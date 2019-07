Schalke 04 vs. Norwich City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen – alles zur Übertragung des Testspiels

Der FC Schalke 04 testet heute gegen Norwich City. Wir erklären, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Im Rahmen eines Kurztrainingslagers in Herzlake trifft der am heutigen Freitag in einem Testspiel auf Premier-League-Aufsteiger . Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr und für einige Spieler wird es mit Sicherheit eine besondere Partie.

Besonders im Mittelpunkt wird Torwart Ralf Fährmann stehen, der erst vor wenigen Wochen von S04 an die Carrow Road gewechselt ist. Der langjährige Kapitän der Schalker ist bis Saisonende an Norwich City ausgeliehen.

Ein weiteres Wiedersehen gibt es mit Mittelstürmer Teemu Pukki. Der finnische Nationalspieler kickte zwischen 2011 und 2013 für Schalke und läuft seit Juli 2018 für Norwich auf. Dort schlug der 29-Jährige ein wie eine Bombe. Mit 29 Saisontreffern krönte er sich in der vergangenen Saison zum Torschützenkönig der Championship und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg seines Teams.

Einschalten lohnt sich also. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Testspiel zwischen Schalke 04 und Norwich City im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über Aufstellungen der Partie.

Schalke 04 gegen Norwich City: Alle Infos zur Partie

Duell FC Schalke 04 vs. Norwich City Datum 19. Juli 2019, 18.30 Uhr Ort Frimo Stadion am Lotter Kreuz, Lotte ( ) Zuschauer 10.059 Plätze

Schalke 04 gegen Norwich City im LIVE-STREAM sehen

Gute Nachrichten für alle Fans von Schalke 04 und Norwich City. Die Partie zwischen den Knappen und den Canaries wird heute live bei DAZN übertragen. Im Laufe der Vorbereitung überträgt das Streamingportal insgesamt vier Testspiele der Knappen.

Beginn der Übertragung ist wenige Minuten vor dem Anpfiff um 18.30 Uhr. Kommentiert wird der Kick zwischen dem Bundesligisten und dem Premier-League-Aufsteiger von Guido Hüsgen.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Kunden von DAZN sein. Die Mitgliedschaft kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Und das Beste: Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos. Wenn Ihr noch heute Euren Probemonat aktiviert, könnt Ihr Schalke gegen Norwich heute also gratis live sehen.

Neben zahlreichen Testspielen und dem ICC hat DAZN aber noch deutlich mehr Highlights im Programm. Unter anderem zeigt der Streamingdienst in der kommenden Saison erneut die , , sowie zahlreiche Spiele in , und . Hinzu kommen auch NBA, NFL, UFC und zahlreiche Boxevents.

Eine weitere Option, Schalke gegen Norwich heute live zu sehen, ist der LIVE-STREAM auf der offiziellen Homepage der Knappen. Diese Option ist komplett kostenfrei. Um das Duell zwischen S04 und Ralf Fährmann sehen zu können, ist lediglich eine kostenlose Registrierung notwendig.

Beginn der Übertragung ist auch hier wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Schalke 04 gegen Norwich City heute live im TV

Das wichtigste vorweg: Schalke gegen Norwich City wird heute nicht live im Free-TV oder Pay-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, den Kracher zwischen beiden Traditionsvereinen zu sehen, ist DAZN. Sender wie Sky Sport News HD oder Sport 1 haben das Spiel nicht im Programm.

Obwohl DAZN bekanntlich nur online im LIVE-STREAM zu verfolgen ist, kann man Schalke – Norwich allerdings mit dem richtigen Zubehör auch auf dem TV sehen. Schlüssel hierfür ist die DAZN App, die kostenfrei in allen gängigen Stores (zum Beispiel Apple Store oder Google-Play-Store) zum Download bereitseht.

Die DAZN-App lässt sich problemlos auf allen mobilen Geräten mit Internetzugang (Smartphones, Tablets, Laptops) oder Smart-TVs installieren. Einmal heruntergeladen und installiert, könnt Ihr so bequem und von überall auf die Programmvielfalt von DAZN zugreifen.

Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, aber Schalke gegen Norwich dennoch auf Eurem TV schauen wollt, können Geräte wie der Amazon-Fire-TV-Stick Abhilfe leisten. Auch hier kann die DAZN-App geladen werden.

Schalke vs. Norwich City: Die Aufstellungen

Aufstellung Schalke 04:

Aufstellung Norwich City:

Noch ist offen, wie der FC Schalke und Norwich City ins Testspiel in Lotte gehen. Sobald die Aufstellungen offiziell veröffentlicht wurden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.