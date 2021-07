Bei den Königsblauen könnte sich noch eine Menge tun: Metthew Hoppe weckt Begehrlichkeiten und der Zalazar-Transfer soll bevorstehen. Die S04-News.

Der FC Schalke 04 am Samstag vor dem nächsten Zweitligaspieltag. Alles, was es heute rund um Gelsenkirchen an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

FC Schalke, Gerücht: Arsenal und Everton sind scharf auf Matthew Hoppe

Neue Wechselgerüchte um Schalke-Stürmer Matthew Hoppe. Wie der bekannte Journalist Grant Wahl von Sports Illustrated berichtet, sind die englischen Erstligisten FC Arsenal und FC Everton an dem jungen Angreifer interessiert.

Hoppe nimmt aktuell mit der US-Nationalmannschaft am CONCACAF Gold Cup teil und betreibt dort mit guten Leistungen Eigenwerbung. Der 20-Jährige lieferte in vier Partien einen Treffer sowie einen Assist und steht nun mit seiner Mannschaft im Endspiel gegen Erzrivale Mexiko.

Hoppe steht auf Schalke nach einer Verlängerung im Frühjahr noch bis 2023 unter Vertrag. Zwar gilt er dort als Zukunftshoffnung, allerdings dürfte er angesichts der prekären Finanzlage bei einem ordentlichen Angebot zum Verkauf stehen.

FC Schalke, Gerücht: Rodrigo Zalazar vor Transfer zu S04

Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar steht offenbar unmittelbar vor einem Transfer von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke. Sky-Reporter Dirk große Schlarmann berichtet, zwischen den Klubs habe es bereits eine Einigung gegeben. Zalazars Vater weile zudem in Gelsenkirchen, um die letzten Details zu klären.

Demnach wird der 21-Jährige zunächst für ein Jahr von der SGE an die Knappen ausgeliehen. Schaffen die Schalker den Aufstieg in die Bundesliga, sollen sie eine Kaufoption haben. Die Kosten für die Leihe lägen bei einer Millionen Euro.

Zalazar wechselte 2019 vom FC Malaga nach Frankfurt. Es folgten Ausleihgeschäfte zu Korona Kielce und dem FC St. Pauli. Bei den Hamburgern überzeugte der U20-Nationalspieler Uruguays in der Vorsaison mit zwölf Scorerpunkten (sechs Tore, sechs Vorlagen) in 35 Pflichtspielen.

Auf Schalke soll Zalazar die Lücke im zentralen Mittelfeld schließen. Diese war durch die schwere Verletzung von Kapitän Danny Latza entstanden. Er fällt mit einer Knieblessur mehrere Monate lang aus.

FC Schalke 04, Termine: Die kommenden Spiele