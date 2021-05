FC Schalke, News und Gerüchte: S04 verpflichtet Palsson, Bundesligisten wohl an Serdar-Verpflichtung interessiert

Schalke 04 hat Victor Palsson für die kommende Saison verpflichtet. An Suat Serdar sind wohl zwei Bundesligisten interessiert. Alle News zu S04.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 am Mittwoch.



FC Schalke, News: S04 verpflichtet Victor Palsson aus Darmstadt

Der FC Schalke 04 hat den nächsten Transfer für die kommende Zweitliga-Saison perfekt gemacht. Victor Palsson kommt vom SC Darmstadt 98 und ist der dritte Neuzugang für die Knappen. Der Isländer unterschrieb bei Schalke einen Zweijahresvertrag. Über die Modalitäten des Wechsels haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

"Fußballerisch bringt Victor entscheidende Fähigkeiten für die Sechs mit, nämlich eine aggressive Zweikampfführung, eine gute Physis sowie Geschwindigkeit und ein dominantes Kopfballspiel", sagte Peter Knäbel, Vorstand Sport und Kommunikation: "Außerdem sind wir davon überzeugt, dass Victor auch neben dem Platz ein Eckpfeiler der neuen Mannschaft sein kann."

Für Darmstadt lief der zentrale Mittelfeldspieler Palsson insgesamt 67-mal in der 2. Bundesliga auf, erzielte dabei sechs Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. "Ich möchte auf und neben dem Platz als Führungsspieler vorangehen. Wir werden eine komplett neue Struktur in der Mannschaft entwickeln. In diesen Prozess will ich meine Erfahrung einbringen", sagte der 30-Jährige.

FC Schalke, News und Gerüchte: Hertha BSC und Leverkusen haben wohl Interesse an Suat Serdar

Schalke 04 könnte Mittelfeldspieler Suat Serdar an einen Bundesligisten verlieren. Nach Informationen von Sport1 haben Hertha BSC und Bayer Leverkusen Interesse an einer Verpflichtung des 24-Jährigen. Serdar hat auf Schalke zwar noch einen Vertrag bis Sommer 2022, ein Jahr in der 2. Liga und Gehaltseinbußen werden ihn aber wohl kaum von einem Verbleib überzeugen.

Bei den Knappen sollte der 24-Jährige eigentlich langfristig der zentrale Spieler im Mittelfeld werden. Doch nach einer langwierigen Verletzung konnte Serdar sein Potenzial in der Abstiegssaison nicht abrufen. Seit Anfang 2020 hatte der Mittelfeldspieler Verletzungen am Sprunggelenk, am Zeh, am Knie und am Oberschenkel.

Ein Transfer könnte Geld in die leeren Schalker Kassen spülen. In dieser Saison verpasste Serdar von den ersten sieben Saisonspielen fünf Partien wegen einer Oberschenkelverletzung. Insgesamt kam er in der Spielzeit 2020/21 in der Bundesliga 25-mal zum Einsatz, stand davon 24-mal in der Startelf. Er erzielte dabei ein Tor und lieferte drei Torvorlagen. Im DFB-Pokal lief er einmal auf und erzielte einen Treffer.

FC Schalke, News und Gerüchte: Grammozis bleibt wohl Trainer bei S04

Der FC Schalke 04 geht wohl in die kommende Zweitliga-Saison mit Trainer Dimitrios Grammozis. Das berichtet Sport1. Demnach habe der 42-jährige Trainer die volle Rückendeckung der sportlichen Leitung bei den Knappen. Grammozis soll intensiv in die Kaderplanungen des neuen Sportdirektors Rouven Schröder eingebunden sein.

Grammozis übernahm bei Schalke Anfang März das Traineramt und kassierte in elf Spielen als Chefcoach acht Niederlagen. Den Abstieg konnte der 42-Jährige nicht verhindern.

Kölns Trainer Friedhelm Funkel springt für seinen ehemaligen Uerdingen-Spieler in die Bresche: "Dimi hat diesen Abstieg von Schalke am wenigsten zu verantworten, er hat Schalke sehr gut hinbekommen, gerade in den letzten vier Spielen. Da sind gute Leute am Werk mit Knäbel, Schröder und Dimi. Man muss auf Schalke auch mal Geduld mit einem Trainer haben."

FC Schalke, News: Grammozis beschreibt Zustand der Mannschaft bei seiner Übernahme als "nicht konkurrenzfähig"

Trainer Dimitrios Grammozis von Schalke 04 hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga und der Kritik an seiner Person in aller Deutlichkeit den Zustand seines Teams bemängelt. "Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die mental am Boden war und konditionell große Probleme hatte", sagte Grammozis der Sport Bild.

In seinem ersten Spiel als Schalke-Coach, dem 0:0 gegen den FSV Mainz 05 am 24. Spieltag, sei nur die Frage gewesen: "Welcher Spieler kann mit welchen Krämpfen noch etwas länger durchhalten? Das war kein gutes Bild, wir waren nicht konkurrenzfähig."

Nach außen hin habe er seine Spieler aber schützen wollen, auch angesichts der Verletzungsmisere, so Grammozis: "Es hätte in dem Moment nichts gebracht, die Mannschaft in der Öffentlichkeit zu zerlegen zerlegen." Intern habe er aber "Tacheles geredet".

Nun gelte es, für den Kader eine schlagkräftige Mischung für die Bundesliga-Rückkehr zu finden. "Nur kämpfen allein reicht nicht, wir brauchen auch Jungs, die richtig Fußball spielen können", erklärte der 42-Jährige.