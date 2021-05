FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 verpflichtet Kaminski, erneue Schubert-Leihe denkbar - alles zu Schalke heute am Freitag

Der FC Schalke 04 setzt seine Personalplanungen weiter fort und holt einen Spieler vom VfB Stuttgart. Alle News aus Gelsenkirchen.

Der FC Schalke am heutigen Freitag. Alles, was es heute aus Gelsenkirchen zu ebrichten gibt, findet Ihr hier.

Schalke 04, News heute: S04 verpflichtet Kaminski

Absteiger Schalke 04 hat für die kommende Spielzeit in der 2. Bundesliga den polnischen Innenverteidiger Marcin Kaminski unter Vertrag genommen. Wie der Klub offiziell mitteilte, wechselt der 29-Jährige ablösefrei vom VfB Stuttgart zu den Knappen. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Kaminski ist bereits der vierte externe Neuzugang der Königsblauen.

"Wir freuen uns sehr, mit Marcin Kaminski einen weiteren Ankerspieler für die neue Schalker Mannschaft gefunden zu haben", sagte Sportvorstand Peter Knäbel, "er wird eine große Bereicherung für unser Team sein."

Vor Kaminski hatte Schalke bereits die Mittelfeldspieler Danny Latza (Mainz 05) und Victor Palsson (Darmstadt 98) sowie Stürmer Simon Terodde (Hamburger SV) für seine erste Zweitligasaison seit 1990/91 verpflichtet. Zudem statteten die Gelsenkirchener das Mittelfeldtalent Florian Flick mit einem Profivertrag aus.

Kaminski absolvierte für den VfB 60 Partien in der 1. und 2. Liga. In der Saison 2018/19 war der ehemalige Nationalspieler an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Schalke 04, News heute: Erneute Schubert-Leihe denkbar

Torwart Markus Schubert droht nach seiner Rückkehr nach Schalke die nächste Leihe. Wie die Bild berichtet, kann sich der Klub ein erneutes Leihgeschäft für den 22-Jährigen vorstellen, sollte sich eine attraktive Möglichkeit ergeben.

Schubert war in der abgelaufenen Saison zu Eintracht Frankfurt verliehen, kam jedoch zu keinem Einsatz für die Profimannschaft. Laut Bild soll Schubert eine Chance bei Schalke bekommen, als Nummer eins sei aber fest Ralf Fährmann eingeplant.

Schalke 04, News heute: Schröder-Vertrauter soll neuer Chefscout werden

Der personelle Neuanfang bei Schalke nimmt auch auf der Funktionärsebene weiter Gestalt an. Wie kicker und Sky berichten, steht Andre Hechelmann kurz vor einem Wechsel vom FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Der 36-Jährige und Schalkes neuer Sportdirektor Rouven Schröder kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten in Mainz.

Auf Schalke soll Hechelmann neuer Chefscout werden und gemeinsam mit Schröder die Kaderzusammenstellung verantworten. Besonders in Frankreich und den Benelux-Staaten gilt Hechelmann als bestens vernetzt.

Schalke 04, News heute: Liverpool verzichtet auf Kabak-Kauf

Ein fester Wechsel von Ozan Kabak zum FC Liverpool ist endgültig vom Tisch. Nach Informationen von Goal und SPOX steht der Wechsel von Leipzigs Ibrahima Konate zu den Reds kurz bevor. Im Zuge dieses Geschäfts hatte Liverpool Schalke bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt, auf eine feste Verpflichtung Kabaks zu verzichten.

Kabak war im Winter auf Leihbasis zum Klub um Trainer Jürgen Klopp gewechselt. Die Kaufoption bei Liverpool betrug rund 20 Millionen Euro und war damit nur etwa halb so hoch wie jene Summe, die Liverpool nun für Konate zahlt.