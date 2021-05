FC Liverpool: Transfer von RB Leipzigs Ibrahima Konate kurz vor dem Abschluss

Der Wechsel von Ibrahima Konate zum FC Liverpool ist so gut wie durch. RB Leipzig darf sich über eine stattliche Ablösesumme freuen.

Der Wechsel von RB Leipzigs Abwehrspieler Ibrahima Konate zum englischen Topklub FC Liverpool steht vor dem Abschluss. Nach Informationen von Goal und SPOX zahlen die Reds bei Konate die festgeschriebene Ablösesumme, der 22 Jahre alte Franzose muss nur noch seinen Medizincheck absolvieren. Bereits im Laufe des Wochenendes könnte der Deal offiziell verkündet werden.

Konate erhält beim Klub um Trainer Jürgen Klopp einen Fünfjahresvertrag, die Ablöse beläuft sich auf umgerechnet mehr als 40 Millionen Euro. In der vergangenen Woche hatten die Reds Bundesliga-Absteiger Schalke 04 bereits mitgeteilt, auf eine feste Verpflichtung des zuvor mit Kaufoption ausgeliehenen Ozan Kabak zu verzichten. Der türkische Nationalspieler hätte Liverpool nur knapp die Hälfte gekostet.

Überangebot bei Liverpool: Wohin mit Williams, Phillips und Davies?

Durch die Verpflichtung Konates ergibt sich auf der Innenverteidigerposition bei Liverpool ein Überangebot, sobald die langzeitverletzten Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip zurückkehren.

Denn neben diesen vier Spielern stehen dann unter anderem auch noch Rhys Williams, Nathaniel Phillips und Ben Davies unter Vertrag. Für diese drei Spieler sollen Lösungen gefunden werden. Sollte sich Liverpool von einem oder mehreren der drei Spieler trennen, hat der Klub den Kroaten Duje Caleta-Car von Olympique Marseille sowie Ben White (Brighton and Hove Albion) als weitere mögliche Neuzugänge auf dem Zettel.

Konate gilt als großes Abwehrtalent, hatte in seiner Zeit bei Leipzig jedoch auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der abgelaufenen Saison verpasste er wegen eines Muskelfaserrisses und einer Sprunggelenksverletzung 15 Partien. Für Leipzig kam er in der vergangenen Spielzeit auf insgesamt 21 Einsätze in allen Wettbewerben.