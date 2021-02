FC Schalke 04, News und Gerüchte: Neururer rechnet mit S04 ab, Gross und Schneider entlassen

Peter Neururer rechnet mit Schalke ab. Der Klub trennt sich unterdessen von gleich vier leitenden Angestellten inklusive Trainer Christian Gross.

Peter Neururer kritisiert den FC Schalke 04 scharf. Der Klub reagiert nach der Pleite in Stuttgart mit einem Kahlschlag. Alle News und Informationen zum S04.

Die Nachrichten der letzten Tage gibt es hier noch einmal zum Nachlesen:

S04 News: Neururer rechnet mit Klub ab

Nach der deutlichen 1:5-Niederlage beim VfB Stuttgart hat der frühere Schalke-Trainer Peter Neururer mit dem Klub abgerechnet. "Ich erlebe jeden Tag, was sich auf Schalke bewegt oder nicht bewegt. Und das schockiert mich", sagte der 65-Jährige bei Bild live. Die Außendarstellung des Klubs sei "sehr schlecht", zudem forderte er, die Spieler auszusortieren, "die man in der nächsten Saison auf keinen Fall gebrauchen kann".

Zwar habe er in Stuttgart fußballerisch keine schlechte Leistung gesehen und attestierte Schalke, "80 Minuten die bessere Mannschaft" gewesen zu sein. "Aber was sie bei den zweieinhalb Standards in der ersten Halbzeit gemacht haben, hat mit Bundesliga nichts zu tun", stellte er klar.

Blauhelmeinsatz in Gelsenkirchen letzte Hoffnung. #s04 — Kai Feldhaus (@KaiFeldhaus) February 28, 2021

S04 News: Schalke stellt wohl Trainer Gross und Sportvorstand Schneider frei

Der FC Schalke 04 hat einen Tag nach der Niederlage in Stuttgart Trainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Auch Teammanager Sascha Riether und Athletiktrainer Werner Leuthard müssen demnach gehen.

Der Schweizer Gross, erst Ende Dezember als bereits vierter Trainer der Saison geholt, gewann nur eines von elf Pflichtspielen. Zuletzt putschten mehrere Führungsspieler, und am Samstag ging S04 auch noch beim VfB unter. Wer auf Gross folgt, war zunächst unklar. Bereits vor mehreren Tagen war die Trennung von Schneider spätestens am Saisonende beschlossen worden. Nun zog der Verein diesen Schritt vor.

VIDEO: Gross bemängelt Standardschwäche

S04: Die nächsten Spiele