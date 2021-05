FC Schalke 04, News und Gerüchte: Schalke will Abwehrchef aus München, Macht Kabak den Abflug nach Leipzig?

Nach Verpflichtungen in Sturm und Mittelfeld sucht der Schalke 04 nach einem Abwehrchef und könnte beim FC Bayern zuschlagen. Alle News und Gerüchte.

S04 am Donnerstag. Alle aktuellen News, Informationen und Gerüchte zu Verträgen, Transfers und weitere Neuigkeiten beim FC Schalke 04.

Diese Nachrichten aus den letzten Tagen zu Königsblau könnt Ihr hier nachlesen:

FC Schalke 04, Transfers: Schalke will Abwehrchef aus München

Die Klubverantwortlichen des FC Schalke 04 sind weiter mit der Kaderplanung für die nächste Saison beschäftigt. Für den Posten des Abwehrchefs sollen die Königsblauen laut dem kicker nun beim FC Bayern München fündig geworden sein.

Beim deutschen Rekordmeister wäre man an einer Leihe von U21-Nationalspieler Lars Lukas Mai interessiert. Die Zukunft des 21-Jährigen, der zuletzt an SV Darmstadt 98 verliehen wurde, ist ungewiss. Unklar bleibt, ob der FC Bayern das Talent verleihen oder verkaufen möchte. Eine Ablöse könnten sich die Knappen wohl nicht leisten.

FC Schalke 04, Transfers: Die bisherigen Neuzugänge für die nächste Saison

Spieler Abgebender Verein Ablöse Simon Terodde (Stürmer) Hamburger SV ablösefrei Danny Latza (Zentraler Mittelfeldspieler) 1. FSV Mainz 05 ablösefrei Victor Palsson (Defensiver Mittelfeldspieler) SV Darmstadt 98 700.000 Euro

FC Schalke 04, Transfers: Macht Kabak den Abflug nach Leipzig?

Nach seiner Rückrunde beim FC Liverpool bleibt die Zukunft von Schalke-Spieler Ozan Kabak noch immer unklar. Der Premier-League-Klub will nach Sport1-Informationen die Kaufoption in Höhe von 23 Millionen Euro nicht ziehen. Interesse soll derweil von weiteren Top-Klubs wie RB Leipzig und Leicester City bestehen.

Der türkische Nationalspieler besitzt beim FC Schalke 04 ein Arbeitspapier bis 2024, das auch für die zweite Liga gilt. Doch der finanziell angeschlagene Verein möchte für das 21-jährige Talent noch gerne eine Ablöse erzielen.

Im Sommer tritt der Innenverteidiger jedoch zunächst mit der Türkei bei der Europameisterschaft an. Mit starken Leistungen könnte sich Kabak weiter für Teams mit Champions-League-Ambitionen empfehlen.

In Leipzig wird nach dem Abgang von Dayot Upamecano nach Ersatz in der Innenverteidigung gesucht, daher würde Kabak gut bei den Sachsen reinpassen. Beim FC Liverpool kam er nach zahlreichen Verletzungen im Kader der Engländer auf neun Ligaspiele in der Rückrunde. Zum Saisonende musste jedoch auch der Youngster mit einer Muskelverletzung aussetzen.

FC Schalke, News: Schalke plant weiter mit Ersatztorhüter Langer

Schalke 04 setzt auch in der 2. Fußball-Bundesliga auf Ersatztorhüter Michael Langer. Die Königsblauen verlängerten nach dem Abstieg den auslaufenden Vertrag mit dem 36-Jährigen um ein Jahr. Der Österreicher geht damit in seine fünfte Saison bei den Schalkern.

"Jeder weiß, wie wichtig er für das Team war und ist. Damit ist ausdrücklich nicht nur eine Rolle innerhalb der Kabine gemeint. Als wir ihn sportlich gebraucht haben, war er auch immer da", sagte Sport-Vorstand Peter Knäbel.

