Schalke droht Konkurrenz bei Zalazar, Nastasic könnte es zurück nach Italien verschlagen und S04 trainiert öffentlich. Alle News zu Schalke 04 heute.

Der FC Schalke 04 am Dienstag nach dem zweiten Zweitligaspieltag. Alles, was es heute rund um Gelsenkirchen an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

Hier gibt es zudem alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen.

FC Schalke, Gerücht: Konkurrenz im Werben um Zalazar?

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 könnte in seinen Bemühungen um Frankfurts Rodrigo Zalazar Konkurrenz erhalten.

Laut Sky hat sich der 21-Jährige zwar bereits für einen Wechsel nach Gelsenkirchen entschieden, doch der Pay-TV-Sender berichtet durchaus noch von anderen Interessenten.

"Es sind namhafte Vereine aus dem Ausland und der Bundesliga an ihm dran. Die könnten noch mit Geld dazwischengrätschen", sagte Sky -Reporter Dirk große Schlarmann, ohne allerdings konkrete Namen zu nennen.

Dass Zalazar ein Wunschspieler der Königsblauen ist, bestätigte Sportvorstand Rouven Schröder bereits am Wochenende . Der Uruguayer, der in der letzten Saison an den FC St. Pauli ausgeliehen war, soll auf Leihbasis den verletzten Kapitän Danny Latza ersetzen.

FC Schalke, Gerücht: Nastasic vor Rückkehr nach Italien?

Schalkes Innenverteidiger Matija Nastasic steht offenbar kurz vor einer Rückkehr in die italienische Serie A. Wie Sky berichtet, ist sich der 28-Jährige bereits mit seinem Ex-Klub AC Florenz einig.

Dennoch müssten hierfür laut des Senders noch einige "Kleinigkeiten" mit den Königsblauen geklärt werden. Der italienische Transfer-Insider Gianluca di Marzio gibt an, dass Schalke den Serben wohl sogar ablösefrei oder für eine geringe Summe abgeben könnte.

Nastasic zählt mit einem kolpotierten Grundgehalt von rund 3,5 Millionen Euro zu den Großverdienern bei S04. Aufgrund der hohen Schulden und dem Bundesliga-Abstieg kann sich Schalke solche Gehälter aktuell nicht mehr leisten.

FC Schalke, News: S04 trainiert öffentlich

Zweitligist Schalke 04 wird am kommenden Mittwoch, den 04.08., ab 16 Uhr öffentlich trainieren. Dies gab der Verein auf Twitter bekannt.

Demnach sind für das öffentliche Training im Parkstadion 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Interessierte können sich laut der Knappen unter s04-mitglieder-veranstaltungen.de anmelden.

