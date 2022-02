Karim Adeyemi beim FC Bayern: Warum wurde er aussortiert?

Karim Adeyemi ist derzeit einer der begehrtesten jungen Offensivspieler Europas. Mit seinen Leistungen für RB Salzburg ist er zum deutschen Nationalspieler avanciert und hat auch in der Champions League mächtig auf sich aufmerksam gemacht.

Im Achtelfinale der Königsklasse trifft Adeyemi mit den Österreichern nun auf den FC Bayern München, der in den vergangenen Monaten auch als möglicher Interessent für den Angreifer gehandelt wurde.

Aber hat Adeyemi nicht ohnehin mal beim FC Bayern gespielt? Und wenn ja, warum startete er seine Profikarriere dann in Salzburg? GOAL gibt Euch in diesem Artikel alle Antworten auf derlei Fragen.

Karim Adeyemi und der FC Bayern: Die Eckdaten zum Salzburg-Juwel

NAME Karim Adeyemi GEBURTSDATUM 18. Januar 2002 in München ALTER 20 Jahre VEREIN RB Salzburg POSITION Stürmer FRÜHERE VEREINE TSV Forstenried, FC Bayern, SpVgg Unterhaching

Karim Adeyemi beim FC Bayern: Hat er in der Jugend mal für den FCB gespielt?

Adeyemi wurde im Januar 2002 in München geboren. Sein Vater ist Nigerianer, seine Mutter stammt aus Rumänien.

Er wuchs im Münchener Stadtteil Forstenried auf und machte seine ersten fußballerischen Schritte daher beim TSV Forstenried. Schon als Siebenjähriger fiel der heutige Nationalspieler Scouts des großen FC Bayern auf und wurde zum Probetraining eingeladen.

Kurz darauf, im Sommer 2009, ging er den Schritt zum größten Klub Deutschlands und erfüllte sich den Traum von einem Wechsel zu den Bayern. Allerdings sollte Adeyemi nur zwei Jahre für den FCB spielen.

Karim Adeyemi beim FC Bayern in der Jugend: Warum wurde er aussortiert?

Der genaue Grund dafür, warum es im Sommer 2011 für den damals neunjährigen Adeyemi bei Bayern nicht weiter ging, ist nicht offiziell überliefert. Er hatte sich offenbar die eine oder andere Disziplinlosigkeit erlaubt und bei den Verantwortlichen im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters entschied man sich schließlich dazu, ihn nicht mehr in die nächste Jugendmannschaft zu übernehmen.

Hermann Gerland, für seine Nachwuchsförderung bei Bayern legendär und zur damaligen Zeit gerade Sportlicher Leiter der zweiten Mannschaft, erinnerte sich vor einigen Monaten im Podcast Der Sechzehner wiefolgt: "Er hat sich nicht gut verhalten. Er hat einen Fehler gemacht. Aber ein Junge, der 10 oder 11 Jahre alt ist, muss doch Fehler machen dürfen."

Daher setzte sich Gerland intensiv dafür ein, dass man Adeyemi noch eine zweite Chance gibt und ihn doch nicht ziehen lässt. "Ich habe die Mutter angerufen - dass sie mir nicht durch das Telefon Schläge angedroht hat, war alles", führte er aus. "Ich habe gesagt: 'Frau Adeyemi, das ist doch eine Sache, die irgendwann passiert ist, aber Bayern München ist doch ein Top-Verein, ich passe darauf auf.‘ Aber ich hatte keine Chance, ihn wiederzukriegen. Ich habe es versucht. Ich habe seine Mutter angerufen, wenn sie mir irgendeinen Wink gegeben hätte, hätte ich alles gemacht."

Adeyemi selbst sagte zu seinem Aus bei Bayern vergangenen Sommer dem kicker: "So genau kann ich mich daran gar nicht erinnern. Bayern hatte entschieden, mich auszusortieren."

Karim Adeyemi beim FC Bayern: Wie ging es nach der Aussortierung weiter?

Nach nur zwei Jahren im Klub musste Adeyemi den FC Bayern im Sommer 2011 als Neunjähriger also wieder verlassen. Statt zu einem anderen größeren Verein wechselte er zunächst zurück zu seinem Heimatklub, dem TSV Forstenried. "Ich war ein Kind und wollte einfach Fußball spielen. Und hatte diese Freude bei meinem Heimatverein schnell wiedergefunden", blickt er zurück.

Allerdings konnte Forstenried den hochtalentierten Stürmer lediglich ein Jahr halten. 2012, mit zehn Jahren, zog Adeyemi weiter zur SpVgg Unterhaching - und dort kamen sie mit ihm besser zurecht als bei den großen Bayern.

In der U17 traf er als jüngerer Jahrgang in der B-Junioren-Bundesliga bereits, wie er wollte und durfte daher noch in seinem ersten B-Jugendjahr teilweise für die Hachinger A-Jugend in der U19-Bundesliga ran. RB Salzburg aus dem nahegelegenen Österreich wurde auf Adeyemi aufmerksam und überwies im Sommer 2018 für den damals 16-Jährigen satte 3,35 Millionen Euro nach Unterhaching.

In Salzburg schaffte Adeyemi, seinerzeit mittlerweile deutscher Junioren-Nationalspieler, umgehend den Sprung ins Farmteam FC Liefering, das in der zweiten österreichischen Liga spielt. Bereits in seiner zweiten Saison lief er dann für Salzburgs erste Mannschaft auf, entwickelte sich immer besser und ist mittlerweile einer der besten jungen Stürmer Europas.

Karim Adeyemi beim FC Bayern: Könnte er zum FCB zurückkehren?

Im September vergangenen Jahres sagte Adeyemi in der spanischen Zeitung Marca, dass er sich eine Rückkehr zum FC Bayern gut vorstellen könnte. "Ich möchte ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen. Das motiviert mich", erklärte er.

Die Bayern wurden neben Borussia Dortmund, RB Leipzig, dem FC Barcelona oder dem FC Liverpool auch immer wieder als Interessent für Adeyemi gehandelt.

Doch den 20-Jährigen scheint es eher zum BVB zu ziehen. Jedenfalls gelten die Dortmunder mittlerweile als Favorit auf die Verpflichtung Adeyemis, dessen Vertrag in Salzburg noch bis 2024 läuft.

WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN