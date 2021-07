S04 will seine Großverdiener loswerden und bei Transfers verdienen. Für Omar Mascarell gibt es jetzt Interesse aus Russland. Alle News zu Schalke 04.

Der FC Schalke 04 am Freitag vor dem nächsten Zweitligaspieltag. Alles, was es heute rund um Gelsenkirchen an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

Hier gibt es zudem alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen.

Schalke 04, News: Lok Moskau fragt wegen Omar Mascarell an

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder hat das Interesse von Lok Moskau an Omar Mascarell bestätigt. "Tatsächlich haben sie sich erkundigt", sagte er bei einer Medienrunde. Allerdings habe es noch keine weiteren Gespräche oder gar Verhandlungen gegeben.

Mascarell ist einer der Großverdiener auf Schalke, die nach dem Willen der Klubführung den Verein noch bis zum Ende des Monats verlassen sollen, um Gehalt einzusparen und noch eine Ablösesumme erzielen zu können.

Der Spanier kam 2018 für zehn Millionen Euro von Real Madrid zu den Königsblauen. Für S04 machte er in drei Jahren 61 Bundesliga-Spiele.

Schalke 04, News: Selbstbewusster Fraisl prahlt mit Marktwert

Torhüter Martin Fraisl will sich mit seiner Rolle als Ersatzkeeper nicht zufrieden geben. Am ersten Zweitliga-Spieltag hatte er im Kasten noch Michael Langer den Vortritt lassen müssen, doch mit dieser Situation will sich Fraisl nicht abfinden.

"Ich bin kein klassischer Daumendrücker und keiner, der nur lächelnd für das Training da ist", sagte der Österreicher dem kicker .

Zuletzt hatte der Torhüter ein halbes Jahr bei ADO Den Haag verbracht. Mit den Niederländern stieg er aus der Eredivisie ab, sein Vertrag lief aus. Sorgen machte er sich deswegen nicht: "Ich wusste, dass ich vom Marktwert her von den ablösefreien Torhütern weltweit unter den Top 8 war", so Fraisl, der nach eigener Aussage "irrsinnig viele Angebote" abgelehnt habe, bevor er beim FC Schalke 04 zusagte.

Schalke 04, News: Stöger wird nicht der Latza-Ersatz

Die Verletzung von Kapitän Danny Latza war eine der schlechten Nachrichten für Schalke am ersten Zweitliga-Spieltag. Der Mittelfeldmann fällt mit einer Außenbandverletzung im Knie monatelang aus.

Als kurzfristigen Ersatz brachten verschiedene Medien den Mainzer Kevin Stöger ins Spiel, doch Schalke-Sportvorstand Rouven Schröder entkräftete diese Spekulation nun. "Das ist ein guter Spieler mit einem guten Charakter, aber nicht in der Form, dass wir ihn auf dem Zettel haben", erklärte er der WAZ .

