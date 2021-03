Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Freitag

In der Bundesliga treffen am Freitagabend der FC Schalke 04 und Mainz 05 aufeinander. Doch wer zeigt die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM?

Die Bundesliga schreitet Schritt für Schritt dem Saisonende entgegen und ein Abstieg des FC Schalke 04 scheint immer unvermeidbarer. Am Freitag empfängt S04 ein weiteres Kellerkind: Mainz 05. Anpfiff in der Veltins Arena ist um 20.30 Uhr.

Schalke steht mit derzeit nur neun Punkten ganz unten in der Tabelle. Nach David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Christian Gross steht seit Dienstag der mittlerweile fünfte Trainer bei S04 auf der Kommandobrücke, nämlich Dimitrios Grammozis.

Allerdings ist das Spiel gegen den 17. aus Mainz ein richtungsweisendes, denn bei einer Niederlage wären es für Königsblau bereits elf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Freitag - hier erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel des 24. Spieltags.

FC Schalke 04 vs. Mainz 05: Die Bundesliga auf einen Blick

Duell FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga, 24. Spieltag Datum 05. März 2021 (20.30 Uhr) Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 live im TV? Alle Infos zur Übertragung

Am Freitagabend läuten die beiden Kellerkinder die letzten zehn Spieltag der diesjährigen Bundesligasaison ein. Es wird sicher spannend, denn für beide Klubs geht es um jede Menge. Bei FC Schalke 04 vs. Mainz 05 herrscht bei beiden Kontrahenten Abstiegsangst.

In der Bundesliga belegen beide die letzten zwei Plätze, beide müssen gewinnen. Doch wenn FC Schalke 04 vs. Mainz 05 am Freitag angepfiffen wird, werden weiter keine Fans im Stadion sein. Deswegen stellt sich die Frage, wo die vollen 90 Minuten denn live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden. Hier erfahrt Ihr es.

FC Schalke 04 vs. Mainz 05 live im Free-TV sehen?

Bundesliga kostenlos im Fernsehen sehen? Da war doch mal etwas. FC Schalke 04 vs. Mainz 05 seht Ihr allerdings nicht im Free-TV, soviel steht fest. Nur ausgewählte Spiele (1. Spieltag und 18. Spieltag) sind live im Free-TV zu sehen.

Dagegen gibt es im deutschen Fernsehen am Freitag keine direkte Option, wie Ihr das ganze Spiel der Schalker gegen Mainz sehen könntet. Auch Sky zeigt / überträgt das Spiel nicht live, da dem Pay-TV-Sender die Rechte an der Übertragung fehlen.

Ihr müsst also ins Internet wandern und dort nach einer Live-Übertragung zu FC Schalke 04 vs. Mainz 05 suchen. Dabei werdet Ihr an DAZN nicht vorbeikommen.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga läuft in aller Regel auf den beiden Portalen Sky und DAZN. Diese beiden Sender teilen sich die Übertragungsrechte für die Saison 2020/21. Sky ist jedoch kein Faktor an den Freitagabenden, da der Pay-TV-Sender nur am Samstag und am Sonntag im Einsatz ist.

Das bedeutet wiederum, dass Ihr als DAZN-Kunde heute die Chance habt, FC Schalke 04 vs. Mainz 05 im LIVE-STREAM zu sehen.

DAZN zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt in der Bundesliga-Spielzeit 20/21 alle Spiele, die am Freitagabend, Sonntag um 13.30 Uhr und montags stattfinden, im LIVE-STREAM. Der Kanal hat sich an diesen Partien die Übertragungsrechte gesichert und also jede Woche Live-Fußball aus der Bundesliga im Programm.

In dieser Woche steht das Duell Schalke 04 vs. Mainz 05 an, es wird nur bei DAZN zu sehen sein. Wir haben hier die wichtigsten Infos zur Übertragung am Freitagabend aufgelistet.

Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

DAZN geht also um 20.15 Uhr auf Sendung und ordnet die Ausgangssituation zu den vollen 90 Minuten ein. Diese ist natürlich aufgrund der Tabellenkonstellation klar: Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, die Schalker sogar noch ein Stück mehr.

Mit DAZN könnt Ihr in jedem Fall im LIVE-STREAM mit dabei sein, soviel steht fest. Das geht sogar kostenlos...

DAZN zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 gratis im LIVE-STREAM: So geht's

Ihr wollt unbedingt sehen, wie im Abstiegskampf der Bundesliga am Freitag Schalke und Mainz um Punkte fighten? Dann könnt Ihr bei DAZN sogar völlig kostenfrei mit dabei sein. Der Ismaninger Streamingsender zeigt / überträgt nämlich auch für alle Neukunden, die einen Gratismonat erhalten, kostenlos.

Mit jeder Neuanmeldung erhält ein Kunde das Recht, 30 Tage gratis DAZN zu nutzen, sämtliche LIVE-STREAMs anzuschauen und dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Das hat natürlich große Vorteile, schließlich könnt Ihr dann Schalke vs. Mainz kostenlos , wenn Ihr noch im Probemonat seid oder Euch heute neu anmeldet.

Wenn Ihr Euch nach 30 Tagen dazu entschließt, DAZN zu kündigen, geht das ganz einfach mit nur wenigen Klicks. Das Abo an sich kostet dann 11,99 Euro pro Monat oder aber 119,99 Euro im Jahresabo.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 live? Die Übertragung auf einen Blick

Schalke vs. Mainz im ... TV DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM DAZN, Amazon Prime

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 noch? Der LIVE-TICKER und die Highlights

Ihr wisst also nun Bescheid: DAZN ist der Sender schlechthin für den Freitagabend, wenn FC Schalke 04 vs. Mainz 05 auf dem Programm steht. Wenn Ihr aber kein Kunde beim Streamingsender seid, dann könnt ihr alternativ auch die vollen 90 Minuten im LIVE-TICKER von Goal verfolgen.

Dort lest Ihr kostenfrei alles mit, was in der Partie am Freitag so geschieht. Ihr könnt zudem mit der Push-Funktion alle wichtigen Ereignisse direkt und schnell aufs Handy bekommen. Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER.

Alternativ sind mit dem Gratismonat von DAZN auch andere Optionen im Rahmen des Abos möglich. Denn der Sender zeigt / überträgt auch die Highlights des Spiels im Nachgang der Partie.

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 live? Die Formkurve beider Teams

Wie sind beide Teams vor diesem richtungsweisenden Spiel in Form? Wir werfen einen Blick auf die letzten fünf Bundesliga-Spiele des FC Schalke 04 und des FSV Mainz 05

FC SCHALKE 04 FSV MAINZ 05 Werder Bremen 1:1 (A) 19. Spieltag VfB Stuttgart 0:2 (A) RB Leipzig 0:3 (H) 20. Spieltag Union Berlin 1:0 (H) Union Berlin 0:0 (A) 21. Spieltag Bayer Leverkusen 2:2 (A) Borussia Dortmund 0:4 (H) 22. Spieltag Borussia Mönchengladbach 2:1 (A) VfB Stuttgart 1:5 (A) 23. Spieltag FC Augsburg 0:1 (H)

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 live? Die Opta-Fakten

Gegen keinen anderen aktuellen Bundelsigisten hat der FC Schalke 04 so eine hohe Siegquote (59%) und so einen hohen Punkteschnitt pro Bundesliga-Spiel (2.0) wie gegen den 1. FSV Mainz 05.

Bei keinem anderen Team verlor der 1. FSV Mainz 05 mehr Bundesliga-Auswärtsspiele als beim FC Schalke 04 (11, wie beim FC Bayern). Unter allen BL-Teams, bei denen der FSV mindestens 5-mal auswärts antrat, ist die Niederlagenquote nur bei RB Leipzig höher (80%) als in Gelsenkirchen.

Gegen kein anderes Team blieb der 1. FSV Mainz in der Bundesliga so oft torlos wie gegen den FC Schalke 04 (15-mal). Gegen kein anderes Team, gegen welches die Rheinhessen mindestens 10-mal im Oberhaus antraten, hat der FSV so einen niedrigen Toreschnitt pro BL-Spiel wie gegen S04 (0.8).

Mit Schalke 04 und Mainz 05 trifft in diesem Duell der Letzte auf den Vorletzten in der Bundesliga. In den letzten 3 solchen Duellen ist der Tabellenvorletzte unbesiegt (2 Siege, 1 Remis), in den 6 Spielen davor blieb der 18. ungeschlagen (4Siege, 2 Remis).

Schalke 04 ist nun seit 8 Bundesliga-Spielen ohne Sieg (6 Niederlagen, 2 Remis) und ist mit 9 Zählern erst das 2. Team in der BL-Geschichte mit weniger als 10 Punkten nach 23 Spielen (Tasmania Berlin, 5 Punkte 1965/66).

Auswärts ist Mainz 05 in der Bundesliga seit 2 Spielen ungeschlagen (1 Sieg, 1 Remis), eine solch lange Serie hatten die Mainzer zuletzt im Mai/Juni 2020 (damals 4).

Schalke 04 gewann nur eines der ersten 23 Bundesligaspiele dieser Saison, noch nie waren es zu diesem Zeitpunkt weniger als 4 (1982/83). Diesen Sieg fuhren die Knappen jedoch zu Hause ein (4-0 gegen die TSG Hoffenheim).

Mit nun 17 Punkten aus den ersten 23 Bundesligaspielen dieser Saison spielt Mainz 05 weiterhin seine schwächste BL-Saison der Vereinshistorie. Die 14 Niederlagen wurden zu diesem Zeitpunkt nur in der Vorsaison überboten (15).

Schalke 04 schoss in den letzten 8 Bundesligaspielen so viele Tore, wie beim 4-0 gegen die TSG Hoffenheim Anfang Januar (4). Insgesamt trafen die Knappen in dieser Saison 12-mal gar nicht, das ist Ligahöchstwert und so oft wie zuvor zu diesem Zeitpunkt nur 1965/66 (auch 12-mal).

Im letzten Bundesligaspiel nahm Schalke 04 3 der 5 Gegentore nach Eckbällen hin. Insgesamt stehen die Knappen bei 24 Gegentoren nach Standards und 14 nach Eckbällen, beides mit Abstand BL-Höchstwerte!

3 der letzten 4 Bundesligatore des 1. FSV Mainz 05 erzielten Einwechselspieler, unter den davor ersten 19 Saisontoren davor waren nur 2 Jokertore. Schalke 04 erzielte in dieser Saison nur ein Jokertor, niedrigster Wert der BL.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. Mainz 05 live? Die Bundesliga-Tabelle auf einen Blick