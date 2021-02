FC Schalke 04, News und Gerüchte: Spieler forderten wohl Gross-Abgang, S04 erwägt Verkauf der Lizenz für die E-Sport-Abteilung

Beim FC Schalke 04 droht der nächste Trainer-Abgang mit Christian Gross. Dies fordern zumindest mehrere Spieler. Alle News und Gerüchte zu S04.

Der FC Schalke 04 am Samstag vor dem Spiel beim VfB Stuttgart in der Bundesliga. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte von heute zu den Königsblauen am 23. Spieltag.

Schalke News: Spieler forderten wohl Entlassung von Christian Gross

Vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga forderten einige Führungsspieler auf Schalke offenbar den Abgang von Trainer Christian Gross. Sportvorstand Jochen Schneider lehnte eine Entlassung des 66-Jährigen jedoch ab, wie Sky, die Funke Mediengruppe und Sport1 berichten.

"Wir sagen zu solchen Spekulationen nichts", hieß es vom Verein am Freitagabend. Gross ist bereits der vierte Trainer in dieser Saison nach Huub Stevens, Manuel Baum und David Wagner. Vor dem 23. Spieltag hat der Tabellenletzte jedoch noch immer nur neun Punkte auf dem Konto.

Der Schweizer Coach gibt die Hoffnung im Abstiegskampf nicht auf. "So lange die Möglichkeit besteht, glaube ich daran - und auch die Mannschaft glaubt daran. Die Spieler wissen genau, worum es geht. Sie werden alles geben", sagt er über seine Spieler.

Der erfahrene Übungsleiter kam zum Ende des letzten Jahres nach Schalke. Seine Ausbeute ist nach neun Partien und nur fünf Punkten zu dünn für Königsblau.

Schalke 04 erwägt Verkauf der Lizenz für die E-Sport-Abteilung

Der FC Schalke 04 erwägt einen Verkauf der wertvollen Lizenz für die E-Sport-Abteilung. Der Klub hält eine Franchise für die "League of Legends European Championship", kurz LEC, die dem Verein nach Schätzungen der französischen Zeitung L'Equipe 20 Millionen Euro einbringen könnte.

Im Gegensatz zum Fußball ist die virtuelle Abteilung bei den Königsblauen durchaus erfolgreich. 2018 stieg der Verein mit acht Millionen Euro als Team in der LEC ein. Seitdem ist die Reichweite des Turniers gestiegen, sodass auch die Lizenz für die Teilnahme ihren Wert gesteigert hat.

Die Knappen haben Verbindlichkeiten in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga könnten die Einnahmen um einen beträchtlichen Betrag fallen. Den Gehaltsetat von fast 80 Millionen Euro muss der Klub gewaltig reduzieren.

Bei Alessandro Schöpf, Timo Becker, Nabil Bentaleb, Michael Langer, und Steven Skrzybski endet der Vertrag im Sommer. Suat Serdar, Mark Uth und Salif Sane könnten beim Abstieg in die zweite Liga ablösefrei wechseln. Die Schalker hoffen außerdem auf einen Verkauf von Weston McKennie an Juventus Turin und Ozan Kabak an den FC Liverpool.

Der VfB steht nach 22 Spieltagen auf Platz zehn und hat 29 Punkte auf der Habenseite. Zuletzt gab es einen wichtigen 1:0-Sieg in Köln, nachdem zuvor drei Spiele nicht gewonnen wurden. Jüngst vermeldeten die Stuttgarter auch die Vertragsverlängerung mit Trainer Pellegrino Matarazzo.

S04 hingegen steht ganz übel da - das Team von Christian Gross ist Tabellenletzter und hat nur neun Punkte auf dem Konto. Es fehlen Harit, Hoppe und Co. bereits neun Zähler auf den Relegationsrang 16. Will Königsblau tatsächlich noch das "Wunder" schaffen, dann muss in Stuttgart ein Sieg her, ohne Frage.

Schalke News: Die kommenden Partien im Spielplan bei Königsblau