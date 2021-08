Vor dem ersten Liga-Auswärtsspiel in Kiel fordert Drexler einen dominanten Auftritt. Trainer Grammozis lobt die eigene Defensive. Die S04-News.

FC Schalke, News: Drexler will Gegner Kiel mit Wucht beeindrucken

Vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel hat Schalkes Dominick Drexler an das Selbstbewusstsein der Königsblauen appelliert. Er forderte einen couragierten Auftritt bei den Störchen, auch wenn Schalkes Liga-Auftakt gegen den HSV mit 1:3 verloren ging.

"Wir sind Schalke", sagte Drexler dem klubeigenen TV-Kanal. "Die Gegner werden sogar eher etwas defensiver spielen, weil sie wissen, was für eine Wucht kommt", glaub Drexler daran, dass die Schalker in Zukunft auch einmal Spiele dominieren können.

#S04-Mittelfeldspieler Dominick #Drexler vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club @Holstein_Kiel über die Bedeutung einer "breiten Brust" in dieser Saison 🔵⚪️



Die TV-Vorschau zu #KIES04 🎥📺⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) July 31, 2021

Im Heimspiel gegen den HSV hatte S04 weniger als 30 Prozent Ballbesitz.

FC Schalke, News: Grammozis wehrt sich gegen aufkommende Kritik

Plötzlich wurde Dimitrios Grammozis im Tonfall ganz ernst. "Wenn wir gegen den HSV unsere Chancen reingemacht hätten, hätte keiner über den Ballbesitz gemeckert. Wenn du keine Torchancen zulässt, ist das auch eine Art von Dominanz", sagte der Chefcoach von Schalke 04 vor dem zweiten Saisonspiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel, dem Tabellendritten der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga.

Das 1:3 im Saison-Eröffnungsspiel vor Wochenfrist gegen den Hamburger SV hatte zwar gute Ansätze aufseiten der Königsblauen gezeigt, aber am Ende stand eine unglückliche 1:3-Niederlage. Die Schalker Fanbasis war angesichts des Ballbesitzes von nur 28 Prozent der Knappen gegen den HSV allerdings zum Teil verstimmt.

Für Grammozis überwog allerdings das Positive: "Wir haben bis zur 86. Minute defensiv gut gestanden und glasklare Chancen gehabt, das Spiel zu entscheiden. Natürlich ärgern wir uns über die Gegentore, wir nehmen aber viele positive Ansätze mit."

Die Trainingswoche habe gut getan, um einer "komplett neu zusammengewürfelten Mannschaft" mehr Zusammenhalt zu verleihen. Und Grammozis ist der festen Überzeugung: "Eine Mannschaft kann mit dem Spiel gegen den Ball auch dominant sein." Die Quintessenz aus dem HSV-Duell lautet allerdings: "Wir müssen unser Spieler mit dem Ball verbessern, damit wir mehr Ruhe reinbekommen."

Das Spiel an der Förde wird Aufschluss geben, wohin die Reise des Traditionsklubs geht. Auch die Störche waren durch das 0:3 beim FC St. Pauli am ersten Spieltag nicht gut aus den Startlöchern gekommen.

"Wir müssen als Schalke 04 mit breiter Brust auftreten. Wir wollen jedes Spiel so bestreiten, dass wir gewinnen", betonte der aus Köln geholte Neuzugang Dominick Drexler, der früher auch für Kiel auflief, auf der Pressekonferenz am Freitag.

Der Ausfall von Kapitän Danny Latza (Außenbandverletzung im rechten Knie) wiegt zwar schwer, aber Drexler weiß, wo der Schlüssel zu einer Kompensation zu finden ist: "Wir müssen die Fähigkeiten von Danny auf mehrere Schulter verteilen."

Immerhin ist S04 dabei, einen Ersatz für Latza zu finden. Vollzug gibt es allerdings noch nicht. "Wenn man den Richtigen vor der Flinte hat, dann wartet man gerne nochmal ein, zwei Tage", sagte Sportdirektor Rouven Schröder den Funke-Medien.

Klarer sieht es bei der Mannschaftsaufstellung gegen Kiel aus. Im Angriff setzt Grammozis weiter auf das Duo Marius Bülter/Simon Terodde: "Marius und Simon haben es wirklich gut gemacht, die Mischung hat mir sehr gefallen. Beide haben es verdient, auch wieder in Kiel aufzulaufen."

