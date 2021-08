FC Schalke 04, News und Gerüchte: Bayern-Spekulationen um McKennie, Pleite bei Jahn Regensburg

Schalke kassiert in Regensburg eine empfindliche Pleite und Weston McKennie könnte in die Bundesliga zurückkehren. Die S04-News.

Der FC Schalke 04 am heutigen Sonntag. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

FC Schalke, Gerücht: Bayern München will Ex-S04-Star Weston McKennie

US-Nationalspieler Weston McKennie, der vor einem Jahr von Schalke 04 zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin gewechselt war, könnte in die Bundesliga zurückkehren. Laut Tuttosport zeigt Bayern München Interesse an dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Allerdings will die Alte Dame offenbar 30 Millionen Euro Ablöse für den Ex-Schalker. Auch Tottenham Hotspur ist angeblich an McKennie interessiert.

FC Schalke 04, News: S04 verliert bei Jahn Regensburg

Auch Schalke 04 hat Zweitliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg nicht stoppen können: Die Königsblauen verloren bei der Mannschaft der Stunde mit 1:4 (0:1), es war der vierte Sieg für die Oberpfälzer im vierten Meisterschaftsspiel der Saison. Der Jahn führt die Tabelle mit zwölf Punkten und 12:1 Toren an.

Jan-Niklas Beste (8.) erzielte mit einem Distanzschuss das Führungstor für den SSV Jahn, wobei S04-Keeper Ralf Fährmann allerdings nicht den besten Eindruck machte. Schalkes Florian Flick hatte zuvor den Ball leichtfertig vertändelt. Steve Breitkreuz (55.) erhöhte mit einem Schuss im Fallen auf 2:0, David Otto (73.) sorgte für das 3:0, ehe Simon Terodde (81.) verkürzte. Es war das erste Gegentor für die Regensburger in dieser Saison. Sarpreet Singh (86.) stellte den alten Drei-Tore-Abstand wieder her.

"Das war wirklich ein Scheißspiel. Wir müssen uns vorwerfen, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben", sagte Terodde bei Sky . Schalkes Neuzugang Dominick Drexler ergänzte: "Wir haben heute eine sehr schlechte Leistung gebracht. Wir müssen als Mannschaft besser funktionieren."

FC Schalke 04 heute: Die kommenden Spiele von S04

Datum Wettbewerb Begegnung 28.08.2021 | 20.30 Uhr 2. Bundesliga | 5. Spieltag FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf 12.09.2021 | 13.30 Uhr 2. Bundesliga | 6. Spieltag SC Paderborn vs. FC Schalke 04 17.09.2021 | 18.30 Uhr 2. Bundesliga | 7. Spieltag FC Schalke 04 vs. Karlsruher SC 25.09.2021 | 20.30 Uhr 2. Bundesliga | 8. Spieltag Hansa Rostock vs. FC Schalke 04

FC Schalke, News: Rettig ätzt gegen Ex-S04-Boss Peters

Der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Andreas Rettig (58), hat über DFB-Interims-Co-Präsident Peter Peters abgelästert. Der 59-Jährige, ehemaliger Finanz-Vorstand von Bundesliga-Absteiger Schalke 04, wird sich möglicherweise im kommenden Jahr fest um den Posten als Chef des Deutschen Fußball-Bundes bewerben.

"Ehrlich gesagt erschließt sich mir nicht, welche Erfolge ihn für dieses Amt qualifizieren, sein Wirken auf Schalke kann es ja nicht sein", sagte der langjährige Bundesliga-Manager Rettig dem Express .

Für Schalke stehen derzeit Verbindlichkeiten von 217 Millionen Euro - ein Großteil fällt in die Amtszeit von Peters - zu Buche. Der DFB-Bundestag, der über die Besetzung an der Verbandsspitze in der Nachfolge des zurückgetretenen Fritz Keller (64) entscheidet, ist auf den 11. März 2022 terminiert.

FC Schalke 04, Transfers: Matija Nastasic wechselt zur Fiorentina

Schalke 04 hat sein Gehaltsbudget weiter entlastet. Der 28-malige serbische Nationalspieler Matija Nastasic (28) wechselt mit sofortiger Wirkung zum italienischen Erstligisten AC Florenz und unterschrieb beim Klub aus der Toskana einen Zweijahresvertrag.

Angeblich sparen die Königsblauen rund vier Millionen Euro Gehalt ein, hinzu kommt laut Medienberichten eine Ablösesumme von rund einer halben Millionen Euro. Der Innenverteidiger bestritt für Schalke 157 Pflichtspiele.

"Von Tag eins an haben wir offen mit Matija kommuniziert und ihm dargelegt, dass die Konditionen seines Lizenzspielervertrages in der 2. Bundesliga nicht zu stemmen sind", sagte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder, der allerdings die kolportierten Zahlen nicht kommentierte. Schalke sei froh, "dass wir für beide Seiten eine sehr zufriedenstellende Lösung finden konnten".

Sechseinhalb Jahre spielte Nastasic auf Schalke, er war im Januar 2015 als Leihspieler zu S04 gestoßen, ehe er im Sommer desselben Jahres fest verpflichtet wurde.