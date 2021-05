FC Schalke 04, News und Gerüchte: Spekulationen um Münster-Talent Bindemann, Stambouli verabschiedet sich emotional - alles zu S04 heute am Samstag

Benjamin Stambouli verabschiedet sich vom FC Schalke und Deniz-Fabian Bindemann könnte bei S04 anheuern. Alle News aus Gelsenkirchen.

Der FC Schalke am heutigen Samstag. Alles, was es heute aus Gelsenkirchen zu berichten gibt, findet Ihr hier.

FC Schalke 04, News: Kommt Deniz-Fabian Bindemann von Preußen Münster?

Beim FC Schalke gibt es offenbar Gedankenspiele um eine Verpflichtung von Preußen Münsters Sturmtalent Deniz-Fabian Bindemann. Die Bild schreibt, S04 zeige Interesse und gemäß Reviersport hätten die Knappen den 18 Jahre alten Angreifer auch schon beobachtet. Transfergespräche aber habe es noch nicht gegeben.

Bindemann, dessen Verbleib bei den Preußen nach Angaben von Trainer Sascha Hildmann "sicher" ist, ist im Sturmzentrum beheimatet. In der vergangenen Saison erzielte er in elf Spielen der Regionalliga West acht Tore.

Bindemanns Berater Markus Peter von der Agentur "GoalSky" sagte gemäß Reviersport: "Solche Jungs werden natürlich gesucht. Deniz ist jung und unbekümmert. Und: er trifft. Seine Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Da ist es klar, dass die Vereine ihn beobachten. Wir haben aber noch keine Entscheidung getroffen, wie es für ihn weitergeht. Mehr gibt es deshalb auch aktuell nicht zu sagen."

Der Vertrag des Teenagers in Münster läuft noch bis 2022.

FC Schalke 04, News: Stambouli verabschiedet sich mit emotionalem Video

Die Wege von Schalke 04 und Ex-Kapitän Benjamin Stambouli trennen sich in diesem Sommer. Nachdem die Knappen den Abschied des Defensivspielers bereits vor einiger Zeit verkündet hatten, meldete sich nun auch Stambouli zu Wort.

Der Franzose, der vor fünf Jahren von Paris Saint-Germain nach Gelsenkirchen gekommen war, verabschiedete sich mit einem Video bei Instagram von den Schalker Fans.

Stamboulis Vertrag auf Schalke läuft aus. Wohin es den 30-Jährigen zieht, ist noch offen. Lose Gerüchte gab es um eine Rückkehr zu seinem ersten Profiklub HSC Montpellier.

Benjamin Stamboulis Abschiedsbotschaft im Wortlaut:

Liebe Schalker,

Nachdem ich fünf Jahre die Farben von Schalke tragen durfte möchte ich euch allen etwas sagen: Es war eine Ehre und ein Privileg das Trikot, die Kultur und die Tradition zu verteidigen. Ihr habt mich mit der tiefen Leidenschaft und der besonderen Art Schalke zu leben angesteckt.

Ich wünschte ich könnte den Verein vor einem vollen Stadion, mit dem Erfolg den Schalke verdient und eurem Gesang bei jeder einzelnen Aktion verlassen. Manchmal dachte ich wir wären 11 Mann auf dem Platz, aber wir waren und sind Tausende!

Für eure Unterstützung möchte ich mich bedanken. Ich werde euch niemals vergessen. Diese Momente bleiben für immer in meinem Herzen.

Glück auf,

Euer Benji

FC Schalke 04, News: Peter Knäbel warnt vor "Husarenritt" in der 2. Liga

S04-Sportvorstand Peter Knäbel hat vor einem "Husarenritt" in der 2. Liga gewarnt. Einen solchen Durchmarsch habe in den letzten Jahren keine Mannschaft hingelegt, erklärte er gegenüber SchalkeTV. Die Erfahrungen anderer Spitzenmannschaften solle den Schalkern als warnendes Beispiel dienen.

Knäbel sprach zudem von der "Herausforderung Wiederaufstieg". Es komme darauf an, "dass man während der Saison besser wird, dass man krisenfest ist". Ein guter Start wäre dahingehend wichtig, "um sich die Mentalität anzueignen, die man in der 2. Bundesliga braucht." Aber entscheidend sei, "dass die Tendenz hintenraus stimmt" und man "hintenraus noch zulegen kann."

Der 54-Jährige betonte, dass er mit den vielen Schalker Fans mitleiden würde. "Trotzdem müssen wir den Blick nach vorne richten. Es geht darum, aus vielen Nachteilen, die wir erlebt haben, Vorteile für uns zu machen. Dann haben wir auch den richtigen Umgang mit der letzten Saison gefunden", erklärte er.

Mit Danny Latza, Simon Terodde, Victor Palsson und Marcin Kaminski hat der Klub bereits vier Transfers getätigt, Knäbel zeigte sich darüber sehr erfreut: "In der Task Force Kaderplanung haben wir immer gesagt, dass wir eine Achse haben wollen. Es sind Spieler, die im Zentrum agieren und die Zweite Liga kennen, aber auch schon in höheren Ligen gespielt haben. Mit diesen Spielern haben wir sehr viel Kompetenz gewonnen, was die Herausforderung Wiederaufstieg betrifft."

Besonders bei Latza kam er ins Schwärmen: "Danny Latza ist wahrscheinlich einer der besten Verbindungsspieler schlechthin, der genau austariert zwischen Offensive und Defensive."