". Der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß würdigt "die hervorragende Arbeit" von RB Salzburg. Längst hat sich Österreichs Serienmeister als viel beachtete Talentschmiede im europäischen Fußball einen exzellenten Ruf erarbeitet. Ob Stars wie Erling Haaland, Dayot Upamecano, Sadio Mane, Naby Keita, Dominik Szoboszlai oder Patson Daka - alle gingen durch die Salzburger Schule, ehe sie international für Aufsehen sorgten.

Und der nächste hoch veranlagte RB-Jungstar steht vor dem Absprung: Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi wird den Klub aller Voraussicht nach im Sommer verlassen - und wohl wie Haaland bei Borussia Dortmund landen. Bis zu 40 Millionen Euro Ablöse sind für den 20 Jahre alten und pfeilschnellen Angreifer, der bei etlichen Topklubs Interesse geweckt hat, im Gespräch.

"Die Spieler machen nach ein, zwei oder drei Jahren den nächsten Schritt, die nächsten stehen in den Startlöchern. Wir entwickeln Superstars, zu den Bayern gehen Superstars", sagte RB-Sportdirektor Christoph Freund vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Bayern München bei ServusTV.

Es ist das Geschäftsmodell der Salzburger: Sie holen aus ganz Europa vielversprechende Talente, bilden diese aus und verkaufen sie dann mit teilweise hohem Gewinn weiter. Entsprechend gelassen reagierte unlängst auch der deutsche Trainer Matthias Jaissle auf den vermeintlichen Abgang von Adeyemi. Es sei "eben unser Weg, dass die Spieler den nächsten Karriereschritt machen können, wenn sie sich gut entwickelt haben".

Das sei "eindrucksvoll", was in Salzburg passiere, betonte am Dienstag auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Freund habe einen "sehr guten Blick für Talente".

Aktuell stehen im Kader 16 A-Nationalspieler, das Durchschnittsalter liegt bei gerade einmal 22,5 Jahren. Das Transferplus alleine in dieser Saison beträgt 48,35 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de).

Es ist ein Erfolgsweg, den Salzburg seit Jahren beschreitet. Auch für viele Trainer ist der von einem Brause-Konzern finanzierte Klub ein wichtiges Sprungbrett gewesen, wie etwa für Roger Schmidt, Marco Rose, Jesse Marsch oder Adi Hütter. Auch Jaissle wird mittelfristig in der Bundesliga erwartet.

In Österreich ist der zwölfmalige Meister (zuletzt achtmal in Serie) unangefochten - und nun hat sich RB auch international etabliert. Im letzten Jahr in der Gruppenphase noch knapp gescheitert, qualifizierte sich Salzburg nun erstmals für das Achtelfinale der Champions League. Vorbei sind die Zeiten, als der Klub durch das Qualifikations-Aus gegen F91 Düdelingen aus Luxemburg 2012 die Lachnummer in Europa gewesen war.

Dass nun auch noch der FC Bayern der Gegner ist, sorgte bei RB für Riesen-Euphorie. Vom größten Spiel der Klubgeschichte ist die Rede. "Es gibt fast nichts Größeres für Salzburg als gegen den FC Bayern zu spielen. Das werden richtige Fußball-Spektakel", sagte Freund. Aber man werde "sicher nicht", fügte er forsch an, "vor Ehrfurcht erstarren".

Quelle: SID

FC Bayern vs. Salzburg heute: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern fand im November 2020 statt - damals setzte sich der deutsche Rekordmeister in der CL-Gruppenphase mit 3:1 durch und löste das Ticket für das Achtelfinale. Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams ins Spiel:

FC Bayern: Neuer - Richards - Alaba - Boateng - Pavard - Roca - Goretzka - Coman - Müller - Gnabry - Lewandowski

RB Salzburg: Stankovic - Ulmer - Wöber - Ramalho - Kristensen - Camara - Junuzovic - Szoboszlai - Berisha - Mwepu - Koita