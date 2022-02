Wer zeigt / überträgt Salzburg vs. FC Bayern heute live? Die Übertragung der Champions League im TV und STREAM

Das mit Hochspannung erwartete Achtelfinale der Champions League steht an und der FC Bayern ist heute im Hinspiel zu Gast beim FC Salzburg. Angepfiffen wird die Begegnung am Mittwoch um 21 Uhr in der Red Bull Arena Salzburg.

Die Österreicher sind eines der Überraschungsteams in dieser Saison - in Gruppe G konnte man sich gegen Wolfsburg und Sevilla durchsetzen und zeigte erfrischenden Offensivfußball. Vor allem Superstar Karim Adeyemi sticht in der Truppe heraus. Am Mittwoch geht es gegen den großen FC Bayern, der als klarer Favorit in dieser Begegnung gehandelt wird. Es gehört zum Münchener Selbstverständnis, als Gruppenerster in das Achtelfinale einzuziehen - auch wenn der FC Barcelona Teil dieser Gruppe war.

Wer löst das Viertelfinalticket? Wird der klare Favorit in die nächste Runde einziehen, oder schlägt Salzburg den Bayern ein Schnippchen? Hier erfahrt Ihr, welcher Sender die Begegnung LIVE zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Salzburg vs. FC Bayern heute LIVE? Die Daten zum Champions-League-Achtelfinale

Wettbewerb Champions League | Achtelfinale Begegnung Salzburg - FC Bayern Datum Mittwoch, 16. Februar 2022 Uhrzeit 21 Uhr (MEZ) Ort Red Bull Arena Salzburg

Wer zeigt / überträgt Salzburg vs. FC Bayern heute LIVE? Das Achtelfinale der Champions League im TV sehen

Drama, Spannung, Superstars, Flutlichtatmosphäre - das kann nur eines bedeuten: Die Champions League ist zurück und die Achtelfinals stehen an! Zahlreiche Anhänger:innen des FC Bayern und von Salzburg fiebern seit Monaten auf diese Begegnung hin - am Mittwoch ist es nun endlich so weit. Es ist daher wenig verwunderlich, dass zahlreiche Fans sich die folgende Frage stellen: Wird die Begegnung live im Fernsehen übertragen und ist dies kostenlos?

Wir können diese Frage mit einem Ja und einem Nein beantworten: Ja, es wird eine Übertragung im Fernsehen geben! Und nein, diese ist leider nicht kostenlos!

Welcher Sender sich die Übertragungsrechte für die brisante Begegnung sichern konnte, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Salzburg vs. FC Bayern LIVE im TV: Dieser Sender zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League heute

Die Rechte zur Champions League liegen in dieser Saison nicht wie in der Vorsaison bei Sky und DAZN, sondern bei DAZN und Amazon! Ja Ihr habt richtig gelesen - Sky ist nicht involviert in dieser Saison.

DAZN-Mitglieder dürfen sich besonders freuen - der Sender konnte sich die Rechte an insgesamt 121 von 137 möglichen CL-Partien sichern. Amazon zeigt ausgewählte Spiele, die am Dienstag stattfinden.

Um die Begegnung LIVE im TV sehen zu können, hat sich DAZN auch etwas ausgedacht: Seit letztem Sommer gehören zwei lineare TV-Sender zum Portfolio des Ismaninger Streamingdienstes. DAZN 1 und DAZN 2 können via Sky und Vodafone empfangen werden und zeigen ausgewählte Inhalte LIVE im TV.

Auf DAZN 1 seht Ihr auch die Begegnung der Bayern in Österreich.

Salzburg vs. FC Bayern heute LIVE im Internet: DAZN zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League im LIVE-STREAM

Ab 20.30 Uhr könnt Ihr die Partie wie gewohnt auch im LIVE-STREAM auf zahlreichen mobilen Geräten verfolgen. Ihr braucht lediglich die kostenpflichtige Mitgliedschaft auf DAZN, die App auf dem Gerät Eurer Wahl und eine stabile Internetverbindung.

Die Mitgliedschaft gibt es entweder im Monats- oder Jahrestarif. Die Monatsoption entspricht 29,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Das Jahresabo könnt Ihr entweder einmalig für 274,99 Euro haben oder für 24,99 Euro pro Monat.

Neben der Champions League seht Ihr auf DAZN übrigens auch die Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 LIVE. Auch Sportarten wie Basketball, Handball, Wintersport oder Kampfsport gibt es hier.

Salzburg vs. FC Bayern heute LIVE im TV und STREAM: Die Übertragung auf DAZN in der Übersicht

Sender: DAZN 1 (linear-TV) | DAZN (LIVE-STREAM)

DAZN 1 (linear-TV) | DAZN (LIVE-STREAM) Vorberichte: ab 20.30 Uhr

ab 20.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Moderation: Laura Wontorra

Laura Wontorra Reporter vor Ort: Max Siebald

DAZN zeigt / überträgt Salzburg vs. FC Bayern heute LIVE im TV und STREAM: Die Aufstellung

Aufstellung Salzburg:

Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, UImer - Camara, Capaldo, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Okafor

👊 Unser Team fürs Achtelfinale 👊#SALFCB #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 16, 2022

Aufstellung Bayern:

Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Coman, Kimmich, Tolisso, Gnabry - Sane, Müller - Lewandowski

Wer zeigt / überträgt Salzburg vs. FC Bayern heute live im TV und STREAM?

Für RB Salzburg ist es das größte Spiel der Klubgeschichte - für Bayern München eine gefährliche Pflichtaufgabe mit großem Pleite-Potenzial: Der ambitionierte deutsche Rekordmeister steht im Kampf um Europas Fußball-Thron im Achtelfinale der Champions League gegen den frechen Underdog aus Österreich massiv unter Druck.

Nach dem peinlichen 2:4 in Bochum herrscht bei den angeschlagenen Bayern ohnehin schon (Abwehr-)Alarm. Ein erneuter Ausrutscher im Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) würde die angespannte Lage noch einmal verschärfen.

Vorstandsboss Oliver Kahn übte bereits heftige Kritik an der Defensive - und auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht Defizite. "Ich habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist – vielleicht zu gut, es gibt zu wenig Reibung", sagte Hoeneß bei ServusTV und erwartet eine deutliche Steigerung. Routinier Thomas Müller versprach am Dienstag umgehend Besserung.

"Wenn wir so verlieren, kriegt das Selbstverständnis einen kleinen Kratzer, aber es wird auch die Ehre gekitzelt. Wir sind absolut heiß", sagte Müller - und unterstrich noch einmal ausdrücklich die großen Ambitionen der Bayern. "Es beginnt der Startschuss für die Phase, die extrem wichtig ist. Es geht gegen die Besten, und du willst zu den Besten in Europa dazugehören."

Für ihn fühle es sich "so an", betonte Müller unlängst, "als ob die Champions League in diesem Jahr ein großes Ding für uns werden kann". Mit einem kurzen Zwischenstopp im 137 km entfernten Salzburg, wohin sich der Rekordmeister am Dienstagnachmittag mit dem Bus aufmachte.

Die Schmach von Bochum war da intern bereits aufgearbeitet. Und Müller machte bei allen Problemen und aller Kritik an der Abwehr deutlich, "dass wir zusammenstehen".

Auch Trainer Julian Nagelsmann beschwor die Geschlossenheit, war sich aber bewusst, "dass wir einige Dinge verbessern müssen." Der FC Bayern müsse, so Müllers Ansatz, in den Spielen, "wenn es um die Wurst geht", wieder dahin kommen, "dass wir nicht den Druck von außen brauchen, um uns zu quälen".

Druck haben die Bayern auch diesmal genug. Ein Aus gegen Salzburg käme einer Sensation gleich und wäre nach dem frühen DFB-Pokal-Aus in Nagelsmanns Premieren-Saison fatal. Und RB, das erstmals die K.o.-Phase der Königsklasse erreicht hat, sieht durchaus eine Chance gegen den großen Nachbarn.

"Wir machen uns keinen Druck, den Druck hat Bayern. Wir sind motiviert und haben Lust. Wir können Bayern das Leben schwer machen", sagte der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi selbstbewusst.

Der deutsche RB-Coach Matthias Jaissle forderte seine Profis auf, "einfach Spaß" zu haben, "durch den Einzug ins Achtelfinale haben wir schon etwas Historisches erreicht".

Dass es nun auch noch gegen den FC Bayern geht? "Es gibt fast nichts Größeres für Salzburg. Das werden richtige Fußball-Spektakel", sagte Sportdirektor Christoph Freund und fügte forsch an: "Wir werden sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren."

Nur eines hatte sich Freund nicht gewünscht: "In der Vergangenheit haben die Bayern, wenn sie verloren haben, eine richtige Reaktion gezeigt. Sie haben nur sehr, sehr selten zweimal hintereinander verloren."

Wer zeigt / überträgt Salzburg vs. FC Bayern heute live? Die Opta-Fakten zum Spiel

Die einzigen bisherigen Pflichtspiele zwischen RB Salzburg und Bayern München fanden in der vergangenen Saison in der UEFA Champions League statt, wobei die Bayern beide Spiele in der Gruppenphase gewannen (6-2 auswärts und 3-1 zu Hause).).

Es ist das vierte Mal, dass der FC Bayern München in der K.o.-Runde eines europäischen Wettbewerbs auf eine österreichische Mannschaft trifft. In den drei vorangegangenen Fällen (gegen den SK Rapid Wien im Pokal der Pokalsieger 1966/67 und den FK Austria Wien in den aufeinanderfolgenden Saisons im Europapokal der Landesmeister 1985/86 und 1986/87) kamen die Bayern jeweils weiter.

RB Salzburg hat nur eines seiner letzten sechs Europapokal-Spiele gegen deutsche Gegner im gewonnen (1U 4N), diesen Sieg gab es allerdings im letzten Heimspiel gegen eine deutsche Mannschaft (3-1 gegen Wolfsburg in der Gruppenphase). In diesen sechs Spielen hat Salzburg 18 Gegentore kassiert, das sind durchschnittlich drei pro Spiel.

Bayern München ist neben Liverpool und Ajax eines von drei Teams, die in dieser Saison alle sechs Spiele in der UEFA Champions League gewonnen haben. Vor dieser Saison haben nur drei Teams ihre ersten sieben Spiele einer UEFA-Champions-League-Spielzeit gewonnen, wobei die Bayern selbst 2019/20 die letzte Mannschaft waren, die dies geschafft hat (außerdem Real Madrid 2014/15 und Barcelona 2002/03).

Für RB Salzburg ist es das erste Spiel in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League überhaupt. Nur drei der letzten neun Mannschaften, die ihr erstes Spiel in der K.-o.-Runde bestritten haben, waren dabei siegreich (Atalanta und RB Leipzig in der Saison 2019/20 und Wolfsburg in der Saison 2015/16).

Bayern München blieb in den letzten 21 Auswärtsspielen in der UEFA Champions League ungeschlagen (17S 4U), seit der Niederlage bei Paris Saint-Germain im September 2017. Das ist die längste Serie von aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen ohne Niederlage eines Teams in der Geschichte des Europapokals der Landesmeister bzw. der UEFA Champions League.

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski hat 49 Auswärtsspiele in der UEFA Champions League bestritten und dabei 37 Tore erzielt. Damit hält er bereits vor seinem 50. Auswärtsspiel in diesem Wettbewerb den Rekord für die meisten Tore eines Spielers in den ersten 50 Auswärtsspielen in der UEFA Champions League (37, drei mehr als Lionel Messi mit 34).

RB Salzburgs Noah Okafor hat in den letzten beiden UEFA-Champions-League-Spielen in der Red-Bull-Arena jeweils getroffen und dabei insgesamt drei Treffer erzielt. Er könnte der erste Spieler von RB Salzburg werden, der in drei aufeinanderfolgenden CL-Heimspielen trifft.

Der 18-jährige Jamal Musiala hat in der UEFA Champions League bereits zwei Tore für Bayern München erzielt, eines davon bei seinem letzten Auftritt (gegen Barcelona am 6. Spieltag). Musiala könnte nun alleine zu Bayerns torgefährlichstem Teenager in der UEFA Champions League werden - Kingsley Coman ist der einzige andere Spieler, der vor seinem 20. Geburtstag zweimal für den Verein in der Königsklasse traf.

Bayern Münchens Leroy Sané war in dieser Saison bei sechs Einsätzen in der UEFA Champions League an neun Toren direkt beteiligt (fünf Tore und vier Vorlagen), was bereits seine meisten Torbeteiligungen in einer einzigen Saison in diesem Wettbewerb sind. Vor der K.-o.-Phase hatten nur Sébastien Haller (12) und Robert Lewandowski (11) in der UEFA Champions League 2021/22 mehr Torbeteiligungen als Sané (9).

Wer zeigt / überträgt Salzburg vs. Bayern heute live? Der Vorbericht zum CL-Achtelfinale

Voller Hochachtung spricht Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn von einer "hochtalentierten Mannschaft". Der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß würdigt "die hervorragende Arbeit" von RB Salzburg. Längst hat sich Österreichs Serienmeister als viel beachtete Talentschmiede im europäischen Fußball einen exzellenten Ruf erarbeitet. Ob Stars wie Erling Haaland, Dayot Upamecano, Sadio Mane, Naby Keita, Dominik Szoboszlai oder Patson Daka - alle gingen durch die Salzburger Schule, ehe sie international für Aufsehen sorgten.

Und der nächste hoch veranlagte RB-Jungstar steht vor dem Absprung: Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi wird den Klub aller Voraussicht nach im Sommer verlassen - und wohl wie Haaland bei Borussia Dortmund landen. Bis zu 40 Millionen Euro Ablöse sind für den 20 Jahre alten und pfeilschnellen Angreifer, der bei etlichen Topklubs Interesse geweckt hat, im Gespräch.

"Die Spieler machen nach ein, zwei oder drei Jahren den nächsten Schritt, die nächsten stehen in den Startlöchern. Wir entwickeln Superstars, zu den Bayern gehen Superstars", sagte RB-Sportdirektor Christoph Freund vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Bayern München bei ServusTV.

Es ist das Geschäftsmodell der Salzburger: Sie holen aus ganz Europa vielversprechende Talente, bilden diese aus und verkaufen sie dann mit teilweise hohem Gewinn weiter. Entsprechend gelassen reagierte unlängst auch der deutsche Trainer Matthias Jaissle auf den vermeintlichen Abgang von Adeyemi. Es sei "eben unser Weg, dass die Spieler den nächsten Karriereschritt machen können, wenn sie sich gut entwickelt haben".

Das sei "eindrucksvoll", was in Salzburg passiere, betonte am Dienstag auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Freund habe einen "sehr guten Blick für Talente".

Aktuell stehen im Kader 16 A-Nationalspieler, das Durchschnittsalter liegt bei gerade einmal 22,5 Jahren. Das Transferplus alleine in dieser Saison beträgt 48,35 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de).

Es ist ein Erfolgsweg, den Salzburg seit Jahren beschreitet. Auch für viele Trainer ist der von einem Brause-Konzern finanzierte Klub ein wichtiges Sprungbrett gewesen, wie etwa für Roger Schmidt, Marco Rose, Jesse Marsch oder Adi Hütter. Auch Jaissle wird mittelfristig in der Bundesliga erwartet.

In Österreich ist der zwölfmalige Meister (zuletzt achtmal in Serie) unangefochten - und nun hat sich RB auch international etabliert. Im letzten Jahr in der Gruppenphase noch knapp gescheitert, qualifizierte sich Salzburg nun erstmals für das Achtelfinale der Champions League. Vorbei sind die Zeiten, als der Klub durch das Qualifikations-Aus gegen F91 Düdelingen aus Luxemburg 2012 die Lachnummer in Europa gewesen war.

Dass nun auch noch der FC Bayern der Gegner ist, sorgte bei RB für Riesen-Euphorie. Vom größten Spiel der Klubgeschichte ist die Rede. "Es gibt fast nichts Größeres für Salzburg als gegen den FC Bayern zu spielen. Das werden richtige Fußball-Spektakel", sagte Freund. Aber man werde "sicher nicht", fügte er forsch an, "vor Ehrfurcht erstarren".

Salzburg vs. FC Bayern heute im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen: GOAL macht es möglich

Auch wir von GOAL bieten Euch eine Möglichkeit, hautnah dabei zu sein: Der kostenlose LIVE-TICKER stellt Euch die wichtigsten Szenen kompakt in Textform zur Verfügung und das nahezu in Echtzeit.

Zum LIVE-TICKER