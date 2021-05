FC Schalke 04, News und Gerüchte: Ersatztorwart Langer verlängert, Reif fordert Konzentration aufs Wesentliche - S04 heute am Montag

Der FC Schalke 04 hält auch für die 2. Bundesliga an Ersatztorwart Michael Langer fest. Alle News und Infos zu S04 heute gibt es hier.

Der FC Schalke 04 wenige Tage nach dem vorübergehenden Ende der Erstligazugehörigkeit. Alle Entwicklungen am heutigen Montag gibt es hier.

Was an den vergangenen Tagen so los war rund um Gelsenkirchen, könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

Schalke, News: S04 verlängert mit Ersatztorwart Langer

Schalke 04 setzt offenbar auch in der kommenden Zweitligasaison auf Ersatztorwart Michael Langer. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat der 36-Jährige einen neuen Vertrag bei den Königsblauen unterschrieben. Damit geht Langer, der bei Schalke zuletzt die Nummer drei war, in sein fünftes Jahr im Klub.

Vor allem als Faktor in der Kabine wird Langer geschätzt. "Jeder, der das Geschehen rund um das Team kennt, weiß, dass Michael erstens immer seine Leistung bringt - selbst als Nummer drei habe ich nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie nachlässt. Und er pusht die Jungs, ist immer voll motiviert und gibt Gas", sagte zuletzt Trainer Dimitrios Grammozis.

Schalke, News: Reif fordert Konzentration auf das Wesentliche

TV-Experte und Ex-Kommentator Marcel Reif sieht die Schalker nach dem Abstieg am Scheideweg und fordert eine Aufstellung, die den Ansprüchen der 2. Bundesliga gerecht wird. "Mit Werder und dem HSV werden sie auf Augenhöhe sein. Wenn sie aber nach Heidenheim und nach Sandhausen fahren, dann ist dort Volksfest-Stimmung. Die werden nicht sagen, wir machen jetzt mal ein schönes Spiel mit euch. Dann heißt es: Der Meister der Herzen ist da und jetzt passt mal auf", schrieb Reif in seiner Sport1 -Kolumne.

Verabschieden müsse sich Schalke von allter Folklore, um den Fokus auf die wichtigen Dinge zu legen, stellt der 71-Jährige klar. "Schalke schleppt finanzielle Probleme und ein großes Erbe mit. Das Umfeld muss entfiebert werden. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man es mal lässt, dass man durch den Stollen aufs Feld geht und sich auf das Wesentliche konzentriert? Ein Aufstieg ist wohl alternativlos", so Reif weiter.

Schalke: So ist der Stand der Dinge bei der Personalplanung

Alle Infos zum Stand der Personalplanungen beim FC Schalke haben wir Euch in einer übersichtlichen Galerie zusammengestellt. Diese findet Ihr hier.

Schalke: Die Highlights des vorerst letzten Bundesligaspiels beim 1. FC Köln