Rund zwei Monate nach den letzten Gruppenspielen startet die Champions League 2021/22 mit dem Achtelfinale in ihre K.-o.-Phase.

Mit dem FC Bayern ist leider nur noch eine deutsche Mannschaft vertreten. Borussia Dortmund und RB Leipzig wurden in ihrer Gruppe lediglich Dritter und spielen nun in der Europa League weiter, der VfL Wolfsburg schied als Gruppenletzter sogar komplett aus den internationalen Wettbewerben aus.

Die Bayern zählen dafür zum engeren Favoritenkreis auf den Titel in der Königsklasse, zu dem auch Manchester City, Chelsea, Liverpool, Real Madrid und Paris Saint-Germain gerechnet werden dürfen.

Aber bevor wir vom Henkelpott reden, muss erst einmal das Achtelfinale gespielt werden. Insgesamt 16 Partien stehen hier an - wie viele davon zeigt / überträgt DAZN im TV und im LIVE-STREAM? GOAL verschafft Euch in diesem Artikel einen Überblick.

Champions-League-Achtelfinale heute live: Die erste K.-o.-Runde im Überblick

Verbliebene Teams 16 Hinspiele 15. bis 23. Februar 2022 Rückspiele 8. bis 16. März 2022 Spiele insgesamt 16 Übertragung im TV und LIVE-STREAM DAZN und Amazon Prime

Champions-League-Achtelfinale heute live auf DAZN: Wie viele Spiele zeigt / überträgt der Streamingdienst?

Wer die Tabelle oben aufmerksam studiert hat, stellt fest: Wie schon bei den Gruppenspielen wird auch das Achtelfinale der Champions League in Deutschland von zwei verschiedenen Sendern live übertragen: DAZN und Amazon Prime.

DAZN hat dabei das deutlich umfangreichere Rechtepaket und zeigt insgesamt 121 Partien der Champions-League-Saison 2021/22 live. Aber wie sieht die Übertragung nun explizit für die erste K.-o.-Runde aus?

Im Vergleich zur Gruppenphase ändert sich vom Grundsatz her nichts: Amazon Prime überträgt pro Woche, in der gespielt wird, eine Begegnung am Dienstag live und exklusiv. Dabei darf der Streamingdienst des Versand-Giganten frei auswählen, welches Spiel er zeigen will.

Im Achtelfinale finden dienstags und mittwochs je zwei Partien statt. Das zweite Spiel am Dienstag läuft dabei ebenso live und exklusiv auf DAZN wie beide Begegnungen am Mittwoch. Letztere wird es dann auch in einer Konferenzschaltung geben.

Kurzum heißt das also: Pro Woche könnt Ihr drei von vier Achtelfinals der Champions League nur bei DAZN live sehen. Insgesamt überträgt der Streamingdienst somit zwölf von 16 Achtelfinal-Begegnungen live.

Champions-League-Achtelfinale heute live: Welche Spiele überträgt DAZN im STREAM und TV?

Vor allem Fans eines Vereins wollen nun natürlich wissen, ob denn auch die Spiele ihres Klubs live bei DAZN gezeigt werden.

Im Fall des FC Bayern können wir Euch sagen: Das Hinspiel bei RB Salzburg am Mittwoch, den 16. Februar, seht Ihr ausschließlich bei DAZN live. Das Rückspiel, das am 8. März in der Allianz Arena steigt, ist hingegen nur bei Amazon Prime live zu sehen.

Dafür seht Ihr zum Beispiele beide Duelle zwischen Inter und Liverpool nur auf DAZN, ebenso wie das entscheidende Rückspiel im Kracher zwischen PSG und Real Madrid.

Champions-League-Achtelfinale live: Diese Spiele zeigt / überträgt DAZN heute

DATUM UHRZEIT SPIEL LIVE-STREAM / TV Dienstag, 15. Februar 21 Uhr Sporting Lissabon - Manchester City DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr Konferenz (Salzburg vs. Bayern und Inter vs. Liverpool) DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr RB Salzburg - FC Bayern München DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr Inter Mailand - FC Liverpool DAZN Dienstag, 22. Februar 21 Uhr FC Villarreal - Juventus Turin DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Konferenz (Atletico vs. United und Benfica vs. Ajax) DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Atletico Madrid - Manchester United DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam DAZN Dienstag, 8. März 21 Uhr FC Liverpool - Inter Mailand DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Konferenz (Real vs. PSG und City vs. Sporting) DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Real Madrid - Paris Saint-Germain DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Manchester City - Sporting Lissabon DAZN Dienstag, 15. März 21 Uhr Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr Konferenz (Lille vs. Chelsea, Juve vs. Villarreal) DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr OSC Lille - FC Chelsea DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr Juventus Turin - FC Villarreal DAZN

Champions-League-Achtelfinale heute live auf DAZN: Wieviel kostet ein Abo?

DAZN hat zum 1. Februar 2022 die Preise für Neukunden und reaktivierte Mitgliedschaften erhöht. Das Monatsabo kostet nun 29,99 Euro monatlich und ist weiterhin am Ende eines jeden Monats kündbar.

Für das Jahresabo werden fortan bei einmaliger Zahlung im Voraus insgesamt 274,99 Euro fällig. Man hat nun aber auch die Möglichkeit, sein Jahresabo in monatlichen Raten zu zahlen, diese betragen dann 24,99 Euro. Wer sein Jahresabo direkt auf einen Schlag bezahlt, spart also rund 25 Euro im Jahr.

DAZN-Abo: Die neuen Preise für Neukunden ab 1. Februar 2022

Monatsabo: 29,99 Euro monatlich / monatlich kündbar

29,99 Euro monatlich / monatlich kündbar Jahresabo: Einmalige Zahlung von 274,99 Euro im Voraus oder monatliche Raten a 24,99 Euro / jährlich kündbar

Wichtig: Alle Kunden, die ihr DAZN-Abo vor dem 1. Februar 2022 abgeschlossen haben, behalten bis zum 31. Juli 2022 weiterhin den gewohnten Preis in Höhe von 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo.

Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN könnt Ihr HIER noch einmal nachlesen. Neben der Champions League seht Ihr dort dann übrigens unter anderem auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live, dazu LaLiga, Serie A, Ligue 1 und die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM.

Hier könnt Ihr nachschauen, welche Fußballspiele in den kommenden Tagen live bei DAZN zu sehen sind.

Champions-League-Achtelfinale heute live auf DAZN: Der Vorbericht zu Inter vs. Liverpool

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool erwartet in der Champions League mit Inter Mailand eine schwere Aufgabe. "Wir müssen eine Top-Leistung abliefern, um eine Chance zu haben", sagte Klopp vor dem Achtelfinalhinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Inter sei eine "absolute Top-Mannschaft" und "vielleicht das beste Team dieses Jahr in Italien", betonte Klopp: "Das ist die Champions League, ohne Zweifel."

Dabei blickt der 54-Jährige voller Vorfreude auf das Wiedersehen mit Inter-Profi Ivan Perisic, mit dem er in der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund 2012 den DFB-Pokal und die Meisterschaft gewann. "Wir waren sehr erfolgreich zusammen und haben das Double in Deutschland gewonnen", sagte Klopp: "Ich freue mich sehr, ihn wieder zu sehen."

Inter Mailand will im Duell mit den Reds den Ton angeben und "der Protagonist sein", sagte Stürmer Lautaro Martinez dem Streamingdienst Amazon Prime Video: "Wir werden angreifen, das Tor gut verteidigen und dem Gegner weh tun."

Liverpool-Coach Klopp sei allerdings "ein großartiger Trainer. Er wird dieses Spiel sicherlich gut vorbereiten", betonte Martinez. Der englische Spitzenklub habe "eine Menge starker Spieler" und sei mit "sehr schnellen Stürmern" besetzt.

Jedoch sei auch Liverpool "schlagbar, aber sie können auch fünf Tore gegen dich schießen", sagte der ehemalige Wolfsburger Stürmer Edin Dzeko der italienischen Zeitung Corriere Della Sera: "Aber wir werden es versuchen."

Quelle: SID

