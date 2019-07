FC Schalke 04: Schalke kann wegen Bentaleb und Co. nicht einkaufen - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke möchte gerne weitere Spieler verpflichten. Weil es auf der Abgangsseite aber hakt, herrscht aktuell Stillstand. Alle News zu S04.

Beim läuft es in der Vorbereitung ordentlich. 20:1 siegten die Schützlinge von David Wagner am Freitagabend bei einem Testspiel in Bottrop und tankten damit Selbstvertrauen.

Mit den anvisierten Verstärkungen wird es allerdings (zunächst) nichts, da einige teure Ladenhüter nach wie vor nicht verkauft sind.

Der FC Schalke 04 am Samstag: Alle relevanten News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Wegen teuren Ladenhütern: Schalke kann nicht weiter einkaufen

Schalke 04 sind aktuell auf dem Transfermarkt die Hände gebunden. Das schreibt die Bild und sie nennt auch den Grund: Die Knappen kriegen Nabil Bentaleb, Hamza Mendyl und Yevhen Konoplyanka nicht verkauft. Zudem ist im Fall von Transfers der drei Reservisten jeweils mit einem dicken Transferminus zu rechnen.

Dies hat im Moment gleich doppelte Auswirkungen: Zum einen liegt die geplante Verpflichtung von Atalanta Bergamos Linksverteidiger Robin Gosens auf Eis. Und zum anderen kann kein neuer Torjäger geholt werden.

Der Kauf eines neuen Stoßstürmers gilt gemäß des Berichts als sehr unwahrscheinlich. Vermutlich werden sich die S04-Verantwortlichen bemühen, einen neuen Angreifer zu leihen.

Guido Burgstaller scherzt nach Schalker Torfestival gegen Bottrop

Schalke 04 schoss eine Bottroper Stadtauswahl am Freitag mit 20:1 ab. Stürmer Guido Burgstaller schenkte den bemitleidenswerten Amateuren allein ein halbes Dutzend ein und scherzte anschließend, sein Saisonziel in der seien nun "30 Tore". Der Österreicher ergänzte: "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sechs Tore in einem Spiel gemacht habe. In der U10 vielleicht."

Etwas ernsthafter sagte er über die kommende Spielzeit: "Meine persönliche Leistung ist egal. Wir müssen als Mannschaft wieder dahin kommen, wo Schalke hingehört. Ins obere Drittel der Tabelle."

Jochen Schneider: dient Schalke als Vorbild

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider will die Königsblauen nach der verkorksten letzten Saison und vielen Personalwechseln innerhalb der sportlichen Führung in ruhige Gewässer führen. Er setzt auf Kontinuität und nimmt sich dabei einen Konkurrenten aus der Bundesliga zum Vorbild.

Im Sport1 Bundesliga Sonderheft sagte der Heidel-Nachfolger: "Wir müssen uns für die Zukunft richtig aufstellen. Dann hat Schalke eine große Power und enorme Wucht. Als Beispiel für die Entwicklung in die richtige Richtung kann man durchaus Eintracht Frankfurt nennen. Die Frankfurter waren zwischenzeitlich sogar eine Fahrstuhlmannschaft. Seit Fredi Bobic dort im Amt ist, haben sie sich stabilisiert und einen positiven Weg eingeschlagen."

Sportlich gelte es vor allem, die völlig abhandengekommene Heimstärke wiederzufinden: "Wir können nicht als Schalke 04 zehn von 17 Heimspielen in der Fußball-Bundesliga verlieren. Das ist nicht zu akzeptieren."

20:1! Schalke 04 feiert Schützenfest bei Testspiel in Bottrop

Bundesligist Schalke 04 hat bei seinem zweiten Testspiel innerhalb der Saisonvorbereitung für ein Schützenfest gesorgt. Gegen eine Stadtauswahl von Bottrop feierten die Königsblauen im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer David Wagner einen 20:1 (11:0)-Erfolg.

Der Österreicher Guido Burgstaller (6), Steven Skrzybski (3), Neuzugang Benito Raman (2), Sebastian Rudy (2), Amine Harit (2), Jonas Carls (2), Jason Ceka, Görkem Can und Ahmed Kutucu trafen für Schalke. Per Eigentor sorgte Matija Nastasic für den Ehrentreffer der Bottroper.

Ihr erstes Saisonspiel hatten die Schalker beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach wenig überzeugender Leistung mit 3:1 gewonnen.

Haji Wright wechselt von Schalke 04 zu VVV Venlo

Bundesligist Schalke 04 und der US-Amerikaner Haji Wright gehen getrennte Wege. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Stürmer zum niederländischen Erstligisten VVV Venlo.

Über die Ablösesumme machte Schalke keine Angaben, Wrights Vertrag wäre Ende Juni 2020 ausgelaufen. In der vergangenen Spielzeit erzielte Wright, der 2016 von New York Cosmos nach Schalke gekommen war, in sieben Bundesliga-Spielen einen Treffer.