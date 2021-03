FC Schalke 04, News und Gerüchte: Neuer Trainer steht wohl fest, Matthäus kritisiert Meuterer - der S04 heute

Beim FC Schalke 04 werden die Zeichen auf Neuanfang gestellt: Der neue Trainer soll bereits feststehen. Alle News zu S04 heute.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.



Schalke, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke, News: Matthäus rechnet mit Neuzugängen ab

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem Beben auf Schalke mit den Neuzugängen Klaas-Jan Huntelaar, Sead Kolasinac und Shkodran Mustafi abgerechnet. Das Trio soll die treibende Kraft bei der Revolte gegen Ex-Trainer Christian Gross gewesen sein, der am Sonntag gemeinsam mit Sportvorstand Jochen Schneider und drei weiteren leitenden Angestellten entlassen wurde.

"Dass ausgerechnet die drei Neuzugänge Huntelaar, Mustafi und Kolasinac die Rebellion angeführt haben, passt zum ganzen Chaos auf Schalke. Ausgerechnet die drei, von denen man so viel erwartet hat und die aufgrund ihrer angeblichen Klasse den Rest mitziehen sollten, haben bisher total enttäuscht oder aufgrund mangelnder Fitness überhaupt keinen Leistungsnachweis erbracht", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Mit ihrem Verhalten hätten die drei Spieler dem Klub einen Bärendienst erwiesen. "Höchstwahrscheinlich gehen alle drei nach der Saison wieder und anstatt sich in Stuttgart für Schalke zu zerreißen, sorgen sie für noch mehr Unruhe, obwohl das eigentlich nicht möglich ist", schrieb Matthäus.

Dennoch glaubt der 59-Jährige tatsächlich noch an den Klassenerhalt für Schalke. "Klingt komisch, ist aber so: Für mich hat Schalke mit dem nächsten Neuanfang noch eine aller, aller, allerletzte Chance", glaubt er: "Sie spielen am Freitag gegen Mainz 05. Und weil die ihren Matchball gegen Augsburg nicht verwandelt haben, bleibt Schalke sportlich am Leben."

FC Schalke 04: Dimitrios Grammozis wird wohl neuer Trainer

Der FC Schalke 04 hat mit Dimitrios Grammozis wohl einen neuen Trainer gefunden. Wie die Bild berichtet, soll der Deutsch-Grieche sofort übernehmen und im Falle eines Abstiegs die Knappen auch in Liga zwei betreuen.

Schon am Montag kündigte Aufsichtsratchef Dr. Jens Buchta an, "bei jeder noch zu treffenden Personalentscheidung über die Saison hinaus denken" zu müssen.

Nach der 1:5-Klatsche am vergangenen Spieltag beim VfB Stuttgart trennten sich die Gelsenkirchener von Trainer Martin Gross und anderen Verantwortlichen.

Grammozis betreute von Februar 2019 bis Juni 2020 den Zweitligisten Darmstadt 98.

Schalke, News: Bleibt Büskens Co-Trainer?

Der neue Sport-Verantwortliche Peter Knäbel hat beim Bundesliga-Tabellenletzten Schalke 04 erste Weichen gestellt, aber noch nicht in der Cheftrainerfrage entschieden. "Mike Büskens hat seine Bereitschaft erklärt, die Mannschaft als Co-Trainer zu betreuen. Nicht nur provisorisch, sondern dauerhaft", sagte der 54-Jährige am Montag. Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 leitete am Nachmittag auch das Training.

U23-Manager Gerald Asamoah folgt zudem auf Sascha Riether und wird bis zum Saisonende die Koordination der Lizenzspielerabteilung übernehmen. Sebastian Klein, Koordinator Athletik der Knappenschmiede, ersetzt bei den Profis den Athletik-Chef Werner Leuthard, der wie Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross und Riether am Sonntag freigestellt worden war.

Peter #Knäbel zur Rolle und Position von Mike #Büskens ⤵️



Das komplette Interview über die aktuelle Situation und die kommenden Schritte gibt's auf YouTube 📺 #S04 | 🔵⚪ | #GEmeinsam — FC Schalke 04 (@s04) March 1, 2021

Der neue Cheftrainer, "die wichtigste Frage" (Knäbel), ist noch nicht gefunden. "Dafür braucht man die entsprechende Zeit. Sie ist so wichtig, dass sie gut abgeklärt sein will", sagte er: "Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass es auch passt."

FC Schalke: Die kommenden Spiele von S04

Datum Wettbewerb Begegnung 05. März, 20.30 Uhr Bundesliga, 24. Spieltag FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 13. März, 15.30 Uhr Bundesliga, 25. Spieltag VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 20. März, 18.30 Uhr Bundesliga, 26. Spieltag FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach 03. April, 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Bayer 04 Leverkusen vs. FC Schalke 04 11. April, 15. 30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag FC Schalke 04 vs. FC Augsburg

Schalke, Transfers: Drei Neuzugänge für Knappenschmiede

Ungeachtet der Turbulenzen im Profibereich konnte der FC Schalke 04 drei Neuzugänge für den eigenen Nachwuchsbereich verkünden. Flügelstürmer Luis Klein kommt von RB Leipzig, Mittelstürmer Keke Topp wechselt von Werder Bremen in die königsblaue Knappenschmiede und Innenverteidiger Nicholas Engels wird vom 1. FSV Mainz 05 geholt.

"Nicholas, Luis und Keke sind drei Spieler, die nicht nur Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga sammeln konnten, sondern ihr Talent bereits in U-Länderspielen unter Beweis stellen durften“, wird Mathias Schober, Sportlicher Leiter der Knappenschmiede, auf der Vereinshomepage zitiert.