FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 schlägt Angebot für Kabak aus, Neururer mit harter Kritik

Schalke 04 lehnt offenbar Angebot von FC Turin für Ozan Kabak ab

Der FC Schalke 04 hat offenbar ein erstes Angebot des italienischen Erstligisten FC Turin für Innenverteidiger Ozan Kabak abgelehnt. Der Türke, der zuletzt an den FC Liverpool ausgeliehen war, gehört zu den wertvollsten Spielern im Kader des Absteigers und soll den Klub in diesem Sommer verlasen.

Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, wollte Torino Kabak für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro ausleihen, die Knappen lehnten jedoch ab. Vom Tisch ist der mögliche Wechsel damit jedoch noch nicht. Demnach möchte der Serie-A-Klub S04 wohl ein neues Angebot zu verbesserten Konditionen unterbreiten. Kabak soll dabei einem Wechsel nach Italien offen gegenüberstehen.

Sollte es dennoch nicht zu einem Transfer kommen, hat Turin angeblich mit Ex-Schalker Shkodran Mustafi bereits eine Alternative im Visier. Der 29-Jährige ist derzeit vereinslos, nachdem sein Vertrag bei den Schalkern ausgelaufen war.

Schalke 04 - News: "Oberamateurhaft!" Neururer zerlegt S04

Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer hat nach der 1:4-Pleite der Königsblauen gegen Zweitligaprimus Jahn Regensburg kein gutes Haar an der S04-Mannschaft gelassen.

"Es war oberamateurhaft, die Fehler, die da gemacht wurden. Aber Schalke kämpft nicht nur mit den eigenen Problemen, die sogenannten Großen kämpfen alle auch mit den Gegnern, denn für die ist es jeweils das Spiel des Jahres", sagte Neururer am Montagabend bei Sport1 .

Am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf müsse "der Knoten platzen", erklärte die Ruhrpottlegende, der außerdem Trainer Dimitrios Grammozis zwar attestierte, "ein Fachmann", jedoch mit der Situation "ein klein wenig überfordert" zu sein.

Neururer, der S04 einst bei letzten Aufenthalt in der 2. Liga (1988 bis 1991) trainiert hatte, machte keinen Hehl daraus, wie sehr er und auch ganz Gelsenkirchen unter der aktuellen fußballerischen Misere litten: "Wie weh das tut! Eine Stadt, sogar mehr als eine Stadt, befindet sich in tiefer Verzweiflung."

FC Schalke 04 - News: "Schalke würde gegen BVB II nicht gewinnen"

Dominik Ernst, ehemaliger Jugendspieler des FC Schalke 04, hat ein vernichtendes Urteil über den Zustand seines ehemaligen Klubs nach dem dürftigen Start in die Zweitligasaison gefällt. "Ich als Schalker, der auch lange da gespielt hat, muss ganz ehrlich sagen, dass einem auch irgendwann die Lust vergeht. Das, was da abläuft, ist unglaublich", sagte Ernst gegenüber Reviersport nach dem 1:4-Debakel der Königsblauen am vergangenen Wochenende gegen Jahn Regensburg.

Der 31-Jährige, der aktuell mit dem 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga spielt, gehe aktuell nicht davon aus, dass Schalke 04 noch einmal an den erfolgreichen Zeiten anknüpfen werde, "so lange ich auf dieser Welt bin".

Sein vernichtendes Fazit schloss Ernst, der 58-mal für die Schalker Reserve auflief, damit, dass er die aktuelle Zweitligamannschaft der Königsblauen mit der Reserve von Erzrivale Borussia Dortmund verglich. Gegen die Zweitvertretung des BVB hatte Ernst am Wochenende mit Saarbrücken ein 0:0 erspielt. "Ich denke mal, dass aktuell die Schalker Profis auch gegen die U23 des BVB nicht gewinnen würden", sagte Ernst.

Nach zwei Niederlagen, einem Sieg und einem Remis findet sich Schalke nach einem unterdurchschnittlichen Saisonstart vorerst im unteren Mittelfeld der 2. Liga wieder. Am kommenden Samstag empfangen die Königsblauen in Fortuna Düsseldorf einen ebenfalls schwach gestarteten Klub mit Aufstiegsambitionen (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Schalke 04 trennt sich auch von Omar Mascarell - Einjahresvertrag in Elche

Zweitligist Schalke 04 hat einen weiteren Großverdiener von der Gehaltsliste gestrichen. Der wirtschaftlich angeschlagene Absteiger gab am Montag die Vertragsauflösung mit dem Spanier Omar Mascarell bekannt. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt in seine Heimat zum Erstligisten FC Elche. Dort unterschrieb der 28-Jährige nach Angaben des La-Liga-Klubs einen Einjahresvertrag.

Mascarell war vor drei Jahren für zehn Millionen Euro von Real Madrid nach Gelsenkirchen gekommen, sein Vertrag lief ursprünglich bis zum Saisonende.

"Für Omar gilt letztlich dasselbe wie für Matija Nastasic und andere Spieler, die Verträge mit einem gewissen finanziellen Volumen besitzen, nämlich dass sie keine Zukunft in der 2. Bundesliga haben", sagte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder. Der Serbe Nastasic war am Samstag zum italienischen Erstligisten AC Florenz gewechselt.

Der ehemalige Frankfurter Mascarell hatte für Schalke 71 Pflichtspiele absolviert, darunter drei Partien in der Champions League. Unter Cheftrainer Dimitrios Grammozis spielte er allerdings keine Rolle mehr. Mit der Eintracht hatte Mascarell 2018 überraschend den DFB-Pokal gewonnen.

