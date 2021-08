Schalke holt einen Ersatz für den verletzten Kapitän Latza und Schöpf spricht über "Massimo Schüpp". Alle News zu S04 heute.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch nach dem zweiten Zweitligaspieltag. Alles, was es heute rund um Gelsenkirchen an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

Hier gibt es zudem alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen.

FC Schalke: Rodrigo Zalazar kommt von Eintracht Frankfurt - Leihe und Kaufoption

Für das Ziel Wiederaufstieg hat Zweitligist Schalke 04 auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Die Königsblauen haben Rodrigo Zalazar (21) von Bundesligist Eintracht Frankfurt zunächst für ein Jahr ausgeliehen, zudem besteht die Option, den Mittelfeldspieler danach fest zu verpflichten und mit einem Vertrag bis 2026 auszustatten.

Der #S04 leiht Rodrigo #Zalazar zunächst für die Saison 2021/2022 von Eintracht Frankfurt aus.



Zudem besteht ligaunabhängig die Option, Zalazar fest zu verpflichten und mit einem Vertrag bis 2025/2026 auszustatten.



Willkommen auf Schalke, @RodriZalazar8 ! 🔵🔟⚪ — FC Schalke 04 (@s04) August 4, 2021

"Rodrigo bringt ein hervorragendes Gesamtpaket für seine Position im zentralen Mittelfeld mit: hohes taktisches Verständnis defensiv wie offensiv, aggressives Verhalten in den Zweikämpfen und vielseitige Impulse für unser Angriffsspiel", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Zalazar war in der vergangenen Saison an den FC St. Pauli verliehen. Für den Zweitligisten erzielte er sechs Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Er wird bei S04 mit der Trikotnummer 10 auflaufen.

Quelle: SID

FC Schalke 04: Alessandro Schöpf spricht über Verwechslung von Ex-S04-Trainer Gross

Alessandro Schöpf wechselte nach dem Abstieg des FC Schalke 04 zu Arminia Bielefeld. Nun sprach er im Interview mit der Sport Bild über den Vorfall im Vorjahr, als ihn Ex-S04-Trainer Christian Gross "Massimo Schüpp" nannte.

"Es war schon sehr kurios", sagte Schöpf angesichts der namentlichen Verwechslung. "Aber Fehler passieren uns Spielern und auch Trainern. Er wird das mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht haben. Ich wollte deswegen auch kein Fass aufmachen. Deshalb habe ich auch nie das Gespräch mit ihm wegen dieses Themas gesucht. Zumal Christian Gross menschlich absolut top ist."

Daraufhin wurde die Namenskreation zum Hit in den sozialen Netzwerken. Es wurde sogar eine Seite ins Leben gerufen, die sich "Massimo Schüpp" nannte und Schöpf etwas aufs Korn nahm.

Dazu sagte der Bielefelder Neuzugang: "Um ehrlich zu sein: Das war genau mein Humor. Als ich diese Seite gesehen habe, habe ich mich wirklich kaputtgelacht. Es hatte einen gewissen Charme."

Schöpf spielte seit 2016 bei den Knappen. In 143 Pflichtspielen erzielte er 16 Tore und bereitete zehn Treffer vor. In diesem Sommer schloss er sich ablösefrei der Arminia an.

Schalke 04: Ralf Fährmann nach Corona-Infektion zurück im Training

#S04 -Update: Ralf #Fährmann ist zurück und trainiert wieder mit der Mannschaft. Marius #Bülter und Dominick #Drexler haben heute eine individuelle Einheit absolviert (Grund: Belastungssteurung) ℹ️ pic.twitter.com/mzctFWGPzK — FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2021

