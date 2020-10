FIFA 21 auf der PS4: Alle Infos

Mit FIFA 21 kommt der neuste Teil der beliebtesten Fußballsimulation bald auf den Markt. Die Vorgänger des Spiels wurden häufig kritisiert, FIFA 21 bringt allerdings einige Neuheiten mit sich, von denen sich die Gamer einiges erhoffen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos, die Ihr zum Zocken von FIFA 21 auf der PS4 benötigt. Wer wissen will, welche 100 Spieler die Besten in FIFA 21 sind, dem haben wir hier einen separaten Artikel verlinkt.

Das Spiel erscheint dieses Jahr nicht wie gewohnt im September, sondern Anfang Oktober. Zudem wird es keine Demoversion des Spiels geben, wie EA vor kurzem zum Ärger einiger Gamer bekannt gegeben hat. Der Spieleentwickler möchte seinen Fans das bestmögliche Spiel zu Release bereitstellen und verzichtet deswegen auf die Demo, hieß es seitens der Kanadier.

Offiziell wird FIFA 21 ab dem 06. Oktober 2020 auf dem Markt sein, allerdings gilt dies nur für die Ultimate und Champions Edition, die den Vorteil haben, drei Tage vor der Standardversion zu erscheinen. Wer sich das Spiel in einem Geschäft kaufen möchte, muss bis zum 09. Oktober warten, welches das offizielle Release-Datum ist.

Get ready to take on all new playable stars in #VOLTA 🤩



Introducing #Groundbreakers... https://t.co/90mWK072N5#FIFA21 pic.twitter.com/PN5CdvQg8Z