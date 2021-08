Rouven Schröder bestätigt das Interesse an Rodrigo Zalazar und Matthew Hoppe feiert mit den USA den Gold-Cup-Sieg. Alle News zu Schalke 04 heute.

Der FC Schalke 04 am Montag nach dem zweiten Zweitligaspieltag. Alles, was es heute rund um Gelsenkirchen an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

FC Schalke, News: Sportdirektor Rouven Schröder bestätigt Interesse an Frankfurts Rodrigo Zalazar

Beim FC Schalke 04 wurde Frankfurts Rodrigo Zalazar zuletzt als möglicher Nachfolger für den verletzten Danny Latza gehandelt. nun bestätigte Sportdirektor Rouven Schröder das Interesse am 21-Jährigen am Rande des 3:0-Erfolgs der Königsblauen am Sonntag gegen Holstein Kiel gegenüber Sky.

Noch sei der Transfer allerdings "lange nicht fix".

Angeblich will Schalke Zalazar zunächst ausleihen, wie Sky berichtet, soll zudem eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro vereinbart werden, die im Aufstiegsfall fällig wäre.

Zalazars Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2023. In der vergangenen Spielzeit war der Uruguayer an den FC St. Pauli verliehen.

FC Schalke, News: Im Finale gegen Mexiko - Matthew Hoppe gewinnt Gold Cup mit den USA

Die USA mit Schalke-Stürmer Matthew Hoppe haben den Gold Cup im eigenen Land gewonnen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Gregg Berhalter bezwang Mexiko dank eines Treffers von Miles Robinson (Atlanta United) in der 117. Minute mit 1:0.

For the seventh time, we're CHAMPIONS of @Concacaf... The Gold Cup is ours!! 🇺🇸👏💪 pic.twitter.com/yMoc10QWR6 — U.S. Soccer MNT (@USMNT) August 2, 2021

FC Schalke, News - Suat Serdar über Abstieg mit S04: "Keiner hat eine Erklärung dafür"

Im Sommer wechselte Suat Serdar von Schalke 04 zu Hertha BSC, der Abstieg mit den Königsblauen ist für den 24-Jährige nach wie vor ein Rätsel.

"Ich glaube, keiner auf Schalke hat eine Erklärung dafür, warum es so bergab gegangen ist", erklärte Serdar im Interview mit dem kicker.

An die vergangene Horror-Spielzeit verschwendet der Mittelfeldmann allerdings keine Gedanken mehr. "Ich habe das abgeschüttelt. Es bringt nichts, in die Vergangenheit zu schauen, man muss eher nach vorne blicken", ergänzte Serdar: "Es ist ein Neuanfang: Für Hertha und für mich."

