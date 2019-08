Schalke 04: Nübel äußert sich zu möglicher Verlängerung, McKennie will zurück nach Europa - alle News und Gerüchte zu S04

Weston McKennie will mit Schalke zurück nach Europa. Alexander Nübel hat sich erneut zu seiner Vertragssituation geäußert und bittet um Geduld.

Zwei Tage vor dem Saisonstart des bei trauen die wenigsten den Knappen eine Rückkehr ins internationale Geschäft zu. Obwohl S04 in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg kämpfte, glaubt Mittelfeldspieler Weston McKennie an bessere Zeiten. Im Gespräch mit Sky spricht er sogar von einer Rückkehr nach Europa.

Heiß diskutiert wird in den vergangenen Wochen auch die Zukunft von Alexander Nübel. Der Neu-Kapitän von Königsblau erklärte im Interview mit dem kicker, dass es Zeiten gab, in denen er sofort mit S04 verlängert hätte. Aktuell bittet er allerdings noch um Bedenkzeit.

Weston McKennie will mit Schalke zurück nach Europa: "Im Fußball kann alles passieren"

Obwohl der FC Schalke 04 in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg spielte, hofft Mittelfeldspieler Weston McKennie auf eine baldige Rückkehr auf die internationale Bühne.

"Für mich ist es realistisch, wieder in Europa zu spielen. Egal, ob in der oder . Im Fußball kann alles passieren, das haben wir in den vergangenen Jahren gelernt", erklärte der US-Nationalspieler bei Sky. "Wir hatten eine Saison, in der wir Zweiter waren und ein Jahr später haben wir gegen den Abstieg gekämpft."

Der zentrale Mittelfeldspieler begründet diese offensive Formulierung des Saisonziels mit einem einfachen Vergleich "Wenn man Sportler ist und sich als Ziel setzt, den zehnten Platz zu erreichen, wird man niemals an seine Leistungsgrenzen kommen. Ich bin ein sehr positiver Typ und will so viel wie möglich erreichen."

Schalke 04 verpflichtet Adrian Babic als neuen Chefscout

Bundesligist Schalke 04 hat Adrian Babic als neuen Chefscout verpflichtet. Der 40-Jährige wird das Amt am 15. August antreten.

"Wir sind sehr froh, in Adrian einen sehr erfahrenen Mann für den S04 gewonnen zu haben", freut sich Sportvorstand Jochen Schneider über die Verpflichtung. "Dazu bringt er außergewöhnliches Wissen über den internationalen wie nationalen Spielermarkt mit."

Babic spielte einst in der Jugend von und trainierte nach seiner aktiven Laufbahn Juniorenteams der Werkself, ehe er in den Scoutigbereich des Klubs wechselte und schließlich zwei Jahre als Chefscout im Rheinland arbeitete.

Alexander Nübel: "Gab Zeiten, da hätte ich ohne weiteres verlängert"

Ex-Schalke-Manager Christian Heidel wurde teils scharf dafür kritisiert, dass er die Chance leichtfertig vergeben hätte, den auslaufenden Vertrag mit Alexander Nübel vorzeitig zu verlängern. Im Interview mit dem kicker erklärt der Torwart, dass es Zeitpunkte gab, in denen er verlängert hätte, dass diese verpasste Chance aber nicht Heidels Fehler sei.

"Ich glaube schon, dass es Zeiten gab, in denen ich ohne Weiteres auf Schalke verlängert hätte", sagte Nübel und fuhr fort: "Dann habe ich im Herbst 2018 meine ersten Einsätze gehabt und bin als Nummer 1 in die Rückrunde gegangen." Zudem erklärte er, dass er noch "keinen Zeitplan" habe, ob er bei den Knappen bleiben oder 2020 wechseln werde: "Ich bin noch jung und muss eine Entscheidung mit großer Tragweite treffen, daher bin ich dankbar, dass Schalke mir die Zeit gewährt."

Den Grund für die geplatzte Verlängerung sieht er dabei nicht bei Heidel, sondern beim Verein an sich. "Es geht dabei gar nicht um ihn. Der Verein handelt, wie es die sportliche Leitung für richtig hält - dafür ist sie ja auch da. Jeder hat seine Prinzipien, was vollkommen okay für mich ist", sagte der gebürtige Paderborner.

Schalke-Torwart Alexander Nübel verteidigt Ausstiegsklauseln

Im Interview mit dem kicker hat Alexander Nübel auch über Ausstiegsklauseln im Profifußball gesprochen. Werden sie medial zum Teil kritisch gesehen, hält der Kapitän des FC Schalke sie aus Spielersicht für sehr wichtig.

"Ohne Klausel hat ein Verein über alles die Oberhand, Spieler sind relativ machtlos. Dem Spieler fehlt die Absicherung. Das kann vor allem dann zum Problem werden, wenn sich die Zeiten plötzlich ändern und der Verein ihn nicht mehr will", machte der Torhüter klar. "Manchmal steht ein Spieler schneller auf dem Abstellgleis, als man denkt. Dann nicht zumindest die Möglichkeit zu haben, den Klub dank einer Klausel zu verlassen, wäre ein großer Nachteil für einen Spieler. Dieses Szenario wird öffentlich eher selten so wahrgenommen; ich finde aber, dass man immer auch beide Seiten betrachten sollte."

Schalke: Alexander Nübel stärkt S04-Boss Clemens Tönnies in Rassismus-Debatte den Rücken

Kapitän Alexander Nübel vom Bundesligisten Schalke 04 hat seinem umstrittenen Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies in der Rassismus-Debatte den Rücken gestärkt.

"Dass man das, was Herr Tönnies gesagt hat, nicht sagen und auch nicht einmal denken darf, ist in meinen Augen unstrittig", sagte der 22 Jahre alte Nübel dem kicker: "Ich will aber betonen, dass die Äußerungen überhaupt nicht dem Bild entsprechen, das ich von ihm habe. Er ist auf gar keinen Fall ein Rassist."

Schalke-Profi Nabil Bentaleb angeblich bei auf dem Zettel

Bundesligist Werder Bremen hat offenbar Interesse an Nabil Bentalb von Schalke 04. Wie die Bild berichtet, haben die Nordlichter bereits Kontakt zu den Beratern des zentralen Mittelfeldspielers aufgenommen.

Aus disziplinarischen Gründen steht der Algerier bei S04 auf dem Abstellgleis. Im Laufe der Rückrunde der vergangenen Saison wurde er von Trainer Huub Stevens zweimal suspendiert und kam deshalb auf lediglich 25 Einsätze in der (drei Tore).

Problem beim Transfer des 24-Jährigen nach Bremen dürfte einzig die Finanzierung sein. Bentaleb ist einer der Spitzenverdiener auf Schalke und wechselte erst 2017 für 19 Millionen Euro von in die Bundesliga. Dem Bericht zufolge kommt für die Bremer deshalb nur ein Leihgeschäft infrage.

Anders als Innenverteidiger Ömer Toprak (kam von ) könnte Bentaleb Grün-Weiß allerdings nicht sofort weiterhelfen. Nach einem operativen Eingriff im Adduktorenbereich im Juni ist er noch nicht zurück im Training.

Schalke-Trainer David Wagner fordert Offensivimpulse von Neuzugang Jonjoe Kenny

Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny soll beim FC Schalke 04 auch die Offensive beleben. Das verriet die Leihgabe des in einem Interview mit Schalke TV.

"Ich muss mehr Chancen für unsere Spieler kreieren, das ist nun ein Teil meines Jobs. Das möchte ich, so viel und so gut ich es kann, erledigen", machte der Neuzugang klar. "Ich mag es zu verteidigen, aber ich mag es auch, nach vorne zu gehen“, sagte Jonjoe Kenny. "Ich werde gerne in das Offensivspiel einbezogen", fügte er hinzu.

Der englische U21-Nationalspieler ist bis Saisonende nach Gelsenkirchen ausgeliehen. Beim 5:0-Sieg in der ersten Runde des DFB Pokals gegen den SV Drochtersen/Assel feierte er sein Debüt für Königsblau.