Der FC Schalke 04 am heutigen Samstag. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen gibt es hier.

FC Schalke 04, News: Florenz verkündet Transfer von Matija Nastasic

Matija Nastasic wird Schalke 04 nach sechs Jahren verlassen und sich erneut der AC Florenz anschließen. In einem kryptischen Tweet hat der italienische Verein am Samstagmorgen die Ankunft des serbischen Verteidigers bekanntgegeben. Wenig später bestätigte auch Schalke den Transfer.

Nastasic soll bei der Fiorentina einen bis 2023 datierten Vertrag unterschreiben. Für den Abwehrspieler, der bei Schalke einen Vertrag bis 2022 besessen hatte und jährlich etwa 4,5 Millionen Euro Gehalt eingestrichen hatte, zahlt der Verein wohl zwischen zwei und drei Millionen Euro Ablöse.

"Von Tag eins an haben wir offen mit Matija kommuniziert und ihm dargelegt, dass die Konditionen seines Lizenzspielervertrages in der 2. Bundesliga nicht zu stemmen sind", sagte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder, der allerdings die kolportierten Zahlen nicht kommentierte. Schalke sei froh, "dass wir für beide Seiten eine sehr zufriedenstellende Lösung finden konnten".

Ehe der Transfer offiziell gemacht werden konnte, musste Florenz erst noch German Pezzella zu Real Betis abgeben . Bereits am Freitag hatten serbischen Medien berichtet, dass Nastasic die medizinische Untersuchung erfolgreich absolviert habe.

FC Schalke 04, News: Jahn erhält für Spiel gegen S04 Ausnahmegenehmigung

Zweitliga-Tabellenführer Jahn Regensburg kann im Heimspiel am Samstag gegen Absteiger Schalke 04 mit 5324 Zuschauern planen. Die Stadt Regensburg hat einem entsprechenden Antrag des SSV Jahn auf Ausnahmegenehmigung stattgegeben.

Nachdem hinsichtlich der 7-Tage-Inzidenz der Schwellenwert von 35 in Regensburg an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde, sah die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zunächst eine Reduktion auf lediglich 1500 vor.

Vor diesem Hintergrund stellte der Zweitligist einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung. Zugelassen sind nur Fans, die einen 3G-Nachweis erbringen.

